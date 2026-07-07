Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogar
Liverpul jamoasi sardori Virgil van Dijk Mersisayd klubidagi kelajagi borasida jiddiy savollar ostida qolmoqda. Niderlandiyalik tajribali himoyachining amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bor-yoʻgʻi bir yil vaqt qolgani sababli, Yevropaning bir qator grand klublari uni oʻz safiga qoʻshib olish harakatiga tushgan. Xususan, Italiyaning Milan klubi himoya chizigʻini mustahkamlash uchun aynan Van Dijkni asosiy maqsad sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xorijiy nashrlar, jumladan, Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Milan yangi bosh murabbiyi Amorim boshchiligida tarkibni tubdan yangilashni rejalashtirmoqda. Agar transfer amalga oshsa, Van Dijk San Siroda Christian Pulisic va Luka Modric kabi yulduzlar bilan bir jamoada toʻp surishi mumkin. Bu kabi mish-mishlar Liverpul muxlislari orasida xavotir uygʻotmoqda, chunki jamoa soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlarining asosiy ustunidan ayrilishi mumkin.
Anfielddagi oʻzgarishlar va kadrlar muammosiLiverpul ayni damda katta oʻzgarishlar davrini boshidan kechirmoqda. Yurgen Klopp va Arne Slot kabi murabbiylarning ketma-ket ketishi, shuningdek, Muhammad Salah va Andy Robertson kabi yetakchilarning jamoani tark etishi klubdagi muhitni oʻzgartirib yubordi. Yangi bosh murabbiy Andoni Iraola uchun Van Dijk nafaqat himoya qoʻrgʻoni, balki jamoa ichidagi barqarorlikni taʼminlovchi muhim figura boʻlib qolmoqda.
Biroq, Liverpul Echo nashri bu xabarlarni rad etib, klub rahbariyati sardorni jamoada olib qolish niyatida ekanini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, shartnoma muddati qisqarib borayotgani va futbolchining yangi chaqiriqlarga ochiqligi transfer ehtimolini yoʻqqa chiqarmaydi. Milan bilan bir qatorda Turkiyaning Fenerbaxche klubi ham futbolchiga qiziqish bildirayotgani aytilmoqda.
Liverpulning himoya chizigʻidagi muammolar faqat Van Dijk bilan cheklanib qolmaydi. Jamoaning yana bir himoyachisi Joe Gomez ham oʻz kelajagi borasida bir qarorga kelmaganini maʼlum qilgan. Ibrahima Konate allaqachon Real Madrid safiga oʻtib ketganini hisobga olsak, Van Dijk va Gomezning ham ketishi Iraola ixtiyorida faqatgina Jeremy Jacquet va Giovanni Leoni kabi tajribasiz yoshlarni qoldirishi mumkin.
Klubning yarim himoya chizigʻida ham vaziyat barqaror emas. Akademiyadan chiqqan Curtis Jonesga Italiyaning boshqa bir grandi — Inter jiddiy qiziqish bildirmoqda. Liverpul oʻz tarbiyalanuvchisini 35 million funt sterlingga baholayotgan boʻlsa, milanliklar hozircha 22 million funt taklif qilishmoqda. Hozircha Jones bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgan.
…