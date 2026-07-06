Indoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdi
Indoneziyaning Flores orolida istiqomat qilgan va ilm-fanda “xobbitlar” nomi bilan mashhur boʻlgan Homo floresiensis turining hayot tarzi boʻyicha yangi tadqiqot natijalari eʼlon qilindi. Nature Microbiology jurnalida chop etilgan maqolaga koʻra, ushbu qadimgi odamsimon mavjudotlar ilgari taxmin qilingandek mohir ovchilar emas, balki asosan yirik yirtqichlardan qolgan oʻljalarni terib yeyuvchilar (padalshiklar) boʻlgan boʻlishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Koʻp yillar davomida Liang Bua gʻoridan topilgan stegodonlar (fillarning qadimgi qarindoshlari) suyaklari va tosh qurollar Homo floresiensis vakillarini faol ovchilar sifatida koʻrsatib kelgan. Biroq, zamonaviy tafonomik tahlillar — suyak qoldiqlarining oʻlimdan keyingi oʻzgarishlarini oʻrganish — bu nazariyani jiddiy shubha ostiga qoʻymoqda. Olimlar endilikda bu kichik boʻyli gomininlarning ekologik oʻrni boshqacha boʻlganini taʼkidlashmoqda.
Komodo ajdarlari bilan raqobatTadqiqotchilar stegodon suyaklaridagi jarohatlarni Komodo varanlari (ajdarlari) oziqlanishi natijasida qoladigan izlar bilan solishtirib koʻrishdi. Maʼlum boʻlishicha, oʻljaning eng goʻshtdor va qimmatli qismlarida aynan ulkan kaltakesaklarning tish izlari aniqlangan. Homo floresiensis tomonidan ishlatilgan tosh qurollarning izlari esa asosan kam goʻshtli va “foydasizroq” suyak qismlarida topilgan.
Bu holat voqealar ketma-ketligini oydinlashtiradi: dastlab oʻljaga yirik yirtqichlar — Komodo varanlari ega chiqqan, gomininlar esa ular toʻyib ketganidan soʻng qolgan qoldiqlarni yigʻib olishgan. Bunday xulq-atvor strategiyasi ularning oʻz davridagi ekotizimda ancha cheklangan va qaram mavjudotlar boʻlganidan dalolat beradi.
Olovdan foydalanish haqidagi shubhalarYana bir muhim kashfiyot olovdan foydalanish bilan bogʻliq. Ilgari suyaklardagi kuyish izlari “xobbitlar” olovni nazorat qila olgani va ovqat pishirganiga dalil sifatida keltirilgan edi. Biroq, minglab suyak parchalari qayta tahlil qilinganda, faqat bittasidagina termik taʼsir belgilari topildi. Olimlarning fikricha, bu suyak madaniy qatlamga tasodifan yoki keyinchalik tushib qolgan boʻlishi mumkin.
Tadqiqot xulosalariga koʻra, Homo floresiensis vakillarining kognitiv (aqliy) qobiliyatlari va xulq-atvori biz oʻylagandan koʻra soddaroq boʻlgan. Ular zamonaviy odamlar yoki neandertallar kabi muntazam ravishda yirik hayvonlarni ovlash va olovni boshqarish koʻnikmalariga ega boʻlmagan koʻrinadi.
Ushbu yangilik antropologiya olamida katta ahamiyatga ega, chunki u insoniyat evolyutsiyasining turli tarmoqlari qanchalik xilma-xil va baʼzan kutilmagan darajada cheklangan imkoniyatlarga ega boʻlganini koʻrsatib beradi. Flores orolining mitti aholisi endilikda qahramon ovchilar emas, balki qattiq raqobat muhitida omon qolish uchun mavjud resurslardan foydalangan ehtiyotkor mavjudotlar sifatida gavdalanmoqda.
…