Tesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydi

·23·Texno
Tesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydi

Avtonom haydash texnologiyalari jadal rivojlanayotganiga qaramay, zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlari hali ham oddiy yoʻl sharoitlarida jiddiy xatolarga yoʻl qoʻymoqda. Avstraliyada oʻtkazilgan keng koʻlamli tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, Tesla kompaniyasining Full Self-Driving (FSD) tizimi inson aralashuvisiz xavfsiz harakatlanish darajasiga yetib kelmagan. Bu holat NVIDIA rahbari Jensen Huang tomonidan bashorat qilingan haydovchisiz avtomobillar uchun "ChatGPT lahzasi" hali biroz uzoq ekanligini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kvinshlend yoʻllarida 100 kundan ortiq davom etgan sinovlar davomida Tesla Model Y elektromobili 500 dan ortiq kritik vaziyatlarni keltirib chiqargan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, tadqiqotchilar har bir nosozlik va tizimning noaniq harakatlarini qayd etib borish uchun maxsus White Box Autonomy ochiq arxivini yaratishdi. Eng qizigʻi shundaki, tizim baʼzan professional haydovchilardan koʻra aniqroq harakat qilsa-da, oddiy vaziyatlarda kutilmagan xatolarga yoʻl qoʻygan.

Kutilmagan xatolar va tizimning ojizligi

Sinovlar davomida aniqlanishicha, Tesla FSD tizimi hatto yaxshi chizilgan yoʻl chiziqlarini ham baʼzida notoʻgʻri talqin qiladi. Masalan, kichik koʻpriklardan oʻtishda avtomobil traektoriyani aniqlay olmay, "ilonizi" harakat qila boshlagan. Shuningdek, vaqt bilan cheklangan tezlik rejimlarida, xususan, maktab hududlarida tizim 90 foiz holatlarda adashgan. Maktab darslari tugagan, cheklov amal qilmaydigan vaqtlarda ham avtomobil asossiz ravishda tezlikni pasaytirib, boshqa haydovchilarga xalaqit bergan.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan eng xavfli holatlar temir yoʻl kesishmalarida kuzatilgan. Bir vaziyatda Tesla oldindagi mashina ortidan kelib, aynan relslar ustida toʻxtab qolishiga bir bahya qolgan. Haydovchi favqulodda tormoz tizimini ishga solib, vaziyatni oʻnglashga majbur boʻlgan. Bu kabi holatlar avtonom tizimlarning hali ham vaziyatni toʻliq tahlil qila olmasligini koʻrsatmoqda.

Inson omili va murakkab chorrahalar

Tadqiqotchilar avtonom tizimlar uchun eng qiyin vazifa — boshqa haydovchilar bilan norasmiy muloqotga kirishish ekanligini taʼkidlamoqda. Yoʻl berish yoki navbat bilan qoʻshilish kabi holatlarda algoritmlar koʻpincha ikkilanib qoladi. Quyidagi holatlarda tizim koʻproq xatoga yoʻl qoʻygan:

  • Murakkab aylanma yoʻllarda harakatlanish;
  • Yoʻl chetida zich toʻxtab turgan mashinalar orasidan oʻtish;
  • Skuter haydovchilarini piyoda sifatida notoʻgʻri klassifikatsiya qilish;
  • Noqulay ob-havo sharoitida yoʻl belgilarini koʻra olmaslik.
Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalarning joriy etilishi hozircha murakkab koʻrinadi. Yoʻl chiziqlarining sifati va haydovchilar oʻrtasidagi oʻzaro tushunishga asoslangan harakatlanish madaniyati Tesla FSD kabi tizimlar uchun katta qiyinchilik tugʻdirishi tayin. Sinov davomida birorta ham safar inson aralashuvisiz toʻliq yakunlanmagani texnologiyaning hali xom ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtonom haydash tizimlari yordamchi funksiya sifatida juda foydali, biroq ularga rulni toʻliq topshirish hozircha xavfli. Kompaniyalar dasturiy taʼminotni takomillashtirishda davom etmoqda, ammo toʻliq avtonomlikka erishish uchun yana bir necha yil va millionlab kilometrlik sinovlar talab etiladi.

TeslaAvtopilotTexnologiyaSunʼiy IntellektXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaRosatom oʻndan ortiq kichik AES loyihalarini ishlab chiqmoqda: Oʻzbekiston birinchi navbatdaBugun, 07:22Dronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiDronlar va avtopilotlar uchun “og‘riq hissi”: Olimlar xavfsizlikning yangi usulini topdiBugun, 06:27Xoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiXoking nurlanishi siri: Olimlar qora tuynuklar bugʻlanishining yangi mexanizmini kashf etdiBugun, 05:20Miya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiMiya siri: Umumiy anesteziya paytida ham gipokamp nutqni tahlil qilishi aniqlandiBugun, 04:55HMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraHMD Skyline 2 smartfoni haqida yangi tafsilotlar: Snapdragon 7s Gen 4 va kuchli kameraBugun, 04:24NASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiNASA rahbari New Glenn raketasining kuchli portlashi sababini maʻlum qildiBugun, 03:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi