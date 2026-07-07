Redmi Turbo 5 seriyasi rekord oʻrnatdi: Yarim yilda 2 milliondan ortiq smartfon sotildi
Xiaomi kompaniyasining subbrendi hisoblangan Redmi oʻzining Turbo 5 turkumidagi smartfonlari bilan bozorda haqiqiy shov-shuv koʻtarishga muvaffaq boʻldi. Yangi maʼlumotlarga koʻra, ushbu seriya sotuvga chiqqanidan buyon oʻtgan qisqa vaqt ichida millionlab foydalanuvchilarning ishonchini qozonib, kompaniyaning eng muvaffaqiyatli loyihalaridan biriga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2026-yilning 26-haftasi yakunlariga koʻra (22–28-iyun holatiga), Redmi Turbo 5 seriyasining umumiy sotuv koʻrsatkichi 2,004 million donadan oshgan. Eʼtiborli jihati shundaki, ushbu natijaga erishish uchun qurilmalarga bor-yoʻgʻi olti oy kifoya qildi. Bu koʻrsatkich oʻrta segment smartfonlari orasida raqobat qanchalik kuchli boʻlishiga qaramay, brendning pozitsiyasi mustahkamligini koʻrsatmoqda.
Texnik imkoniyatlar va muvaffaqiyat omillariRedmi Turbo 5 turkumi ilk bor 2026-yilning yanvar oyida taqdim etilgan edi. Mazkur seriya oʻz ichiga ikkita asosiy modelni oladi: standart Redmi Turbo 5 va yanada kuchliroq boʻlgan Redmi Turbo 5 Max. Har ikkala smartfon ham unumdorlik va narx mutanosibligi boʻyicha foydalanuvchilar uchun eng maqbul tanlovlardan biri sifatida baholanmoqda.
Texnik jihatdan qurilmalar ancha ilgʻor koʻrsatkichlarga ega. Xususan, bazaviy Redmi Turbo 5 modeli MediaTek Dimensity 8500-Ultra kristalli asosida ishlaydi. Uning "katta ogʻasi" — Redmi Turbo 5 Max esa yanada kuchliroq boʻlgan Dimensity 9500s protsessori bilan jihozlangan. Ushbu chiplar smartfonlarning nafaqat kundalik vazifalarda, balki ogʻir oʻyinlar va murakkab ilovalarda ham yuqori tezlikda ishlashini taʼminlaydi.
Oʻzbekiston smartfonlar bozorida ham Redmi brendi mahsulotlari anʼanaviy ravishda yuqori talabga ega. Turbo 5 seriyasining global muvaffaqiyati mahalliy xaridorlar uchun ham qiziqarli, chunki ushbu modellar oʻzining hamyonbopligi va flagmanlarga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bu kabi yuqori sotuv koʻrsatkichlari brendning dasturiy taʼminotni yangilash va servis xizmatini yaxshilash borasidagi rejalariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.
Shuningdek, hisobotda Redmi K90 liniyasining sotuv koʻrsatkichlari haqida ham maʼlumotlar ochiqlangan boʻlib, bu Xiaomi ekotizimining umumiy oʻsish tendensiyasini namoyish etadi. Mutaxassislarning fikricha, Redmi Turbo 5 seriyasining muvaffaqiyati MediaTek platformalarining ommalashib borayotgani va foydalanuvchilarning yuqori unumdorlikka ega oʻrta toifadagi qurilmalarga boʻlgan ehtiyoji ortayotgani bilan bogʻliq.
Yil yakuniga qadar ushbu seriyaning sotuv koʻrsatkichlari yanada oʻsishi kutilmoqda. Hozirda kompaniya ushbu muvaffaqiyatni mustahkamlash maqsadida yangi ranglar va xotira konfiguratsiyalarini taqdim etish ustida ishlamoqda, bu esa xaridorlar qamrovini yanada kengaytirishi mumkin.
…