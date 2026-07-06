Olimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdi

·24·Texno
Olimlar suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-robotlarga aylantirishdi

Singapur olimlari robototexnika sohasida inqilobiy qadam tashlab, tirik suvaraklarni masofadan boshqariladigan kiber-organizmlarga aylantirishga muvaffaq boʻlishdi. Nature Communications jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot natijalariga koʻra, ushbu bio-gibrid tizimlar nafaqat quruqlikda, balki maxsus ishlab chiqilgan “aquvalang” qurilmalari yordamida suv ostida ham harakatlanish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nanyang texnologiya universiteti professori Hirotaka Sato boshchiligidagi guruh ushbu loyiha uchun Madagaskar suvaraklarini tanlab oldi. Bu hasharotlar oʻzining chidamliligi, besh yilgacha yashay olishi va noqulay sharoitlarga yuqori darajadagi moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. Olimlarning maqsadi — anʼanaviy robotlar kira olmaydigan vayronalar va xavfli hududlarda qidiruv-qutqaruv ishlarini amalga oshiradigan boshqariluvchi platforma yaratishdir.

Suv ostida nafas olish texnologiyasi

Loyiha doirasidagi eng katta texnik toʻsiq suvaraklarning suv ostida uzoq vaqt qola olmasligi edi. Muammoni hal qilish uchun muhandislar 3D-printerda hasharotning nafas olish teshiklarini yopib turuvchi miniatyura modullarini chop etishdi. Ushbu tizim kislorod ballonlariga emas, balki kimyoviy reaksiyaga asoslangan. Vodorod peroksid va marganets dioksidi aralashmasi parchalanib, hasharotning nafas olish tizimiga bevosita kislorod yetkazib beradi.

Tadqiqotchilar dastlab boshqaruv qurilmalarini hasharotning ustiga “rjukzak” koʻrinishida oʻrnatishga urinishgan edi. Biroq, bu usul suvarakning harakatlanish tezligini pasaytirib yuborgani maʼlum boʻldi. Natijada barcha mikrosxemalar va quvvat manbalari bevosita hasharotning tanasiga joylashtirildi. Bu esa kiber-organizmlarga suv ostida ham quruqlikdagi kabi yuqori tezlikda harakatlanish imkonini berdi.

Kelajakdagi istiqbollar va afzalliklar

Oʻtkazilgan tajribalar shuni koʻrsatdiki, modifikatsiya qilingan suvaraklar suv ostida uch soatgacha faol boʻlishlari mumkin. Eng muhimi, tajribadan soʻng hasharotlarning umumiy holatida hech qanday salbiy oʻzgarishlar kuzatilmagan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday bio-gibrid tizimlar klassik robotlarga qaraganda bir qancha ustunliklarga ega:

  • Ishlab chiqarish xarajatlarining keskin pastligi;
  • Yuqori energiya samaradorligi (hasharot oʻz harakati uchun energiyani oziq-ovqatdan oladi);
  • Murakkab releflarda va tor joylarda harakatlanish qobiliyati;
  • Ekstremal sharoitlarda, jumladan, boshqa sayyoralardagi missiyalarda foydalanish imkoniyati.
Hozirda tadqiqotchilar ushbu kiber-suvaraklarni yanada takomillashtirish, ularga datchiklar va kameralar oʻrnatish ustida ish olib bormoqda. Kelajakda bunday “tirik robotlar” zilziladan keyingi vayronalar ostida qolgan odamlarni qidirishda yoki inson hayoti uchun xavfli boʻlgan radiatsiyaviy hududlarni oʻrganishda asosiy yordamchiga aylanishi kutilmoqda.

TexnologiyaRobototexnikaIlm-fanKiber-organizmSingapur
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiKeychron kompaniyasi Thunderbolt 5 interfeysli kuchli dok-stansiyasini taqdim etdiBugun, 00:26Apple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiApple kompaniyasi Siri ovozini toʻliq shaxsiylashtirish imkoniyatini taqdim etdiBugun, 00:23Sunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarSunʼiy intellekt davri: 2026-yilda global texnologiya kompaniyalarida ommaviy qisqartirishlarKecha, 23:59Sunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdiSunʼiy intellekt inqilobi: VKAE tizimi GPU unumdorligini 23 baravargacha oshirdiKecha, 23:29Amazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqdaAmazon raqobatchisi Bookshop.org va Kobo hamkorligi: Elektron kitoblar bozori oʻzgarmoqdaKecha, 23:21Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli va 45 vattli yangi tashqi akkumulyatorini taqdim etdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi