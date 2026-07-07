Redmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqda
Smartfonlar bozorida bir necha yil avval urfdan qolgan "planshetofonlar" davri qaytmoqda. Xitoyning texnologik gigantlari yana ulkan displeyli qurilmalarga eʼtibor qarata boshladi. Digital Chat Station insayderining maʼlumotlariga koʻra, Redmi brendi ostida oʻta yirik ekran va flagman xususiyatlariga ega boʻlgan yangi model ishlab chiqilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu yangilik Redmi Turbo 6 Max nomi ostida bozorga chiqishi kutilmoqda. Qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning 7 dyuymli ulkan displeyidir. Taʼkidlash joizki, ilgari bunday katta ekranli smartfonlar asosan hamyonbop segmentga tegishli boʻlgan boʻlsa, yangi model mutlaqo boshqacha yondashuv bilan, yaʼni yuqori texnologik imkoniyatlar bilan taqdim etiladi.
Flagman darajasidagi texnik xususiyatlarMaʼlumotlarga koʻra, smartfon ekrani nafaqat hajmi, balki sifati bilan ham hayratda qoldiradi. Qurilma 2K aniqlikdagi (resolution) displey bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga kontentni yuqori sifatda tomosha qilish va oʻyinlarni maksimal darajadagi detallarda oʻynash imkonini beradi. Shuningdek, qurilma ichiga MediaTek kompaniyasining eng kuchli Dimensity 9000 turkumidagi top-platformasi oʻrnatiladi.
Katta ekran va kuchli protsessor tabiiy ravishda koʻp energiya talab qiladi. Shu sababli, ishlab chiqaruvchilar Redmi Turbo 6 Max modeliga oʻta sigʻimli, "ulkan" akkumulyator oʻrnatishni rejalashtirmoqda. Hozircha batareyaning aniq hajmi ochiqlanmagan boʻlsa-da, u bozordagi standart 5000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlardan sezilarli darajada kattaroq boʻlishi taxmin qilinmoqda.
Bozordagi oʻrni va kutilayotgan relizHozirgi vaqtda Redmi Turbo 5 turkumi Xitoy bozorida juda muvaffaqiyatli sotilmoqda. Yangi avlod vakili boʻlmish Turbo 6 Max esa oʻzidan oldingi modellarning muvaffaqiyatini takrorlashi, hatto undan oʻzib ketishi mumkin. Insayderning taʼkidlashicha, ushbu planshetofonning rasmiy taqdimoti 2027-yilning boshiga rejalashtirilgan.
Digital Chat Station avval ham Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro modellarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro smartfonining Samsung displeyi bilan chiqishini aniq bashorat qilgan edi. Bu esa yangi Redmi haqidagi maʼlumotlarning haqiqatga yaqinligini yanada oshiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʻlishi aniq, chunki yurtimizda Redmi brendi mahsulotlari oʻzining narx va sifat mutanosibligi bilan juda mashhur.
Xulosa qilib aytganda, smartfonlar sanoati yana bir bor katta ekranlar tomon burilmoqda. Agar avvallari 7 dyuymli qurilmalar noqulay va ogʻir deb hisoblangan boʻlsa, zamonaviy romsiz ekran texnologiyalari va yengil korpuslar tufayli Redmi Turbo 6 Max foydalanuvchilar uchun yangi va qulay tajriba taqdim etishi mumkin.
…