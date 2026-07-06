Jahon chempionati: Angliya Meksikani magʻlub etib chorak finalga yoʻl oldi

·61·Sport
Jahon chempionati: Angliya Meksikani magʻlub etib chorak finalga yoʻl oldi

Futbol boʻyicha 2026-yilgi jahon chempionatining nimchorak final bosqichi doirasida Angliya terma jamoasi musobaqa mezbonlaridan biri — Meksikaga qarshi maydonga tushdi. "Estadio Azteca" stadionida kechgan dramatik bahsda "uch sherlar" 3:2 hisobida gʻalaba qozonib, turnirning chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Ushbu gʻalaba inglizlar uchun turnir tarixidagi eng yorqin natijalardan biri sifatida qayd etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv kuchli boʻron tufayli bir soat kechikib boshlangan boʻlsa-da, maydondagi ehtiroslar ilk daqiqalardanoq yuqori boʻldi. Meksika terma jamoasi oʻyin boshida faolroq koʻrindi, biroq Angliya darvozaboni Jordan Pickford Raul Jimenezning xavfli zarbalarini qaytarib, oʻz jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. 36-daqiqaga kelib esa inglizlar hisobni ochishga muvaffaq boʻlishdi.

Bellinghamning benazir oʻyini

Jamoaning yosh yulduzi Jud Bellingem uchrashuv qahramoniga aylandi. Dastlab u Bukayo Saka tomonidan yetkazib berilgan toʻpni bosh bilan darvozaga yoʻlladi. Oradan atigi 98 soniya oʻtgach, Harry Kane uzatgan toʻpni raqib darvozasiga joylab, dubl qayd etdi. Goal.com nashrining yozishicha, Bellinghamning maydondagi harakatlari Angliya hujumlariga oʻzgacha shiddat bagʻishladi.

Meksikaliklar birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida hisobdagi farqni qisqartirishga erishishdi. Julian Quinones jarima toʻpidan soʻng yuzaga kelgan tartibsizlikdan unumli foydalanib, kuchli zarba bilan darvozani ishgʻol qildi. Bu gol mezbonlarga ikkinchi boʻlim oldidan qoʻshimcha ishonch bagʻishladi.

Qizil kartochka va asabiy yakun

Ikkinchi boʻlimda Thomas Tuchel shogirdlari kutilmagan qiyinchilikka duch kelishdi. Himoyachi Jarell Quansah raqibga nisbatan qoʻpol oʻynagani uchun VAR tekshiruvidan soʻng maydondan chetlatildi. Bir kishi kam boʻlib qolgan Angliya himoyalanishga majbur boʻldi, biroq qarshi hujumda Anthony Gordon penalti ishladi. Harry Kane nuqtadan adashmay, hisobni 3:1 koʻrinishiga keltirdi.

Oʻyin oxiri nihoyatda keskin kechdi. Harry Kane oʻz jarima maydonchasi ichida qoida buzgani uchun hakam Angliya darvozasiga penalti belgiladi. Raul Jimenez imkoniyatdan foydalanib, hisobni minimal darajaga keltirdi. Qolgan daqiqalarda Meksika tinimsiz hujumlar uyushtirgan boʻlsa-da, inglizlar mudofaasi va Jordan Pickford ishonchli oʻyin koʻrsatib, gʻalabani saqlab qolishdi.

Endilikda Angliya terma jamoasi yarim final yoʻlida Norvegiya bilan kuch sinashadi. Ushbu uchrashuv kelasi shanba kuni Mayami shahrida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Mutaxassislar Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoaning irodali gʻalabasini yuqori baholamoqda.

AngliyaMeksikaJude BellinghamHarry KaneJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Meksika va Angliya o‘yinini biz bilan kuzatingJCH-2026: Meksika va Angliya o‘yinini biz bilan kuzatingBugun, 04:31Meksika va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiMeksika va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 04:27Neymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiNeymar Braziliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiBugun, 04:23Braziliya JCh-2026 bilan xayrlashdi: Erling Xoland Selecaoni uyiga kuzatib qoʻydiBraziliya JCh-2026 bilan xayrlashdi: Erling Xoland Selecaoni uyiga kuzatib qoʻydiBugun, 03:15Norvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiNorvegiya Braziliyani mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldiBugun, 03:14Braziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBraziliya va Norvegiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi