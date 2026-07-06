Xoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdi

·16·Texno
Xoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdi

Zamonaviy fizikaning eng murakkab va bahsli nazariyalaridan biri boʻlgan Xoking nurlanishi boʻyicha olib borilayotgan izlanishlarda muhim burilish yuz berdi. Germaniya, Meksika va Isroil olimlaridan iborat xalqaro guruh qora tuynuklarning energiya chiqarish mexanizmini tushuntirib beruvchi kutilmagan va ancha sodda modelni taqdim etdi. Ushbu kashfiyot koinotdagi eng sirli obʼyektlarning evolyutsiyasini tushunishda yangi davrni ochishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Stiven Xoking tomonidan 1974-yilda ilgari surilgan nazariyaga koʻra, qora tuynuklar mutlaqo "yutuvchi" obʼyektlar emas. Ular kvant effektlari tufayli juda zaif issiqlik nurlanishini tarqatadi va vaqt oʻtishi bilan massasini yoʻqotib, bugʻlanib ketadi. Biroq, real koinot sharoitida bu nurlanishni qayd etish imkonsiz, chunki u kosmik fon shovqinlari orasida yoʻqolib ketadi. Shu sababli, tadqiqotchilar laboratoriya sharoitida qora tuynuklarning optik analoglarini yaratishga eʼtibor qaratishmoqda.

Laboratoriya sharoitidagi "qora tuynuk"

Paderborn universiteti (Germaniya) va Veytsman instituti (Isroil) fiziklari chiziqli boʻlmagan yorugʻlik oʻtkazgichlariga asoslangan maxsus optik tizimdan foydalanishdi. Ushbu qurilma qora tuynukning voqealar gorizontini — hech narsa, hatto yorugʻlik ham qaytib chiqa olmaydigan chegarani modellashtirish imkonini berdi. Tajribalar davomida olimlar Xoking nurlanishining paydo boʻlish jarayoni ilgari taxmin qilinganidan ancha sodda ekanini aniqlashdi.

Avvalgi nazariyalar ushbu nurlanishni bir nechta murakkab kvant jarayonlarining zanjiri sifatida tasvirlar edi. Yangi tadqiqot esa nurlanish va tizimning oʻzi oʻrtasidagi teskari aloqa mexanizmi asosiy rol oʻynashini koʻrsatdi. Tadqiqot rahbari Lorenzo M. Procopio taʼkidlashicha, ushbu yangi model nafaqat nazariyani soddalashtiradi, balki real gravitatsion tizimlarda nurlanish qanday yuzaga kelishini aniqroq tushunishga yordam beradi.

Tadqiqotning yana bir muhim jihati shundaki, Xoking nurlanishi shunchaki passiv jarayon emas. Tajribalar nurlanishning uni hosil qilayotgan tizimga faol taʼsir koʻrsatishini isbotladi. Aynan mana shu teskari taʼsir mexanizmi qora tuynuklarning massasini yoʻqotishi va oxir-oqibat butunlay yoʻq boʻlib ketishi mumkinligini tasdiqlovchi asosiy omil hisoblanadi.

Kvant fizikasi va nisbiylik nazariyasi tutashgan nuqta

Ushbu kashfiyotning ahamiyati faqat qora tuynuklar bilan cheklanib qolmaydi. Xoking nurlanishi — umumiy nisbiylik nazariyasi va kvant mexanikasi kabi ikki fundamental, ammo bir-biriga zid nazariyalarni birlashtirish mumkin boʻlgan kam sonli nuqtalardan biridir. Olimlar hali ham koinotning yagona "kvant gravitatsiyasi" nazariyasini yarata olishmagan, laboratoriya tajribalari esa bu yoʻldagi eng istiqbolli qadamdir.

Oʻzbekistonlik ilm-fan ixlosmandlari uchun bu yangilik shuni anglatadiki, fundamental fizika qonuniyatlarini oʻrganish endilikda faqat ulkan teleskoplar orqali emas, balki ixcham laboratoriya qurilmalari yordamida ham amalga oshirilmoqda. Bu kabi tadqiqotlar kelajakda koinotning paydo boʻlishi va uning yakuniy taqdiri haqidagi savollarga javob topishga xizmat qiladi.

Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu ilmiy ish natijalari fizika olamida katta qiziqish uygʻotgan. Agar laboratoriya natijalari astrofizik kuzatuvlar bilan tasdiqlansa, bu Stiven Xokingning vafotidan keyin Nobel mukofotiga loyiq deb topilishi mumkin boʻlgan eng buyuk gʻoyasining yakuniy isboti boʻladi.

FizikaKoinotQora TuynukXoking NurlanishiIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Miya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiMiya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiBugun, 04:55HMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraHMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraBugun, 04:24NASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiNASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiBugun, 03:55Indoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdiIndoneziya “xobbitlari” ovchi boʻlmagan: Olimlar Homo floresiensis haqidagi qarashlarni oʻzgartirdiBugun, 03:28Xitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiXitoyda magistral yuk mashinalari uchun vodorodli ichki yonuv dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 02:57Uber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaUber Yevropadagi kengayish rejalarini toʻxtatdi: Kompaniya strategiyasini oʻzgartirmoqdaBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi