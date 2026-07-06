AQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdi

·0·Avto
AQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdi

AQSH avtomobil bozorida uzoq yillardan beri kuzatilmagan tarixiy oʻzgarish yuz berdi. 2026-yilning birinchi yarmida Honda CR-V krossoveri mamlakatning eng xaridorgir avtomobili deb topilib, koʻp yillik yetakchi Ford F-150 pikapini taxtdan tushirdi. Automotive News nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu krossover soʻnggi 16 yil ichida 15 marta bozorda birinchi boʻlgan Ford modelini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilning dastlabki olti oyi davomida Honda kompaniyasi AQSHda 226 114 dona CR-V sotishga erishdi. Taqqoslash uchun, Ford F-150 koʻrsatkichi 209 311 donani tashkil etgan boʻlsa, uchinchi oʻrinni 153 955 dona natija bilan Toyota RAV4 egalladi. Bunday keskin oʻzgarish nafaqat Honda brendining muvaffaqiyati, balki uning asosiy raqiblari duch kelgan ishlab chiqarish muammolari bilan ham izohlanmoqda.

Raqiblarning muammolari va ishlab chiqarishdagi uzilishlar

Toyota kompaniyasi RAV4 modelining yangi avlodiga oʻtish jarayonida kutilmagan qiyinchiliklarga duch keldi. Konveyer liniyalarini qayta jihozlash va 2026-yilgi modelni ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish dilerlik markazlarida avtomobil zaxiralarining kamayishiga olib keldi. Natijada, yilning birinchi yarmi yakunlariga koʻra, Toyota RAV4 sotuvlari oʻtgan yilga nisbatan 36 foizga pasayib ketgan.

Ford kompaniyasi uchun ham 2026-yilning boshi omadsiz keldi. 2025-yil yakunida asosiy alyuminiy yetkazib beruvchi korxonalardan birida yuz bergan yongʻin F-150 pikaplarini ishlab chiqarish surʼatiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Garchi butlovchi qismlar yetkazib berish hozirda tiklangan boʻlsa-da, bir necha oy davomida bozorga yetarli miqdorda avtomobil chiqarilmadi, bu esa umumiy statistikaga oʻz taʼsirini koʻrsatdi.

Honda CR-V muvaffaqiyatining siri

Biroq Honda muvaffaqiyatini faqat raqiblarning omadsizligi bilan bogʻlash notoʻgʻri boʻlar edi. CR-V modeli Amerika bozorida eng ommabop gibrid krossover sifatida oʻz mavqeyini mustahkamlamoqda. Sotilgan barcha avtomobillarning 56 foizi aynan gibrid versiyalarga toʻgʻri kelishi xaridorlarning tejamkor texnologiyalarga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Shuningdek, kompaniya lizing dasturlarini mohirona yoʻlga qoʻygan. Maʼlumotlarga koʻra, Honda oʻz mijozlarining 75 foizini saqlab qolishga muvaffaq boʻlmoqda, yaʼni avvalgi shartnoma muddati tugagan haydovchilar yana ushbu brendni tanlamoqda. Lizing orqali sotuvlar ulushi esa 24 foizgacha koʻtarilgan. May va iyun oylarida sotuvlar mos ravishda 19 va 30 foizga oshgani sababli, ishlab chiqaruvchi zavodlarni maksimal quvvatda ishlash rejimiga oʻtkazgan.

Yil yakuniga qadar Honda CR-V oʻz yetakchiligini saqlab qoladimi yoki yoʻq, buni vaqt koʻrsatadi. Toyota yangi RAV4 ishlab chiqarishni jadallashtirmoqda, Ford esa ikkinchi yarim yillikda pikaplar yetkazib berish hajmini tiklashni rejalashtirgan. AQSH avtomobil bozoridagi murosasiz kurash hali oldinda.

HondaFordToyotaAvtobozorCR-V
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiBugun, 00:57BMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 00:29Dakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiDakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiKecha, 23:55BMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiBMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiKecha, 22:52Avtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarAvtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarKecha, 10:58Ferrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiFerrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiKecha, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi