Rosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatda

·0·Texno
Rosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatda

Rossiyaning "Rosatom" davlat korporatsiyasi kam quvvatli atom elektr stansiyalari (KAES) segmentini kengaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Ayni paytda kompaniya portfelida turli quvvatga ega boʻlgan oʻnga yaqin reaktor qurilmalari loyihalari mavjud boʻlib, ular global energetika bozorida yangi yoʻnalishni shakllantirishi kutilmoqda. Bu haqda korporatsiya bosh direktori Aleksey Lixachev maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda eng takomillashgan va amaliyotga tatbiq etilgan texnologiya sifatida RITM reaktorlar oilasi koʻrilmoqda. Ushbu qurilmalar nafaqat atom muz yorar kemalarida, balki suzuvchi va quruqlikdagi kichik AESlarda ham qoʻllanilishi bilan ahamiyatlidir. Maʼlumotlarga koʻra, bugungi kunga qadar muz yorar floti uchun 13 ta RITM reaktori tayyorlangan boʻlib, yana bir nechtasi yirik konlarni energiya bilan taʼminlash uchun ishlab chiqarish jarayonida.

Oʻzbekistondagi ilk loyiha va texnik koʻrsatkichlar

Oʻzbekiston ushbu texnologiyani joriy etishda mintaqada yetakchi oʻrinni egallamoqda. Lixachevning taʼkidlashicha, joriy yilning iyun oyida Oʻzbekistonda kam quvvatli atom elektr stansiyasini qurish boʻyicha amaliy ishlar boshlangan. Mazkur stansiya uchun hozirda Rossiya zavodlarida ikkita RITM turkumidagi reaktorlarni tayyorlash jarayoni jadal ketmoqda.

Umuman olganda, Rossiya korxonalarida ayni vaqtda kichik AESlar uchun jami 11 ta reaktor qurilmasi ishlab chiqarilmoqda. Bu koʻrsatkich kichik atom energetikasiga boʻlgan talab ortib borayotganidan dalolat beradi. Bunday stansiyalar yirik energetika tizimlaridan uzoqda joylashgan hududlarni barqaror elektr energiyasi bilan taʼminlashda eng maqbul yechim hisoblanadi.

Oʻta kichik quvvatli stansiyalar kelajagi

"Rosatom" faqat oʻrta hajmli loyihalar bilan cheklanib qolmasdan, oʻta kichik quvvatli reaktorlarni ham rivojlantirmoqda. Bu yoʻnalishdagi asosiy loyihalardan biri "Shelf-M" qurilmasidir. Ushbu reaktor 60 yillik foydalanish muddatiga moʻljallangan boʻlib, u 10 MW elektr energiyasi va 35 MW issiqlik quvvati ishlab chiqarish imkoniyatiga ega.

"Shelf-M" loyihasi boʻyicha hozirda qurilish grafigi tasdiqlangan va maydonlarda muhandislik qidiruv ishlari boshlab yuborilgan. Shuningdek, yadro yoqilgʻisining resurs sinovlari muvaffaqiyatli yakunlanib, investitsiyalarni asoslash jarayonlari oxiriga yetkazilmoqda. Bu kabi loyihalar togʻ-kon sanoati va chekka hududlardagi sanoat obʼektlari uchun avtonom energiya manbai boʻlib xizmat qiladi.

Ekspertlarning fikricha, kichik AESlarning anʼanaviy yirik stansiyalardan ustunligi ularning tezroq qurilishi, xavfsizlik darajasi yuqoriligi va hududiy ehtiyojlarga moslashuvchanligidadir. Oʻzbekistonda ushbu loyihaning amalga oshirilishi mamlakat energetika balansini diversifikatsiya qilish va ekologik toza energiya ulushini oshirishda muhim qadam boʻladi.

RosatomAESEnergetikaTexnologiyaOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiTesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydiBugun, 06:51Dronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiDronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiBugun, 06:27Xoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiXoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiBugun, 05:20Miya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiMiya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiBugun, 04:55HMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraHMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraBugun, 04:24NASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiNASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiBugun, 03:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi