Venus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildi

·22·Texno
Venus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildi

AQSHning Venus Aerospace startapi oʻta samarali raketa dvigatellarini ishlab chiqish va sinovdan oʻtkazish uchun 90 million dollarlik B seriyali investitsiya raundini yakunladi. Kompaniya tomonidan yaratilgan aylanma detonatsiyali raketa dvigateli (RDRE) aerokosmik sanoatda inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu texnologiya yuklarni koinotga olib chiqish va gipertovushli parvozlarni amalga oshirishda yoqilgʻi sarfini keskin kamaytirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mercury Fund boshchiligidagi ushbu moliyalashtirish bosqichida Lockheed Martin Ventures va boshqa yirik venchur jamgʻarmalari ishtirok etdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, jalb qilingan mablagʻlar dvigatelni muayyan uchish apparatlariga integratsiya qilish va ularni real sharoitlarda sinab koʻrishga yoʻnaltiriladi. Dastlab yoʻlovchi tashuvchi gipertovushli samolyotlar yaratishni maqsad qilgan kompaniya, endilikda mudofaa tizimlari va yuqori tezlikdagi kosmik apparatlarga eʼtibor qaratmoqda.

Anʼanaviy texnologiyalardan voz kechish

RDRE texnologiyasi oʻtgan asrning oʻrtalarida nazariy jihatdan taklif qilingan boʻlsa-da, uni amalda qoʻllash uzoq vaqt imkonsiz boʻlib kelgan. Oddiy raketa dvigatellarida yoqilgʻi maxsus kamerada shunchaki yondirilsa, aylanma detonatsiyali dvigatelda doimiy ravishda tovushdan tez yonish toʻlqini halqasimon kanal boʻylab harakatlanadi. Bu jarayon anʼanaviy usullarga qaraganda ancha koʻp energiya ajratib chiqaradi va kamroq yoqilgʻi talab qiladi.

Venus Aerospace asoschilari Sassie va Andrew Dugglebyning soʻzlariga koʻra, soʻnggi yillarda 3D bosib chiqarish va kompyuter simulyatsiyalarining rivojlanishi ushbu murakkab fizik jarayonni nazorat qilish imkonini berdi. Kompaniyaning asosiy yutugʻi dvigatelning haddan tashqari qizib ketishi va erib ketishining oldini oluvchi texnologiyani ishlab chiqqanligida boʻldi. Toʻrt yillik tadqiqotlar natijasida muhandislar ushbu muammoni hal qilishga muvaffaq boʻlishdi.

Harbiy va kosmik sohadagi istiqbollar

Hozirda kompaniya oʻz dvigatellarini gipertovushli qurollarga oʻrnatish ustida ishlamoqda. Bu hozirgi vaqtda raketa tizimlarida qoʻllaniladigan qattiq yoqilgʻili motorlarni almashtirishi mumkin. RDRE dvigatellari nafaqat samaradorligi, balki qayta foydalanish imkoniyati va ishlab chiqarishning osonligi bilan ham ajralib turadi. Bu xususiyatlar zamonaviy mudofaa va kosmik missiyalar uchun juda muhim hisoblanadi.

Kompaniya erishgan asosiy natijalar quyidagilardan iborat:

  • 2025-yilda RDRE yordamida raketaning ilk muvaffaqiyatli parvozi amalga oshirildi;
  • Hozirgacha 600 dan ortiq yer usti sinovlari oʻtkazildi;
  • Dvigatelning eng uzoq uzluksiz ishlash vaqti 32 soniyani tashkil etdi;
  • Texas kosmik komissiyasi tomonidan yangi sinov stendini qurish uchun grant ajratildi.
Kelajakdagi maqsadlar yanada ulkan. Mijozlarning talablarini qondirish uchun dvigatelning ishlash vaqtini hozirgi soniyalardan 6-15 daqiqagacha yetkazish talab etiladi. Bu esa nafaqat harbiy maqsadlar, balki koinotni oʻzlashtirishda ham yangi ufqlarni ochadi. Agar Venus Aerospace oʻz rejasini amalga oshirsa, gipertovushli tezlikda harakatlanuvchi apparatlar xalqaro transport va mudofaa tizimining ajralmas qismiga aylanadi.

Venus AerospaceRaketaTexnologiyaGipertovushInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiApple va Broadcom AQSHda simsiz aloqa chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha yirik shartnoma imzoladiBugun, 19:57Jeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaJeff Bezos asos solgan Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollar investitsiya jalb qilmoqdaBugun, 19:29Venus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladiVenus Williams qoʻllab-quvvatlayotgan WeWard ilovasi foydalanuvchilarni piyoda yurishga majbur qiladiBugun, 18:21OpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichdaOpenAI sobiq rahbari Kevin Weil koinot poygasiga qoʻshildi: Stoke Space yangi bosqichdaBugun, 17:22Fransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaFransiyaning ZML startapi sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA gegemonligiga chek qoʻymoqdaBugun, 13:22SambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiSambaNova sunʼiy intellekt chiplari bozori uchun 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi