Janubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdi
Janubiy Koreyaning KGM (sobiq SsangYong) avtomobilsozlik kompaniyasi oʻzining yangi Musso EV elektr pikapini keng ommaga namoyish etdi. Ushbu model anʼanaviy ishchi mashinalardan farqli oʻlaroq, koʻproq shahar turmush tarzi va faol dam olishga moʻljallangan boʻlib, bozordagi kam sonli elektrlashtirilgan yuk tashuvchi transport vositalari qatoriga qoʻshildi. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi elektromobil oʻzining texnik asosi va dizayn falsafasi bilan brendning boshqa yoʻltanlamaslaridan ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Musso EV modelining eng muhim jihati shundaki, u klassik ramali shassidan voz kechgan. Buning oʻrniga avtomobil KGM Torres EVX krossoverining platformasiga qurilgan. Bu esa pikapning tashqi koʻrinishini SUV uslubiga yaqinlashtirib, uning gʻildiraklar bazasini uzaytirish va yer bilan masofasini biroz pasaytirish imkonini bergan. Natijada avtomobil anʼanaviy pikaplarga xos boʻlgan qoʻpollikdan xoli, zamonaviy va silliq dizaynga ega boʻldi.
Texnik imkoniyatlar va quvvat zaxirasiYangi model 80,6 kW/soat quvvatga ega litiy-temir-fosfat (LFP) batareyasi bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bir marta quvvatlanish orqali avtomobil 380 kilometrgacha (236 mil) masofani bosib oʻta oladi. Real hayotiy sharoitlarda bu koʻrsatkich 320 kilometr atrofida boʻlishi kutilmoqda. Shunisi eʼtiborliki, Musso EV oʻzining asosiy raqobatchilari hisoblangan Toyota Hilux Electric (255 km) va Isuzu D-Max EV (262 km) modellaridan koʻra uzoqroq masofaga harakatlanish imkoniyatiga ega.
Avtomobil ikki motorli transmissiya bilan taʼminlangan boʻlib, umumiy quvvati 234 ot kuchiga teng. Maksimal aylantirish momenti 340 Nm ni tashkil etadi. Musso EV soatiga 100 kilometr tezlikka 8 soniyada erishadi, bu esa uning dizel dvigatelli analoglaridan koʻra tezroq ekanini anglatadi. Shahar ichidagi tirbandliklarda va magistral yoʻllarda harakatlanish uchun ushbu quvvat yetarli darajada dinamikani taʼminlaydi.
Quvvatlash masalasiga kelsak, tezkor quvvatlash stansiyalari orqali batareyani 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun bor-yoʻgʻi 36 daqiqa vaqt sarflanadi. Uy sharoitidagi 11 kWli devoriy qurilma orqali esa toʻliq quvvatlanish 10 soatni tashkil etadi. Shuningdek, avtomobilda Vehicle-to-Load (V2L) texnologiyasi mavjud boʻlib, u pikapdan turli elektr jihozlarini (masalan, choynak yoki kichik asboblar) quvvatlantirish uchun ulkan tashqi batareya sifatida foydalanish imkonini beradi.
Bozordagi oʻrni va istiqbollariHozirda elektr pikaplar segmenti juda tor doirada shakllanmoqda. KGM Musso EV bozorda quyidagi modellar bilan raqobatlashadi:
- Maxus eTerron9;
- Isuzu D-Max EV;
- Toyota Hilux Electric (tez orada kutilmoqda).
…