Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladi
Neymar 2026 yilgi jahon chempionatida Braziliya terma jamoasi Norvegiyaga mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etganidan keyin xalqaro faoliyatini yakunlaganini e’lon qildi, deb xabar beradi Sports.kz sayti.
34 yoshli hujumchi milliy jamoa safidagi so‘nggi uchrashuvini jahon chempionatining 1/8 finalida Norvegiyaga qarshi o‘tkazdi. Neymar zaxiradan maydonga tushdi va qo‘shib berilgan vaqtda penaltini aniq amalga oshirdi.
Biroq uning goli Braziliyani mag‘lubiyatdan qutqara olmadi. Uchrashuv Norvegiyaning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi va Braziliya jahon chempionatini tark etdi.
Bu to‘p Neymarning mazkur jahon chempionatidagi birinchi va so‘nggi goli bo‘ldi. Uchrashuvdan keyin u Braziliya terma jamoasida boshqa o‘ynamasligini tasdiqladi.
«Men harakat qildim. Harakat qildim. Hammasi shu yerda, MetLife stadionida boshlangan edi va shu yerda yakunlandi. Endi hammasi tugadi», dedi Neymar.
Futbolchi Braziliya milliy jamoasi safida jami 130 ta uchrashuv o‘tkazib, 80 ta gol urgan. Shu tariqa, u terma jamoadagi faoliyatini yakunladi.
…