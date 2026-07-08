Janubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdi

·1·Avto
Janubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdi

Janubiy Koreyaning KGM (sobiq SsangYong) avtomobilsozlik kompaniyasi oʻzining yangi Musso EV elektr pikapini keng ommaga namoyish etdi. Ushbu model anʼanaviy ishchi mashinalardan farqli oʻlaroq, koʻproq shahar turmush tarzi va faol dam olishga moʻljallangan boʻlib, bozordagi kam sonli elektrlashtirilgan yuk tashuvchi transport vositalari qatoriga qoʻshildi. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi elektromobil oʻzining texnik asosi va dizayn falsafasi bilan brendning boshqa yoʻltanlamaslaridan ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Musso EV modelining eng muhim jihati shundaki, u klassik ramali shassidan voz kechgan. Buning oʻrniga avtomobil KGM Torres EVX krossoverining platformasiga qurilgan. Bu esa pikapning tashqi koʻrinishini SUV uslubiga yaqinlashtirib, uning gʻildiraklar bazasini uzaytirish va yer bilan masofasini biroz pasaytirish imkonini bergan. Natijada avtomobil anʼanaviy pikaplarga xos boʻlgan qoʻpollikdan xoli, zamonaviy va silliq dizaynga ega boʻldi.

Texnik imkoniyatlar va quvvat zaxirasi

Yangi model 80,6 kW/soat quvvatga ega litiy-temir-fosfat (LFP) batareyasi bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bir marta quvvatlanish orqali avtomobil 380 kilometrgacha (236 mil) masofani bosib oʻta oladi. Real hayotiy sharoitlarda bu koʻrsatkich 320 kilometr atrofida boʻlishi kutilmoqda. Shunisi eʼtiborliki, Musso EV oʻzining asosiy raqobatchilari hisoblangan Toyota Hilux Electric (255 km) va Isuzu D-Max EV (262 km) modellaridan koʻra uzoqroq masofaga harakatlanish imkoniyatiga ega.

Avtomobil ikki motorli transmissiya bilan taʼminlangan boʻlib, umumiy quvvati 234 ot kuchiga teng. Maksimal aylantirish momenti 340 Nm ni tashkil etadi. Musso EV soatiga 100 kilometr tezlikka 8 soniyada erishadi, bu esa uning dizel dvigatelli analoglaridan koʻra tezroq ekanini anglatadi. Shahar ichidagi tirbandliklarda va magistral yoʻllarda harakatlanish uchun ushbu quvvat yetarli darajada dinamikani taʼminlaydi.

Quvvatlash masalasiga kelsak, tezkor quvvatlash stansiyalari orqali batareyani 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun bor-yoʻgʻi 36 daqiqa vaqt sarflanadi. Uy sharoitidagi 11 kWli devoriy qurilma orqali esa toʻliq quvvatlanish 10 soatni tashkil etadi. Shuningdek, avtomobilda Vehicle-to-Load (V2L) texnologiyasi mavjud boʻlib, u pikapdan turli elektr jihozlarini (masalan, choynak yoki kichik asboblar) quvvatlantirish uchun ulkan tashqi batareya sifatida foydalanish imkonini beradi.

Bozordagi oʻrni va istiqbollari

Hozirda elektr pikaplar segmenti juda tor doirada shakllanmoqda. KGM Musso EV bozorda quyidagi modellar bilan raqobatlashadi:

  • Maxus eTerron9;
  • Isuzu D-Max EV;
  • Toyota Hilux Electric (tez orada kutilmoqda).
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda elektr transport vositalariga qiziqish ortib borayotganini inobatga olsak, KGM brendining ushbu yangiligi kelajakda mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Ayniqsa, pikaplarning universal tabiati va elektr energiyasining tejamkorligi uygʻunligi ushbu modelning jozibadorligini oshiradi.

KGMMusso EVElektromobilPikapAvto Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibBYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibBugun, 17:24BMW i3: Oʻn yildan keyin ham dolzarbligini yoʻqotmagan futuristik elektromobilBMW i3: Oʻn yildan keyin ham dolzarbligini yoʻqotmagan futuristik elektromobilBugun, 15:25Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?Bugun, 13:30BYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdiBYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdiBugun, 12:28Dacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiDacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiBugun, 11:26Chery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiChery kompaniyasining daromadi Volkswagen guruhidan uch baravar oshib ketdiBugun, 10:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi