Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogar

·41·Sport
Virgil van Dijk Liverpulni tark etishi mumkin: Milan himoyachi uchun asosiy daʼvogar

Liverpul jamoasi sardori Virgil van Dijk Mersisayd klubidagi kelajagi borasida jiddiy savollar ostida qolmoqda. Niderlandiyalik tajribali himoyachining amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bor-yoʻgʻi bir yil vaqt qolgani sababli, Yevropaning bir qator grand klublari uni oʻz safiga qoʻshib olish harakatiga tushgan. Xususan, Italiyaning Milan klubi himoya chizigʻini mustahkamlash uchun aynan Van Dijkni asosiy maqsad sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xorijiy nashrlar, jumladan, Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Milan yangi bosh murabbiyi Amorim boshchiligida tarkibni tubdan yangilashni rejalashtirmoqda. Agar transfer amalga oshsa, Van Dijk San Siroda Christian Pulisic va Luka Modric kabi yulduzlar bilan bir jamoada toʻp surishi mumkin. Bu kabi mish-mishlar Liverpul muxlislari orasida xavotir uygʻotmoqda, chunki jamoa soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlarining asosiy ustunidan ayrilishi mumkin.

Anfielddagi oʻzgarishlar va kadrlar muammosi

Liverpul ayni damda katta oʻzgarishlar davrini boshidan kechirmoqda. Yurgen Klopp va Arne Slot kabi murabbiylarning ketma-ket ketishi, shuningdek, Muhammad Salah va Andy Robertson kabi yetakchilarning jamoani tark etishi klubdagi muhitni oʻzgartirib yubordi. Yangi bosh murabbiy Andoni Iraola uchun Van Dijk nafaqat himoya qoʻrgʻoni, balki jamoa ichidagi barqarorlikni taʼminlovchi muhim figura boʻlib qolmoqda.

Biroq, Liverpul Echo nashri bu xabarlarni rad etib, klub rahbariyati sardorni jamoada olib qolish niyatida ekanini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, shartnoma muddati qisqarib borayotgani va futbolchining yangi chaqiriqlarga ochiqligi transfer ehtimolini yoʻqqa chiqarmaydi. Milan bilan bir qatorda Turkiyaning Fenerbaxche klubi ham futbolchiga qiziqish bildirayotgani aytilmoqda.

Liverpulning himoya chizigʻidagi muammolar faqat Van Dijk bilan cheklanib qolmaydi. Jamoaning yana bir himoyachisi Joe Gomez ham oʻz kelajagi borasida bir qarorga kelmaganini maʼlum qilgan. Ibrahima Konate allaqachon Real Madrid safiga oʻtib ketganini hisobga olsak, Van Dijk va Gomezning ham ketishi Iraola ixtiyorida faqatgina Jeremy Jacquet va Giovanni Leoni kabi tajribasiz yoshlarni qoldirishi mumkin.

Klubning yarim himoya chizigʻida ham vaziyat barqaror emas. Akademiyadan chiqqan Curtis Jonesga Italiyaning boshqa bir grandi — Inter jiddiy qiziqish bildirmoqda. Liverpul oʻz tarbiyalanuvchisini 35 million funt sterlingga baholayotgan boʻlsa, milanliklar hozircha 22 million funt taklif qilishmoqda. Hozircha Jones bilan shartnomani uzaytirish boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgan.

LiverpulMilanVirgil van DijkTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolosBelletti: Neymar Ronaldinho ixtiro qilgan uslubni davom ettirdi xolosKecha, 23:57Portugaliya — Ispaniya: asosiy tarkiblar e’lon qilindiPortugaliya — Ispaniya: asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 23:57Portugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzatingPortugaliya va Ispaniya o‘yinini biz bilan jonli kuzatingKecha, 22:51Portugaliya va Ispaniya nimchorak final uchun asosiy tarkibni e’lon qildiPortugaliya va Ispaniya nimchorak final uchun asosiy tarkibni e’lon qildiKecha, 22:47JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...JCH-2026da katta mojaro: Infantinoni taxtdan ag‘darishmoqchi...Kecha, 22:40Chelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladiChelsi oʻz tarbiyalanuvchisi Aggie Beever-Jones bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladiKecha, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi