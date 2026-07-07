Redmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqda

·53·Texno
Redmi Turbo 6 Max: 7 dyuymli ekran va ulkan akkumulyatorli yangi gigant tayyorlanmoqda

Smartfonlar bozorida bir necha yil avval urfdan qolgan "planshetofonlar" davri qaytmoqda. Xitoyning texnologik gigantlari yana ulkan displeyli qurilmalarga eʼtibor qarata boshladi. Digital Chat Station insayderining maʼlumotlariga koʻra, Redmi brendi ostida oʻta yirik ekran va flagman xususiyatlariga ega boʻlgan yangi model ishlab chiqilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu yangilik Redmi Turbo 6 Max nomi ostida bozorga chiqishi kutilmoqda. Qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning 7 dyuymli ulkan displeyidir. Taʼkidlash joizki, ilgari bunday katta ekranli smartfonlar asosan hamyonbop segmentga tegishli boʻlgan boʻlsa, yangi model mutlaqo boshqacha yondashuv bilan, yaʼni yuqori texnologik imkoniyatlar bilan taqdim etiladi.

Flagman darajasidagi texnik xususiyatlar

Maʼlumotlarga koʻra, smartfon ekrani nafaqat hajmi, balki sifati bilan ham hayratda qoldiradi. Qurilma 2K aniqlikdagi (resolution) displey bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga kontentni yuqori sifatda tomosha qilish va oʻyinlarni maksimal darajadagi detallarda oʻynash imkonini beradi. Shuningdek, qurilma ichiga MediaTek kompaniyasining eng kuchli Dimensity 9000 turkumidagi top-platformasi oʻrnatiladi.

Katta ekran va kuchli protsessor tabiiy ravishda koʻp energiya talab qiladi. Shu sababli, ishlab chiqaruvchilar Redmi Turbo 6 Max modeliga oʻta sigʻimli, "ulkan" akkumulyator oʻrnatishni rejalashtirmoqda. Hozircha batareyaning aniq hajmi ochiqlanmagan boʻlsa-da, u bozordagi standart 5000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlardan sezilarli darajada kattaroq boʻlishi taxmin qilinmoqda.

Bozordagi oʻrni va kutilayotgan reliz

Hozirgi vaqtda Redmi Turbo 5 turkumi Xitoy bozorida juda muvaffaqiyatli sotilmoqda. Yangi avlod vakili boʻlmish Turbo 6 Max esa oʻzidan oldingi modellarning muvaffaqiyatini takrorlashi, hatto undan oʻzib ketishi mumkin. Insayderning taʼkidlashicha, ushbu planshetofonning rasmiy taqdimoti 2027-yilning boshiga rejalashtirilgan.

Digital Chat Station avval ham Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro modellarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro smartfonining Samsung displeyi bilan chiqishini aniq bashorat qilgan edi. Bu esa yangi Redmi haqidagi maʼlumotlarning haqiqatga yaqinligini yanada oshiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʻlishi aniq, chunki yurtimizda Redmi brendi mahsulotlari oʻzining narx va sifat mutanosibligi bilan juda mashhur.

Xulosa qilib aytganda, smartfonlar sanoati yana bir bor katta ekranlar tomon burilmoqda. Agar avvallari 7 dyuymli qurilmalar noqulay va ogʻir deb hisoblangan boʻlsa, zamonaviy romsiz ekran texnologiyalari va yengil korpuslar tufayli Redmi Turbo 6 Max foydalanuvchilar uchun yangi va qulay tajriba taqdim etishi mumkin.

RedmiSmartfonTexnologiyaMediaTekXiaomi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiAsr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiBugun, 14:26Ukraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldiUkraina frontida AQSHning ilk avtonom yerusti transport vositalari paydo boʻldiBugun, 14:21Microsoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqdaMicrosoft oʻyin sanoatida katta islohot boshladi: Xbox minglab xodimlarni boʻshatmoqdaBugun, 13:56Rossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaRossiyaning yirik lotereya tarmogʻi oʻz mobil aloqa operatorini ishga tushirmoqdaBugun, 12:55Xitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdiXitoyning koʻp marta foydalaniladigan yangi Long March 10B raketasi start maydoniga chiqdiBugun, 10:24Redmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiRedmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi