Ronaldo Neymar’ni terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga shoshilmaslikka chaqirdi
Braziliya futboli afsonasi Ronaldo Nazario terma jamoaning yetakchisi Neymar bilan bogʻliq vaziyatga munosabat bildirdi. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan soʻng, Neymar oʻzining xalqaro faoliyatiga yakun yasashga ishora qilgan edi. Biroq, "Soʻyloq" laqabi bilan tanilgan sobiq hujumchi oʻz vatandoshini hissiyotlarga berilmaslikka va yakuniy qarorni qabul qilishdan oldin tanaffus olishga undadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shimoliy Amerikada oʻtgan turnirning nimchorak finalida Braziliya terma jamoasining Norvegiyaga kutilmaganda 1:2 hisobida imkoniyatni boy berishi butun mamlakat uchun zarba boʻldi. Mazkur magʻlubiyatdan soʻng, terma jamoa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar Neymar koʻz yoshlarini tiya olmadi va faoliyatini yakunlashi mumkinligini aytdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Ronaldo ushbu masalada 34 yoshli futbolchiga maslahat berib, turnirdan keyingi qaynoq hissiyotlar ustida hayotiy qarorlar qabul qilmaslik kerakligini taʼkidladi.
Neymarning fidoyiligi va jismoniy holatiRonaldo Neymar ushbu Jahon chempionatiga yetib kelish uchun katta qurbonliklar berganini alohida qayd etdi. Maʼlumki, futbolchi uzoq vaqt davomida jiddiy jarohatlar bilan kurashib kelgan va turnirga toʻliq tayyor boʻlmagan holda qoʻshilgan edi. "U oʻzidan hech narsa talab qilmasligi va hozir qaror qabul qilmasligi kerak. Hozir hech kim hech narsani hal qilishi shart emas", — dedi Ronaldo TNT Sports Brasil nashriga bergan intervyusida.
Afsonaviy hujumchining fikricha, Neymar ikki yillik ogʻir jarohatlardan soʻng safga qaytganini unutmaslik lozim. Uning taʼkidlashicha, futbolchi oʻz klubiga qaytib, ketma-ket 10-15 ta oʻyinda ishtirok etsa, oʻzining avvalgi sport formasini va gol sezish qobiliyatini tiklab oladi. Bu esa unga oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarishga yordam beradi.
Ancelotti va terma jamoaning kelajagiBraziliya terma jamoasini boshqarayotgan Carlo Ancelotti uchun Neymar hali ham muhim figura boʻlib qolishi mumkin. Ronaldo agar futbolchi jismoniy holatini yaxshilab olsa, u hali ham jamoaga foyda keltirishiga ishonadi. "Biroz vaqt oʻtgach, unda yana ishtiyoq paydo boʻladi va kim bilsin, balki Ancelotti uni yana terma jamoa uchun variant sifatida koʻrar", — deya qoʻshimcha qildi sobiq Real Madrid yulduzi.
Ronaldo Neymarning texnik mahorati hech qachon shubha ostiga olinmaganini, biroq zamonaviy futbolda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlish uchun jismoniy tayyorgarlik birinchi oʻringa chiqishini eslatib oʻtdi. Ayni damda Neymar poker turnirlarida koʻrinish berib, ruhan dam olayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar uning katta futbolga qaytishini kutishmoqda.
Braziliya futbol jamoatchiligi hozirda ikkiga boʻlingan: bir guruh muxlislar yangi avlodga yoʻl berish kerakligini aytsa, boshqalari Neymar kabi tajribali yetakchining ketishi jamoa uchun katta yoʻqotish boʻlishini taʼkidlamoqda. Ronaldoning aralashuvi esa futbolchiga oʻz kelajagini qayta koʻrib chiqish uchun qoʻshimcha motivatsiya boʻlishi mumkin.
…