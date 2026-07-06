JCH-2026: Meksika va Angliya o‘yinini biz bilan kuzating
2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Meksika va Angliya terma jamoalari o‘zaro bahslashadi. Ushbu uchrashuv Zamin.uz saytida jonli matnli tarzda yoritib boriladi.
O‘yin Toshkent vaqti bilan soat 06:00 da start oladi. Muxlislar uchrashuvning borishi, gollar, aniq va noaniq zarbalar, VAR qarorlari, ogohlantirishlar hamda futbolchi almashtirishlar haqida tezkor ma’lumot olib boradi.
Meksika tarkibida Raul Ximenes, Roberto Alvarado va Xulian Kinones hujum chizig‘ida harakat qiladi. Angliya safida esa Xarri Keyn, Jud Bellingem, Bukayo Saka va Entoni Gordon asosiy tarkibdan joy olgan.
Bahsning ahamiyati yuqori: g‘olib jamoa chorak finalga chiqadi, mag‘lub tomon esa musobaqa bilan xayrlashadi.
Uchrashuvning barcha asosiy voqealarini Zamin.uz saytidagi jonli matnli translyatsiya orqali kuzatish mumkin.
…