NASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildi

·22·Texno
NASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildi

Koinotni oʻzlashtirish sohasida yirik loyihalardan biri hisoblangan Blue Origin kompaniyasining New Glenn ogʻir raketasi bilan bogʻliq falokat tafsilotlari ochiqlandi. NASA rahbari Jared Isaacman may oyida yuz bergan ushbu kuchli portlashga dvigatel qurilmasidagi nosozliklar sabab boʻlgani haqidagi dastlabki xulosalarni eʻlon qildi. Ushbu hodisa nafaqat xususiy kompaniya, balki AQSHning butun oy dasturi rejalariga jiddiy taʻsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Politico nashri va ixbt.com maʻlumotlariga koʻra, NASA mutaxassislari voqea sodir boʻlgan ilk kunlardanoq tergov jarayonlariga jalb qilingan. Hozirda Blue Origin muhandislari agentlik mutaxassislari bilan hamkorlikda dvigatel tizimidagi texnik kamchiliklarni tahlil qilishga bor eʻtiborini qaratgan. Jared Isaacman agentlik kompaniyaga barcha zarur texnik yordamni koʻrsatishda davom etishini taʻkidladi.

Texnik nosozlik va portlash koʻlami

Eslatib oʻtamiz, New Glenn raketasi 2026-yil 28-may kuni statik olovli sinovlar oʻtkazilayotgan vaqtda portlab ketgan edi. Portlash shunchalik kuchli boʻlganki, uning chaqnashi voqea joyidan 190 kilometr uzoqlikda, shtatning narigi chekkasida ham yaqqol koʻringan. Bunday kuchli energiya ajralib chiqishi start maydonchasiga ham jiddiy zarar yetkazgan.

Hozirgi vaqtda asosiy eʻtibor dvigatelning qaysi qismida nosozlik yuz berganini aniqlashga qaratilgan. NASA rahbarining soʻzlariga koʻra, Blue Origin kompaniyasi yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish, start maydonchasini qayta tiklash va sinovlarni qaytadan boshlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga soladi. Biroq, bu jarayonlar uchun katta vaqt va resurs talab etilishi aniq.

Oy dasturiga taʻsiri va kelajakdagi rejalar

Ushbu avariya Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasining NASA bilan hamkorlikdagi oy dasturida ishtirokini kamida bir yilga kechiktirishi mumkin. New Glenn raketasi ushbu missiyaning muhim boʻgʻini sifatida koʻrilayotgan edi. Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va mutaxassislari uchun ham ushbu yangilik diqqatga sazovordir, chunki raqobatdosh SpaceX va Blue Origin oʻrtasidagi poyga koinot texnologiyalari narxining pasayishiga xizmat qiladi.

NASA rahbariyati kompaniyaning texnik salohiyatiga ishonch bildirishda davom etmoqda. Jared Isaacmanning qayd etishicha, koinot sanoatida bunday muvaffaqiyatsizliklar yangi texnologiyalarni mukammallashtirish yoʻlidagi qiyin, ammo zaruriy bosqichdir. Agentlik Blue Origin bilan hamkorlikni toʻxtatish niyatida emas va barcha xavfsizlik choralari koʻrilgach, loyiha davom ettiriladi.

NASABlue OriginNew GlennRaketaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraHMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraBugun, 04:24Indoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdiIndoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdiBugun, 03:28Xitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiXitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 02:57Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaUber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaBugun, 02:55Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiXitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiBugun, 02:25Yer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiYer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi