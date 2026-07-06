HMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kamera

·0·Texno
HMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kamera

HMD Global kompaniyasi oʻzining yangi avlod smartfonlari ustida ishlashni davom ettirmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, koʻpchilik intiqlik bilan kutayotgan HMD Skyline 2 modeli bekor qilinmagan va u texnik jihatdan ancha takomillashgan koʻrinishda bozorga chiqishga tayyorlanmoqda. Ushbu qurilma brendning oʻziga xosligini saqlab qolgan holda, oʻrta segmentda kuchli raqobat yuzaga keltirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Insayder smashx_60 bergan xabarlarga koʻra, kompaniya Skyline GT nomli ancha murakkab loyihadan voz kechgan boʻlsa-da, bazaviy HMD Skyline 2 ustidagi ishlar qizgʻin davom etmoqda. Avvalroq tarqalgan mish-mishlarda ushbu smartfon afsonaviy Nokia Lumia 1020 dizaynini, yaʼni orqa paneldagi ulkan dumaloq kamera modulini meros qilib olishi aytilgan edi. Biroq yangi maʼlumotlar bu taxminlarni rad etdi: qurilma birinchi avlod Skyline dizayn yoʻnalishini saqlab qoladi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Smartfonning apparat qismi sezilarli darajada yangilanadi. Dastlab kutilgan Snapdragon 7s Gen 3 protsessori oʻrniga, HMD Skyline 2 zamonaviyroq Snapdragon 7s Gen 4 chipi bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu nafaqat umumiy tezkorlikni, balki energiya samaradorligini ham oshirishga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma 6,55 dyuymli OLED displeyga ega boʻlib, u 144 Hz yangilanish chastotasi va 1200 nit eng yuqori yorqinlikni taʼminlaydi.

Kamera imkoniyatlari borasida ham HMD jiddiy qadam tashlagan. Smartfonning asosiy kamerasi uchta moduldan iborat boʻladi: 108 MP asosiy sensor hamda ikkita 50 MP yordamchi datchiklar. Selfi ishqibozlari uchun esa 50 megapikselli old kamera koʻzda tutilgan. Bunday kombinatsiya hatto murakkab yorugʻlik sharoitida ham yuqori sifatli suratlar olish imkonini beradi.

Qurilmaning avtonom ish vaqti 5000 mA·soat sigʻimli akkumulyator orqali taʼminlanadi. Foydalanuvchilar 40 W quvvatga ega simli tezkor zaryadlash va 15 W quvvatli Qi2 standartidagi simsiz zaryadlash texnologiyasidan foydalanishlari mumkin boʻladi. Shuningdek, korpus IP54 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan.

Taʼmirlash osonligi va qoʻshimcha funksiyalar

HMD Skyline 2 modelining oʻziga xos jihatlaridan biri — bu uning "mustaqil taʼmirlash" (Gen 2 repairability) konsepsiyasidir. Kompaniya foydalanuvchilarga maxsus asboblar yordamida ekranni yoki batareyani uydan chiqmasdan almashtirish imkonini beruvchi konstruksiyani taklif etadi. Bu ekologik barqarorlik va qurilmaning xizmat qilish muddatini uzaytirish yoʻlidagi muhim qadamdir.

Shuningdek, smartfon stereo dinamiklar bilan jihozlanadi, bu esa multimedia kontentlarini tomosha qilishda sifatli ovoz kafolatlaydi. HMD Global soʻnggi paytlarda oʻz qurilmalariga sunʼiy intellekt yordamchilarini integratsiya qilishga ham alohida eʼtibor qaratmoqda, bu esa Skyline 2 dasturiy taʼminotida ham oʻz aksini topishi shubhasiz.

Oʻzbekiston bozori uchun ushbu model oʻzining taʼmirlashga qulayligi va mustahkam kamerasi bilan qiziqarli boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning rasmiy taqdimot sanasi va narxi ochiqlanmagan, biroq insayderning avvalgi aniq maʼlumotlari (masalan, HMD Icon Flip 1 haqidagi xabarlar) ushbu yangiliklarning haqiqatga yaqinligini koʻrsatmoqda.

HMDSmartfonTexnologiyaSnapdragonNokia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiNASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiBugun, 03:55Indoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdiIndoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdiBugun, 03:28Xitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiXitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 02:57Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaUber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaBugun, 02:55Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiXitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Long March 10B raketasini ulkan toʻr bilan tutib olishadiBugun, 02:25Yer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiYer ostidagi ulkan tarmoq: Olimlar 110 kvadrillion kilometrlik zamburugʻ xaritasini tuzdiBugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi