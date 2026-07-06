Meksika va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi

·0·Sport
Meksika va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalidan o‘rin olgan Meksika va Angliya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.

Bahs Toshkent vaqti bilan soat 06:00 da boshlanadi. Meksika maydonga 4-3-3, Angliya esa 4-2-3-1 taktik sxemasida tushadi.

Meksika terma jamoasi tarkibi:

• Darvozabon: Raul Ranxel
• Himoyachilar: Xorxe Sanches, Sesar Montes, Yoxan Vaskes, Xesus Galyardo
• Yarim himoyachilar: Luis Romo, Erik Lira, Jilberto Mora
• Hujumchilar: Roberto Alvarado, Raul Ximenes, Xulian Kinones

Angliya terma jamoasi tarkibi:

• Darvozabon: Jordan Pikford
• Himoyachilar: Niko O'Rayli, Mark Gei, Ezri Konsa, Jarrell Kuansa
• Yarim himoyachilar: Deklan Rays, Elliot Anderson
• Hujumkor yarim himoyachilar: Entoni Gordon, Jud Bellingem, Bukayo Saka
• Hujumchi: Xarri Keyn

Angliya hujumda Keynga tayanadi. Uning ortida Bellingem harakat qiladi, qanotlarda Gordon va Saka o‘ynaydi. Meksikada esa markaziy hujumchi vazifasini Raul Ximenes bajaradi.

Uchrashuv g‘olibi jahon chempionatining chorak finaliga yo‘l oladi.

MeksikaAngliyaXarri KeynBukayo SakaRaul XimenesJud Bellingem
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiBugun, 04:23Braziliya JCh-2026 bilan xayrlashdi: Erling Xoland Selecaoni uyiga kuzatib qoʻydiBraziliya JCh-2026 bilan xayrlashdi: Erling Xoland Selecaoni uyiga kuzatib qoʻydiBugun, 03:15Norvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiNorvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 03:14Braziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBraziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:48Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...Erling Holand «Manchester Siti»dan ketishi mumkin...Bugun, 00:13JCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiJCH-2026: Braziliya — Norvegiya bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 00:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi