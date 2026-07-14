Ronaldo Neymar’ni terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga shoshilmaslikka chaqirdi

·33·Sport
Ronaldo Neymar’ni terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga shoshilmaslikka chaqirdi

Braziliya futboli afsonasi Ronaldo Nazario terma jamoaning yetakchisi Neymar bilan bogʻliq vaziyatga munosabat bildirdi. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng, Neymar oʻzining xalqaro faoliyatiga yakun yasashga ishora qilgan edi. Biroq, "Soʻyloq" laqabi bilan tanilgan sobiq hujumchi oʻz vatandoshini hissiyotlarga berilmaslikka va yakuniy qarorni qabul qilishdan oldin tanaffus olishga undadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shimoliy Amerikada oʻtgan turnirning nimchorak finalida Braziliya terma jamoasining Norvegiyaga kutilmaganda 1:2 hisobida imkoniyatni boy berishi butun mamlakat uchun zarba boʻldi. Mazkur magʻlubiyatdan soʻng, terma jamoa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar Neymar koʻz yoshlarini tiya olmadi va faoliyatini yakunlashi mumkinligini aytdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Ronaldo ushbu masalada 34 yoshli futbolchiga maslahat berib, turnirdan keyingi qaynoq hissiyotlar ustida hayotiy qarorlar qabul qilmaslik kerakligini taʼkidladi.

Neymarning fidoyiligi va jismoniy holati

Ronaldo Neymar ushbu Jahon chempionatiga yetib kelish uchun katta qurbonliklar berganini alohida qayd etdi. Maʼlumki, futbolchi uzoq vaqt davomida jiddiy jarohatlar bilan kurashib kelgan va turnirga toʻliq tayyor boʻlmagan holda qoʻshilgan edi. "U oʻzidan hech narsa talab qilmasligi va hozir qaror qabul qilmasligi kerak. Hozir hech kim hech narsani hal qilishi shart emas", — dedi Ronaldo TNT Sports Brasil nashriga bergan intervyusida.

Afsonaviy hujumchining fikricha, Neymar ikki yillik ogʻir jarohatlardan soʻng safga qaytganini unutmaslik lozim. Uning taʼkidlashicha, futbolchi oʻz klubiga qaytib, ketma-ket 10-15 ta oʻyinda ishtirok etsa, oʻzining avvalgi sport formasini va gol sezish qobiliyatini tiklab oladi. Bu esa unga oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarishga yordam beradi.

Ancelotti va terma jamoaning kelajagi

Braziliya terma jamoasini boshqarayotgan Carlo Ancelotti uchun Neymar hali ham muhim figura boʻlib qolishi mumkin. Ronaldo agar futbolchi jismoniy holatini yaxshilab olsa, u hali ham jamoaga foyda keltirishiga ishonadi. "Biroz vaqt oʻtgach, unda yana ishtiyoq paydo boʻladi va kim bilsin, balki Ancelotti uni yana terma jamoa uchun variant sifatida koʻrar", — deya qoʻshimcha qildi sobiq Real Madrid yulduzi.

Ronaldo Neymarning texnik mahorati hech qachon shubha ostiga olinmaganini, biroq zamonaviy futbolda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlish uchun jismoniy tayyorgarlik birinchi oʻringa chiqishini eslatib oʻtdi. Ayni damda Neymar poker turnirlarida koʻrinish berib, ruhan dam olayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar uning katta futbolga qaytishini kutishmoqda.

Braziliya futbol jamoatchiligi hozirda ikkiga boʻlingan: bir guruh muxlislar yangi avlodga yoʻl berish kerakligini aytsa, boshqalari Neymar kabi tajribali yetakchining ketishi jamoa uchun katta yoʻqotish boʻlishini taʼkidlamoqda. Ronaldoning aralashuvi esa futbolchiga oʻz kelajagini qayta koʻrib chiqish uchun qoʻshimcha motivatsiya boʻlishi mumkin.

BraziliyaNeymarRonaldoFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal yulduzi Leandro Trossard Turkiya chempionatiga koʻchib oʻtmoqdaArsenal yulduzi Leandro Trossard Turkiya chempionatiga koʻchib oʻtmoqdaBugun, 19:57JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiBugun, 19:51O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 19:38Angliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiAngliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiBugun, 18:55Chelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlidaChelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlidaBugun, 18:53«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildi«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildiBugun, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi