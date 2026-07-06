Tesla FSD tizimi sinovdan oʻta olmadi: Avtopilot hali ham inson oʻrnini bosa olmaydi
Avtonom haydash texnologiyalari jadal rivojlanayotganiga qaramay, zamonaviy sunʼiy intellekt tizimlari hali ham oddiy yoʻl sharoitlarida jiddiy xatolarga yoʻl qoʻymoqda. Avstraliyada oʻtkazilgan keng koʻlamli tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, Tesla kompaniyasining Full Self-Driving (FSD) tizimi inson aralashuvisiz xavfsiz harakatlanish darajasiga yetib kelmagan. Bu holat NVIDIA rahbari Jensen Huang tomonidan bashorat qilingan haydovchisiz avtomobillar uchun "ChatGPT lahzasi" hali biroz uzoq ekanligini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kvinshlend yoʻllarida 100 kundan ortiq davom etgan sinovlar davomida Tesla Model Y elektromobili 500 dan ortiq kritik vaziyatlarni keltirib chiqargan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, tadqiqotchilar har bir nosozlik va tizimning noaniq harakatlarini qayd etib borish uchun maxsus White Box Autonomy ochiq arxivini yaratishdi. Eng qizigʻi shundaki, tizim baʼzan professional haydovchilardan koʻra aniqroq harakat qilsa-da, oddiy vaziyatlarda kutilmagan xatolarga yoʻl qoʻygan.
Kutilmagan xatolar va tizimning ojizligiSinovlar davomida aniqlanishicha, Tesla FSD tizimi hatto yaxshi chizilgan yoʻl chiziqlarini ham baʼzida notoʻgʻri talqin qiladi. Masalan, kichik koʻpriklardan oʻtishda avtomobil traektoriyani aniqlay olmay, "ilonizi" harakat qila boshlagan. Shuningdek, vaqt bilan cheklangan tezlik rejimlarida, xususan, maktab hududlarida tizim 90 foiz holatlarda adashgan. Maktab darslari tugagan, cheklov amal qilmaydigan vaqtlarda ham avtomobil asossiz ravishda tezlikni pasaytirib, boshqa haydovchilarga xalaqit bergan.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan eng xavfli holatlar temir yoʻl kesishmalarida kuzatilgan. Bir vaziyatda Tesla oldindagi mashina ortidan kelib, aynan relslar ustida toʻxtab qolishiga bir bahya qolgan. Haydovchi favqulodda tormoz tizimini ishga solib, vaziyatni oʻnglashga majbur boʻlgan. Bu kabi holatlar avtonom tizimlarning hali ham vaziyatni toʻliq tahlil qila olmasligini koʻrsatmoqda.
Inson omili va murakkab chorrahalarTadqiqotchilar avtonom tizimlar uchun eng qiyin vazifa — boshqa haydovchilar bilan norasmiy muloqotga kirishish ekanligini taʼkidlamoqda. Yoʻl berish yoki navbat bilan qoʻshilish kabi holatlarda algoritmlar koʻpincha ikkilanib qoladi. Quyidagi holatlarda tizim koʻproq xatoga yoʻl qoʻygan:
- Murakkab aylanma yoʻllarda harakatlanish;
- Yoʻl chetida zich toʻxtab turgan mashinalar orasidan oʻtish;
- Skuter haydovchilarini piyoda sifatida notoʻgʻri klassifikatsiya qilish;
- Noqulay ob-havo sharoitida yoʻl belgilarini koʻra olmaslik.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtonom haydash tizimlari yordamchi funksiya sifatida juda foydali, biroq ularga rulni toʻliq topshirish hozircha xavfli. Kompaniyalar dasturiy taʼminotni takomillashtirishda davom etmoqda, ammo toʻliq avtonomlikka erishish uchun yana bir necha yil va millionlab kilometrlik sinovlar talab etiladi.
…