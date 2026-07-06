Meksika va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalidan o‘rin olgan Meksika va Angliya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
Bahs Toshkent vaqti bilan soat 06:00 da boshlanadi. Meksika maydonga 4-3-3, Angliya esa 4-2-3-1 taktik sxemasida tushadi.
Meksika terma jamoasi tarkibi:
• Darvozabon: Raul Ranxel
• Himoyachilar: Xorxe Sanches, Sesar Montes, Yoxan Vaskes, Xesus Galyardo
• Yarim himoyachilar: Luis Romo, Erik Lira, Jilberto Mora
• Hujumchilar: Roberto Alvarado, Raul Ximenes, Xulian Kinones
Angliya terma jamoasi tarkibi:
• Darvozabon: Jordan Pikford
• Himoyachilar: Niko O'Rayli, Mark Gei, Ezri Konsa, Jarrell Kuansa
• Yarim himoyachilar: Deklan Rays, Elliot Anderson
• Hujumkor yarim himoyachilar: Entoni Gordon, Jud Bellingem, Bukayo Saka
• Hujumchi: Xarri Keyn
Angliya hujumda Keynga tayanadi. Uning ortida Bellingem harakat qiladi, qanotlarda Gordon va Saka o‘ynaydi. Meksikada esa markaziy hujumchi vazifasini Raul Ximenes bajaradi.
Uchrashuv g‘olibi jahon chempionatining chorak finaliga yo‘l oladi.
…