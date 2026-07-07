Redmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildi

·36·Texno
Redmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildi

Xiaomi kompaniyasining subbrendi hisoblangan Redmi oʻzining Turbo 5 turkumidagi smartfonlari bilan bozorda haqiqiy shov-shuv koʻtarishga muvaffaq boʻldi. Yangi maʼlumotlarga koʻra, ushbu seriya sotuvga chiqqanidan buyon oʻtgan qisqa vaqt ichida millionlab foydalanuvchilarning ishonchini qozonib, kompaniyaning eng muvaffaqiyatli loyihalaridan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2026-yilning 26-haftasi yakunlariga koʻra (22–28-iyun holatiga), Redmi Turbo 5 seriyasining umumiy sotuv koʻrsatkichi 2,004 million donadan oshgan. Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu natijaga erishish uchun qurilmalarga bor-yoʻgʻi olti oy kifoya qildi. Bu koʻrsatkich oʻrta segment smartfonlari orasida raqobat qanchalik kuchli boʻlishiga qaramay, brendning pozitsiyasi mustahkamligini koʻrsatmoqda.

Texnik imkoniyatlar va muvaffaqiyat omillari

Redmi Turbo 5 turkumi ilk bor 2026-yilning yanvar oyida taqdim etilgan edi. Mazkur seriya oʻz ichiga ikkita asosiy modelni oladi: standart Redmi Turbo 5 va yanada kuchliroq boʻlgan Redmi Turbo 5 Max. Har ikkala smartfon ham unumdorlik va narx mutanosibligi boʻyicha foydalanuvchilar uchun eng maqbul tanlovlardan biri sifatida baholanmoqda.

Texnik jihatdan qurilmalar ancha ilgʻor koʻrsatkichlarga ega. Xususan, bazaviy Redmi Turbo 5 modeli MediaTek Dimensity 8500-Ultra kristalli asosida ishlaydi. Uning "katta ogʻasi" — Redmi Turbo 5 Max esa yanada kuchliroq boʻlgan Dimensity 9500s protsessori bilan jihozlangan. Ushbu chiplar smartfonlarning nafaqat kundalik vazifalarda, balki ogʻir oʻyinlar va murakkab ilovalarda ham yuqori tezlikda ishlashini taʼminlaydi.

Oʻzbekiston smartfonlar bozorida ham Redmi brendi mahsulotlari anʼanaviy ravishda yuqori talabga ega. Turbo 5 seriyasining global muvaffaqiyati mahalliy xaridorlar uchun ham qiziqarli, chunki ushbu modellar oʻzining hamyonbopligi va flagmanlarga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu kabi yuqori sotuv koʻrsatkichlari brendning dasturiy taʼminotni yangilash va servis xizmatini yaxshilash borasidagi rejalariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.

Shuningdek, hisobotda Redmi K90 liniyasining sotuv koʻrsatkichlari haqida ham maʼlumotlar ochiqlangan boʻlib, bu Xiaomi ekotizimining umumiy oʻsish tendensiyasini namoyish etadi. Mutaxassislarning fikricha, Redmi Turbo 5 seriyasining muvaffaqiyati MediaTek platformalarining ommalashib borayotgani va foydalanuvchilarning yuqori unumdorlikka ega oʻrta toifadagi qurilmalarga boʻlgan ehtiyoji ortayotgani bilan bogʻliq.

Yil yakuniga qadar ushbu seriyaning sotuv koʻrsatkichlari yanada oʻsishi kutilmoqda. Hozirda kompaniya ushbu muvaffaqiyatni mustahkamlash maqsadida yangi ranglar va xotira konfiguratsiyalarini taqdim etish ustida ishlamoqda, bu esa xaridorlar qamrovini yanada kengaytirishi mumkin.

XiaomiRedmi Turbo 5SmartfonMediaTekTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Netflix davri poyoniga yetmoqdami: Binge-watching madaniyati nega inqirozga yuz tutdiNetflix davri poyoniga yetmoqdami: Binge-watching madaniyati nega inqirozga yuz tutdiBugun, 05:58Kiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdiKiberjinoyatchilikda yangi davr: Ilk bor sunʼiy intellekt agenti mustaqil hujum uyushtirdiBugun, 04:57SK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqdaSK Hynix sunʼiy intellekt bumidan foydalanib AQSH fond bozoriga chiqmoqdaBugun, 04:22NVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiNVIDIA GeForce RTX 4080M: Mobil videokartaning desktop talqini kutilmagan natija koʻrsatdiBugun, 01:53Gigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiGigabyte kompaniyasi hamyonbop Eagle GL6J oʻyin noutbukini taqdim etdiBugun, 01:22IBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiIBM kvant kompyuteri termoyadroviy energetika sohasida ilk hisob-kitoblarni amalga oshirdiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi