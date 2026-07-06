Tank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdi

·31·Avto
Tank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdi

Xitoyning Great Wall Motor konserni oʻzining eng ommabop yoʻltanlamaslaridan biri boʻlgan Tank 300 modelining yangilangan talqinini rasman taqdim etdi. Yangi avlod vakili nafaqat tashqi koʻrinishidagi oʻzgarishlar, balki sezilarli darajada kengaygan oʻlchamlari va ilgʻor gibrid tizimlari bilan avtomobil ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Eng qiziqarli jihati shundaki, yangi Tank 300 gʻildiraklar bazasining uzunligi boʻyicha brendning flagman modeli hisoblangan Tank 500 koʻrsatkichlaridan ham oshib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobilning tashqi koʻrinishida sezilarli yangilanishlar amalga oshirilgan. Xususan, radiator panjarasi asalari uyasi koʻrinishidagi yangi dizaynga ega boʻldi, bamperlar qayta ishlandi va TANK emblemasi modernizatsiya qilindi. Shuningdek, tom qismida zamonaviy haydovchiga yordam tizimlari uchun xizmat qiluvchi lidar oʻrnatilgan boʻlib, tashqi koʻzgularda intellektual boshqaruv tizimi ishlayotganini koʻrsatuvchi indikatorlar paydo boʻlgan.

Oʻlchamlardagi katta sakrash

Yangi Tank 300 oʻlchamlari boʻyicha sezilarli darajada "oʻsgan". Avtomobilning uzunligi 4886 mm, kengligi 1984 mm va balandligi 1927 mm ni tashkil etmoqda. Gʻildiraklar bazasi esa 3010 mm ga yetkazildi. Taqqoslash uchun, amaldagi modelga nisbatan yangi yoʻltanlamas 136 mm ga uzunroq va 54 mm ga kengroqdir. Gʻildiraklar bazasining 260 mm ga uzayishi salon ichidagi kenglikni tubdan oʻzgartiradi. Hatto yuqori toifadagi Tank 500 modelida ham bu koʻrsatkich 2850 mm ekanligini hisobga olsak, yangi "uch yuzinchi" model oʻz sinfida yangi standartlarni oʻrnatmoqda.

Avtomobil ichki qismida ham bir qator oʻzgarishlar mavjud. Muhandislar koʻplab funksional tugmalarga ega klassik uch simli rulga qaytishgan. Shuningdek, salonda raqamli asboblar paneli, katta hajmdagi markaziy displey va transmissiyaning elektron selektori joy olgan. Bu oʻzgarishlar avtomobilning ham yoʻltanlamaslik xususiyatlarini, ham shahar sharoitidagi qulayligini oshirishga xizmat qiladi.

Kuchli dvigatellar va gibrid texnologiyalar

Dvigatellar qatori ham ancha boyitilgan. Xaridorlarga quyidagi tanlovlar taklif etiladi:

  • 2,0 litrli, 238 ot kuchiga ega turbobenzinli dvigatel;
  • 3,0 litrli, 360 ot kuchiga ega kuchli V6 agregati;
  • 251 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbo dvigatel asosidagi gibrid tizimlar.
Gibrid modifikatsiyalar ikki xil koʻrinishda — ogʻir yoʻlsizlik sharoitlari uchun moʻljallangan Hi4-T hamda universal foydalanish uchun Hi4-Z talqinlarida sotuvga chiqadi. Akkumulyator sigʻimi 37,1 va 59,6 kW·soat boʻlgan versiyalar faqat elektr energiyasining oʻzida mos ravishda 105 va 200 kilometrgacha masofa bosib oʻtish imkonini beradi.

Yangi Tank 300 modeli Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda, chunki brendning avvalgi modellari mamlakatimiz yoʻllarida oʻz oʻrnini topishga ulgurgan. Xitoyda yangi model uchun dastlabki buyurtmalar qabul qilinishi boshlangan, biroq narxlar hozircha rasman eʼlon qilinmadi. Kengaytirilgan oʻlchamlar va yangi texnologiyalar ushbu yoʻltanlamasni oʻz segmentidagi eng kuchli raqobatdoshlardan biriga aylantirishi shubhasiz.

Tank 300Great Wall MotorYoʻltanlamasAvto YangiliklarGibrid Avtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiAQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiBugun, 05:57Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiBugun, 00:57BMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 00:29Dakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiDakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiKecha, 23:55BMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiBMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladiKecha, 22:52Avtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarAvtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarKecha, 10:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi