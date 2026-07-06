AQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdi
AQSH avtomobil bozorida uzoq yillardan beri kuzatilmagan tarixiy oʻzgarish yuz berdi. 2026-yilning birinchi yarmida Honda CR-V krossoveri mamlakatning eng xaridorgir avtomobili deb topilib, koʻp yillik yetakchi Ford F-150 pikapini taxtdan tushirdi. Automotive News nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu krossover soʻnggi 16 yil ichida 15 marta bozorda birinchi boʻlgan Ford modelini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joriy yilning dastlabki olti oyi davomida Honda kompaniyasi AQSHda 226 114 dona CR-V sotishga erishdi. Taqqoslash uchun, Ford F-150 koʻrsatkichi 209 311 donani tashkil etgan boʻlsa, uchinchi oʻrinni 153 955 dona natija bilan Toyota RAV4 egalladi. Bunday keskin oʻzgarish nafaqat Honda brendining muvaffaqiyati, balki uning asosiy raqiblari duch kelgan ishlab chiqarish muammolari bilan ham izohlanmoqda.
Raqiblarning muammolari va ishlab chiqarishdagi uzilishlarToyota kompaniyasi RAV4 modelining yangi avlodiga oʻtish jarayonida kutilmagan qiyinchiliklarga duch keldi. Konveyer liniyalarini qayta jihozlash va 2026-yilgi modelni ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish dilerlik markazlarida avtomobil zaxiralarining kamayishiga olib keldi. Natijada, yilning birinchi yarmi yakunlariga koʻra, Toyota RAV4 sotuvlari oʻtgan yilga nisbatan 36 foizga pasayib ketgan.
Ford kompaniyasi uchun ham 2026-yilning boshi omadsiz keldi. 2025-yil yakunida asosiy alyuminiy yetkazib beruvchi korxonalardan birida yuz bergan yongʻin F-150 pikaplarini ishlab chiqarish surʼatiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Garchi butlovchi qismlar yetkazib berish hozirda tiklangan boʻlsa-da, bir necha oy davomida bozorga yetarli miqdorda avtomobil chiqarilmadi, bu esa umumiy statistikaga oʻz taʼsirini koʻrsatdi.
Honda CR-V muvaffaqiyatining siriBiroq Honda muvaffaqiyatini faqat raqiblarning omadsizligi bilan bogʻlash notoʻgʻri boʻlar edi. CR-V modeli Amerika bozorida eng ommabop gibrid krossover sifatida oʻz mavqeyini mustahkamlamoqda. Sotilgan barcha avtomobillarning 56 foizi aynan gibrid versiyalarga toʻgʻri kelishi xaridorlarning tejamkor texnologiyalarga boʻlgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolat beradi.
Shuningdek, kompaniya lizing dasturlarini mohirona yoʻlga qoʻygan. Maʼlumotlarga koʻra, Honda oʻz mijozlarining 75 foizini saqlab qolishga muvaffaq boʻlmoqda, yaʼni avvalgi shartnoma muddati tugagan haydovchilar yana ushbu brendni tanlamoqda. Lizing orqali sotuvlar ulushi esa 24 foizgacha koʻtarilgan. May va iyun oylarida sotuvlar mos ravishda 19 va 30 foizga oshgani sababli, ishlab chiqaruvchi zavodlarni maksimal quvvatda ishlash rejimiga oʻtkazgan.
Yil yakuniga qadar Honda CR-V oʻz yetakchiligini saqlab qoladimi yoki yoʻq, buni vaqt koʻrsatadi. Toyota yangi RAV4 ishlab chiqarishni jadallashtirmoqda, Ford esa ikkinchi yarim yillikda pikaplar yetkazib berish hajmini tiklashni rejalashtirgan. AQSH avtomobil bozoridagi murosasiz kurash hali oldinda.
…