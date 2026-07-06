Jahon chempionati: Angliya Meksikani magʻlub etib chorak finalga yoʻl oldi
Futbol boʻyicha 2026-yilgi jahon chempionatining nimchorak final bosqichi doirasida Angliya terma jamoasi musobaqa mezbonlaridan biri — Meksikaga qarshi maydonga tushdi. "Estadio Azteca" stadionida kechgan dramatik bahsda "uch sherlar" 3:2 hisobida gʻalaba qozonib, turnirning chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Ushbu gʻalaba inglizlar uchun turnir tarixidagi eng yorqin natijalardan biri sifatida qayd etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv kuchli boʻron tufayli bir soat kechikib boshlangan boʻlsa-da, maydondagi ehtiroslar ilk daqiqalardanoq yuqori boʻldi. Meksika terma jamoasi oʻyin boshida faolroq koʻrindi, biroq Angliya darvozaboni Jordan Pickford Raul Jimenezning xavfli zarbalarini qaytarib, oʻz jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. 36-daqiqaga kelib esa inglizlar hisobni ochishga muvaffaq boʻlishdi.
Bellinghamning benazir oʻyiniJamoaning yosh yulduzi Jud Bellingem uchrashuv qahramoniga aylandi. Dastlab u Bukayo Saka tomonidan yetkazib berilgan toʻpni bosh bilan darvozaga yoʻlladi. Oradan atigi 98 soniya oʻtgach, Harry Kane uzatgan toʻpni raqib darvozasiga joylab, dubl qayd etdi. Goal.com nashrining yozishicha, Bellinghamning maydondagi harakatlari Angliya hujumlariga oʻzgacha shiddat bagʻishladi.
Meksikaliklar birinchi boʻlim yakunlanishi arafasida hisobdagi farqni qisqartirishga erishishdi. Julian Quinones jarima toʻpidan soʻng yuzaga kelgan tartibsizlikdan unumli foydalanib, kuchli zarba bilan darvozani ishgʻol qildi. Bu gol mezbonlarga ikkinchi boʻlim oldidan qoʻshimcha ishonch bagʻishladi.
Qizil kartochka va asabiy yakunIkkinchi boʻlimda Thomas Tuchel shogirdlari kutilmagan qiyinchilikka duch kelishdi. Himoyachi Jarell Quansah raqibga nisbatan qoʻpol oʻynagani uchun VAR tekshiruvidan soʻng maydondan chetlatildi. Bir kishi kam boʻlib qolgan Angliya himoyalanishga majbur boʻldi, biroq qarshi hujumda Anthony Gordon penalti ishladi. Harry Kane nuqtadan adashmay, hisobni 3:1 koʻrinishiga keltirdi.
Oʻyin oxiri nihoyatda keskin kechdi. Harry Kane oʻz jarima maydonchasi ichida qoida buzgani uchun hakam Angliya darvozasiga penalti belgiladi. Raul Jimenez imkoniyatdan foydalanib, hisobni minimal darajaga keltirdi. Qolgan daqiqalarda Meksika tinimsiz hujumlar uyushtirgan boʻlsa-da, inglizlar mudofaasi va Jordan Pickford ishonchli oʻyin koʻrsatib, gʻalabani saqlab qolishdi.
Endilikda Angliya terma jamoasi yarim final yoʻlida Norvegiya bilan kuch sinashadi. Ushbu uchrashuv kelasi shanba kuni Mayami shahrida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Mutaxassislar Thomas Tuchel boshqaruvidagi jamoaning irodali gʻalabasini yuqori baholamoqda.
…