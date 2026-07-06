HMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kamera
HMD Global kompaniyasi oʻzining yangi avlod smartfonlari ustida ishlashni davom ettirmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, koʻpchilik intiqlik bilan kutayotgan HMD Skyline 2 modeli bekor qilinmagan va u texnik jihatdan ancha takomillashgan koʻrinishda bozorga chiqishga tayyorlanmoqda. Ushbu qurilma brendning oʻziga xosligini saqlab qolgan holda, oʻrta segmentda kuchli raqobat yuzaga keltirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Insayder smashx_60 bergan xabarlarga koʻra, kompaniya Skyline GT nomli ancha murakkab loyihadan voz kechgan boʻlsa-da, bazaviy HMD Skyline 2 ustidagi ishlar qizgʻin davom etmoqda. Avvalroq tarqalgan mish-mishlarda ushbu smartfon afsonaviy Nokia Lumia 1020 dizaynini, yaʼni orqa paneldagi ulkan dumaloq kamera modulini meros qilib olishi aytilgan edi. Biroq yangi maʼlumotlar bu taxminlarni rad etdi: qurilma birinchi avlod Skyline dizayn yoʻnalishini saqlab qoladi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikSmartfonning apparat qismi sezilarli darajada yangilanadi. Dastlab kutilgan Snapdragon 7s Gen 3 protsessori oʻrniga, HMD Skyline 2 zamonaviyroq Snapdragon 7s Gen 4 chipi bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu nafaqat umumiy tezkorlikni, balki energiya samaradorligini ham oshirishga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma 6,55 dyuymli OLED displeyga ega boʻlib, u 144 Hz yangilanish chastotasi va 1200 nit eng yuqori yorqinlikni taʼminlaydi.
Kamera imkoniyatlari borasida ham HMD jiddiy qadam tashlagan. Smartfonning asosiy kamerasi uchta moduldan iborat boʻladi: 108 MP asosiy sensor hamda ikkita 50 MP yordamchi datchiklar. Selfi ishqibozlari uchun esa 50 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan. Bunday kombinatsiya hatto murakkab yorugʻlik sharoitida ham yuqori sifatli suratlar olish imkonini beradi.
Qurilmaning avtonom ish vaqti 5000 mA·soat sigʻimli akkumulyator orqali taʼminlanadi. Foydalanuvchilar 40 W quvvatga ega simli tezkor zaryadlash va 15 W quvvatli Qi2 standartidagi simsiz zaryadlash texnologiyasidan foydalanishlari mumkin boʻladi. Shuningdek, korpus IP54 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan.
Taʼmirlash osonligi va qoʻshimcha funksiyalarHMD Skyline 2 modelining oʻziga xos jihatlaridan biri — bu uning "mustaqil taʼmirlash" (Gen 2 repairability) konsepsiyasidir. Kompaniya foydalanuvchilarga maxsus asboblar yordamida ekranni yoki batareyani uydan chiqmasdan almashtirish imkonini beruvchi konstruksiyani taklif etadi. Bu ekologik barqarorlik va qurilmaning xizmat qilish muddatini uzaytirish yoʻlidagi muhim qadamdir.
Shuningdek, smartfon stereo dinamiklar bilan jihozlanadi, bu esa multimedia kontentlarini tomosha qilishda sifatli ovoz kafolatlaydi. HMD Global soʻnggi paytlarda oʻz qurilmalariga sunʼiy intellekt yordamchilarini integratsiya qilishga ham alohida eʼtibor qaratmoqda, bu esa Skyline 2 dasturiy taʼminotida ham oʻz aksini topishi shubhasiz.
Oʻzbekiston bozori uchun ushbu model oʻzining taʼmirlashga qulayligi va mustahkam kamerasi bilan qiziqarli boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi ochiqlanmagan, biroq insayderning avvalgi aniq maʼlumotlari (masalan, HMD Icon Flip 1 haqidagi xabarlar) ushbu yangiliklarning haqiqatga yaqinligini koʻrsatmoqda.
…