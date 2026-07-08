Venus Aerospace gipertovushli dvigatellar uchun 90 million dollar investitsiya jalb qildi
AQSHning Venus Aerospace startapi oʻta samarali raketa dvigatellarini ishlab chiqish va sinovdan oʻtkazish uchun 90 million dollarlik B seriyali investitsiya raundini yakunladi. Kompaniya tomonidan yaratilgan aylanma detonatsiyali raketa dvigateli (RDRE) aerokosmik sanoatda inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu texnologiya yuklarni koinotga olib chiqish va gipertovushli parvozlarni amalga oshirishda yoqilgʻi sarfini keskin kamaytirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mercury Fund boshchiligidagi ushbu moliyalashtirish bosqichida Lockheed Martin Ventures va boshqa yirik venchur jamgʻarmalari ishtirok etdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, jalb qilingan mablagʻlar dvigatelni muayyan uchish apparatlariga integratsiya qilish va ularni real sharoitlarda sinab koʻrishga yoʻnaltiriladi. Dastlab yoʻlovchi tashuvchi gipertovushli samolyotlar yaratishni maqsad qilgan kompaniya, endilikda mudofaa tizimlari va yuqori tezlikdagi kosmik apparatlarga eʼtibor qaratmoqda.
Anʼanaviy texnologiyalardan voz kechishRDRE texnologiyasi oʻtgan asrning oʻrtalarida nazariy jihatdan taklif qilingan boʻlsa-da, uni amalda qoʻllash uzoq vaqt imkonsiz boʻlib kelgan. Oddiy raketa dvigatellarida yoqilgʻi maxsus kamerada shunchaki yondirilsa, aylanma detonatsiyali dvigatelda doimiy ravishda tovushdan tez yonish toʻlqini halqasimon kanal boʻylab harakatlanadi. Bu jarayon anʼanaviy usullarga qaraganda ancha koʻp energiya ajratib chiqaradi va kamroq yoqilgʻi talab qiladi.
Venus Aerospace asoschilari Sassie va Andrew Dugglebyning soʻzlariga koʻra, soʻnggi yillarda 3D bosib chiqarish va kompyuter simulyatsiyalarining rivojlanishi ushbu murakkab fizik jarayonni nazorat qilish imkonini berdi. Kompaniyaning asosiy yutugʻi dvigatelning haddan tashqari qizib ketishi va erib ketishining oldini oluvchi texnologiyani ishlab chiqqanligida boʻldi. Toʻrt yillik tadqiqotlar natijasida muhandislar ushbu muammoni hal qilishga muvaffaq boʻlishdi.
Harbiy va kosmik sohadagi istiqbollarHozirda kompaniya oʻz dvigatellarini gipertovushli qurollarga oʻrnatish ustida ishlamoqda. Bu hozirgi vaqtda raketa tizimlarida qoʻllaniladigan qattiq yoqilgʻili motorlarni almashtirishi mumkin. RDRE dvigatellari nafaqat samaradorligi, balki qayta foydalanish imkoniyati va ishlab chiqarishning osonligi bilan ham ajralib turadi. Bu xususiyatlar zamonaviy mudofaa va kosmik missiyalar uchun juda muhim hisoblanadi.
Kompaniya erishgan asosiy natijalar quyidagilardan iborat:
- 2025-yilda RDRE yordamida raketaning ilk muvaffaqiyatli parvozi amalga oshirildi;
- Hozirgacha 600 dan ortiq yer usti sinovlari oʻtkazildi;
- Dvigatelning eng uzoq uzluksiz ishlash vaqti 32 soniyani tashkil etdi;
- Texas kosmik komissiyasi tomonidan yangi sinov stendini qurish uchun grant ajratildi.
…