NASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildi
Koinotni oʻzlashtirish sohasida yirik loyihalardan biri hisoblangan Blue Origin kompaniyasining New Glenn ogʻir raketasi bilan bogʻliq falokat tafsilotlari ochiqlandi. NASA rahbari Jared Isaacman may oyida yuz bergan ushbu kuchli portlashga dvigatel qurilmasidagi nosozliklar sabab boʻlgani haqidagi dastlabki xulosalarni eʻlon qildi. Ushbu hodisa nafaqat xususiy kompaniya, balki AQSHning butun oy dasturi rejalariga jiddiy taʻsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Politico nashri va ixbt.com maʻlumotlariga koʻra, NASA mutaxassislari voqea sodir boʻlgan ilk kunlardanoq tergov jarayonlariga jalb qilingan. Hozirda Blue Origin muhandislari agentlik mutaxassislari bilan hamkorlikda dvigatel tizimidagi texnik kamchiliklarni tahlil qilishga bor eʻtiborini qaratgan. Jared Isaacman agentlik kompaniyaga barcha zarur texnik yordamni koʻrsatishda davom etishini taʻkidladi.
Texnik nosozlik va portlash koʻlamiEslatib oʻtamiz, New Glenn raketasi 2026-yil 28-may kuni statik olovli sinovlar oʻtkazilayotgan vaqtda portlab ketgan edi. Portlash shunchalik kuchli boʻlganki, uning chaqnashi voqea joyidan 190 kilometr uzoqlikda, shtatning narigi chekkasida ham yaqqol koʻringan. Bunday kuchli energiya ajralib chiqishi start maydonchasiga ham jiddiy zarar yetkazgan.
Hozirgi vaqtda asosiy eʻtibor dvigatelning qaysi qismida nosozlik yuz berganini aniqlashga qaratilgan. NASA rahbarining soʻzlariga koʻra, Blue Origin kompaniyasi yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish, start maydonchasini qayta tiklash va sinovlarni qaytadan boshlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Biroq, bu jarayonlar uchun katta vaqt va resurs talab etilishi aniq.
Oy dasturiga taʻsiri va kelajakdagi rejalarUshbu avariya Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasining NASA bilan hamkorlikdagi oy dasturida ishtirokini kamida bir yilga kechiktirishi mumkin. New Glenn raketasi ushbu missiyaning muhim boʻgʻini sifatida koʻrilayotgan edi. Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va mutaxassislari uchun ham ushbu yangilik diqqatga sazovordir, chunki raqobatdosh SpaceX va Blue Origin oʻrtasidagi poyga koinot texnologiyalari narxining pasayishiga xizmat qiladi.
NASA rahbariyati kompaniyaning texnik salohiyatiga ishonch bildirishda davom etmoqda. Jared Isaacmanning qayd etishicha, koinot sanoatida bunday muvaffaqiyatsizliklar yangi texnologiyalarni mukammallashtirish yoʻlidagi qiyin, ammo zaruriy bosqichdir. Agentlik Blue Origin bilan hamkorlikni toʻxtatish niyatida emas va barcha xavfsizlik choralari koʻrilgach, loyiha davom ettiriladi.
…