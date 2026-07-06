Indoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdi

·27·Texno
Indoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdi

Indoneziyaning Flores orolida istiqomat qilgan va ilm-fanda “xobbitlar” nomi bilan mashhur boʻlgan Homo floresiensis turining hayot tarzi boʻyicha yangi tadqiqot natijalari eʼlon qilindi. Nature Microbiology jurnalida chop etilgan maqolaga koʻra, ushbu qadimgi odamsimon mavjudotlar ilgari taxmin qilingandek mohir ovchilar emas, balki asosan yirik yirtqichlardan qolgan oʻljalarni terib yeyuvchilar (padalshiklar) boʻlgan boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koʻp yillar davomida Liang Bua gʻoridan topilgan stegodonlar (fillarning qadimgi qarindoshlari) suyaklari va tosh qurollar Homo floresiensis vakillarini faol ovchilar sifatida koʻrsatib kelgan. Biroq, zamonaviy tafonomik tahlillar — suyak qoldiqlarining oʻlimdan keyingi oʻzgarishlarini oʻrganish — bu nazariyani jiddiy shubha ostiga qoʻymoqda. Olimlar endilikda bu kichik boʻyli gomininlarning ekologik oʻrni boshqacha boʻlganini taʼkidlashmoqda.

Komodo ajdarlari bilan raqobat

Tadqiqotchilar stegodon suyaklaridagi jarohatlarni Komodo varanlari (ajdarlari) oziqlanishi natijasida qoladigan izlar bilan solishtirib koʻrishdi. Maʼlum boʻlishicha, oʻljaning eng goʻshtdor va qimmatli qismlarida aynan ulkan kaltakesaklarning tish izlari aniqlangan. Homo floresiensis tomonidan ishlatilgan tosh qurollarning izlari esa asosan kam goʻshtli va “foydasizroq” suyak qismlarida topilgan.

Bu holat voqealar ketma-ketligini oydinlashtiradi: dastlab oʻljaga yirik yirtqichlar — Komodo varanlari ega chiqqan, gomininlar esa ular toʻyib ketganidan soʻng qolgan qoldiqlarni yigʻib olishgan. Bunday xulq-atvor strategiyasi ularning oʻz davridagi ekotizimda ancha cheklangan va qaram mavjudotlar boʻlganidan dalolat beradi.

Olovdan foydalanish haqidagi shubhalar

Yana bir muhim kashfiyot olovdan foydalanish bilan bogʻliq. Ilgari suyaklardagi kuyish izlari “xobbitlar” olovni nazorat qila olgani va ovqat pishirganiga dalil sifatida keltirilgan edi. Biroq, minglab suyak parchalari qayta tahlil qilinganda, faqat bittasidagina termik taʼsir belgilari topildi. Olimlarning fikricha, bu suyak madaniy qatlamga tasodifan yoki keyinchalik tushib qolgan boʻlishi mumkin.

Tadqiqot xulosalariga koʻra, Homo floresiensis vakillarining kognitiv (aqliy) qobiliyatlari va xulq-atvori biz oʻylagandan koʻra soddaroq boʻlgan. Ular zamonaviy odamlar yoki neandertallar kabi muntazam ravishda yirik hayvonlarni ovlash va olovni boshqarish koʻnikmalariga ega boʻlmagan koʻrinadi.

Ushbu yangilik antropologiya olamida katta ahamiyatga ega, chunki u insoniyat evolyutsiyasining turli tarmoqlari qanchalik xilma-xil va baʼzan kutilmagan darajada cheklangan imkoniyatlarga ega boʻlganini koʻrsatib beradi. Flores orolining mitti aholisi endilikda qahramon ovchilar emas, balki qattiq raqobat muhitida omon qolish uchun mavjud resurslardan foydalangan ehtiyotkor mavjudotlar sifatida gavdalanmoqda.

AntropologiyaArxeologiyaEvolyutsiyaXobbitlarIndoneziya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraHMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraBugun, 04:24NASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiNASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiBugun, 03:55Xitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiXitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 02:57Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaUber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaBugun, 02:55Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiXitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiBugun, 02:25Yer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiYer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi