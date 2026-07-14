Sunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqda

·30·Texno
Sunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqda

Soʻnggi oylarda sunʼiy intellekt (AI) olamidagi asosiy eʼtibor OpenAI va Anthropic kabi gigantlarning yangi flagman modellariga qaratilgan edi. Biroq, soha mutaxassislari va dasturchilar oʻrtasida kutilmagan trend kuzatilmoqda: yopiq va qimmat modellar oʻrniga ochiq kodli (open-source) va moslashuvchan texnologiyalar bozorni egallab bormoqda. Bu esa AI poygasida kuchlar nisbati oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hugging Face platformasining maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning bahorida yuklab olingan modellar hajmining 41 foizi Xitoyning ochiq kodli modellariga toʻgʻri kelgan. Bu koʻrsatkich AQSH modellaridan oʻzib ketganini anglatadi. OpenRouter platformasida eng ommabop oltita modelning barchasi Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax va Z.ai kabi Xitoy kompaniyalari tomonidan taqdim etilgan ochiq yechimlardir. Hatto mashhur Claude Opus 4.7 modeli ham ushbu roʻyxatda yettinchi oʻringa tushib qolgan.

Kompaniyalar nega ochiq modellarni tanlamoqda?

Vercel platformasidan olingan statistikaga koʻra, ochiq kodli modellar hozirda katta hajmdagi infratuzilma ishlarining asosiy qismini oʻziga olmoqda. Yopiq modellar esa faqat yuqori narxdagi, premium darajadagi vazifalar uchun saqlab qolinmoqda. Iyun oyida barcha AI soʻrovlarining qariyb uchdan biri aynan ochiq modellar orqali amalga oshirilgan. Bu tendensiya biznes vakillarining xarajatlarni optimallashtirishga intilayotganini koʻrsatadi.

Hugging Face bosh direktori Clem Delangue’ning fikricha, yaqin yillarda eng kuchli "frontier" modellar faqat tajribalar va oʻta murakkab, yuqori qiymatli vazifalar uchun ishlatiladi. Kundalik ishlab chiqarish jarayonlari va asosiy ish yuklamalari esa kompaniyalarning oʻz xususiy modellari yoki ochiq manbali yechimlariga oʻtadi. Bu esa yirik laboratoriyalar yaratgan "yagona va eng aqlli model" konsepsiyasiga zarba bermoqda.

Kompaniyalar oʻzlarining asosiy imkoniyatlarini boshqa bir tashkilotga, yaʼni nazorat qilib boʻlmaydigan va ichki ishlash mexanizmi nomaʼlum boʻlgan "qora quti" (black box API) koʻrinishidagi tizimlarga topshirishni istashmayapti. Oʻz modeliga egalik qilish nafaqat xavfsizlik va nazoratni taʼminlaydi, balki sunʼiy intellektni kengaytirish bilan bogʻliq ulkan xarajatlarni ham kamaytiradi.

Xitoyning texnologik hujumi

Xitoyning AI laboratoriyalari har bir necha oyda yangi, kuchli va ochiq kodli modellarni taqdim etmoqda. Masalan, Pekinda joylashgan Z.ai kompaniyasi yaqinda GLM-5.2 modelini chiqardi. Ushbu model kod yozish va xavfsizlik tizimlaridagi zaifliklarni aniqlash boʻyicha hatto Anthropic’ning eng soʻnggi ishlanmalari bilan raqobatlasha oladi. Eng muhimi, bunday modellarni sozlash va ishga tushirish AQSHning yopiq tizimlariga qaraganda ancha arzonga tushadi.

Hozirda Fortune 500 roʻyxatiga kiruvchi kompaniyalarning yarmi oʻzlarining xususiy va ochiq kodli modellarini joriy etishda Hugging Face platformasidan foydalanmoqda. Platformada har yetti soniyada yangi repozitoriy yaratilayotgani sohadagi faollik naqadar yuqori ekanligini koʻrsatadi. Bugungi kunda platformada 3 millionga yaqin ommaviy model va 1 milliondan ortiq maʼlumotlar toʻplami mavjud.

Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt kelajagi faqatgina bir nechta texnologik gigantlarning qoʻlida emas, balki butun dunyo dasturchilari hamkorlikda rivojlantirayotgan ochiq ekotizimda boʻlishi ehtimoli ortib bormoqda. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham oʻz AI yechimlarini yaratishda katta imkoniyatlar eshigini ochadi.

Sunʼiy IntellektOpenAIHugging FaceTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59Huawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusHuawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusBugun, 20:58Spotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiSpotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 20:55Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiEron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiBugun, 20:26Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiNyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiBugun, 20:23Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiYandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi