Tank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdi
Xitoyning Great Wall Motor konserni oʻzining eng ommabop yoʻltanlamaslaridan biri boʻlgan Tank 300 modelining yangilangan talqinini rasman taqdim etdi. Yangi avlod vakili nafaqat tashqi koʻrinishidagi oʻzgarishlar, balki sezilarli darajada kengaygan oʻlchamlari va ilgʻor gibrid tizimlari bilan avtomobil ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Eng qiziqarli jihati shundaki, yangi Tank 300 gʻildiraklar bazasining uzunligi boʻyicha brendning flagman modeli hisoblangan Tank 500 koʻrsatkichlaridan ham oshib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobilning tashqi koʻrinishida sezilarli yangilanishlar amalga oshirilgan. Xususan, radiator panjarasi asalari uyasi koʻrinishidagi yangi dizaynga ega boʻldi, bamperlar qayta ishlandi va TANK emblemasi modernizatsiya qilindi. Shuningdek, tom qismida zamonaviy haydovchiga yordam tizimlari uchun xizmat qiluvchi lidar oʻrnatilgan boʻlib, tashqi koʻzgularda intellektual boshqaruv tizimi ishlayotganini koʻrsatuvchi indikatorlar paydo boʻlgan.
Oʻlchamlardagi katta sakrashYangi Tank 300 oʻlchamlari boʻyicha sezilarli darajada "oʻsgan". Avtomobilning uzunligi 4886 mm, kengligi 1984 mm va balandligi 1927 mm ni tashkil etmoqda. Gʻildiraklar bazasi esa 3010 mm ga yetkazildi. Taqqoslash uchun, amaldagi modelga nisbatan yangi yoʻltanlamas 136 mm ga uzunroq va 54 mm ga kengroqdir. Gʻildiraklar bazasining 260 mm ga uzayishi salon ichidagi kenglikni tubdan oʻzgartiradi. Hatto yuqori toifadagi Tank 500 modelida ham bu koʻrsatkich 2850 mm ekanligini hisobga olsak, yangi "uch yuzinchi" model oʻz sinfida yangi standartlarni oʻrnatmoqda.
Avtomobil ichki qismida ham bir qator oʻzgarishlar mavjud. Muhandislar koʻplab funksional tugmalarga ega klassik uch simli rulga qaytishgan. Shuningdek, salonda raqamli asboblar paneli, katta hajmdagi markaziy displey va transmissiyaning elektron selektori joy olgan. Bu oʻzgarishlar avtomobilning ham yoʻltanlamaslik xususiyatlarini, ham shahar sharoitidagi qulayligini oshirishga xizmat qiladi.
Kuchli dvigatellar va gibrid texnologiyalarDvigatellar qatori ham ancha boyitilgan. Xaridorlarga quyidagi tanlovlar taklif etiladi:
- 2,0 litrli, 238 ot kuchiga ega turbobenzinli dvigatel;
- 3,0 litrli, 360 ot kuchiga ega kuchli V6 agregati;
- 251 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbo dvigatel asosidagi gibrid tizimlar.
Yangi Tank 300 modeli Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda, chunki brendning avvalgi modellari mamlakatimiz yoʻllarida oʻz oʻrnini topishga ulgurgan. Xitoyda yangi model uchun dastlabki buyurtmalar qabul qilinishi boshlangan, biroq narxlar hozircha rasman eʼlon qilinmadi. Kengaytirilgan oʻlchamlar va yangi texnologiyalar ushbu yoʻltanlamasni oʻz segmentidagi eng kuchli raqobatdoshlardan biriga aylantirishi shubhasiz.
…