Arsenal yulduzi Leandro Trossard Turkiya chempionatiga koʻchib oʻtmoqda
Londonning Arsenal klubi va Belgiya terma jamoasi hujumkor yarim himoyachisi Leandro Trossard faoliyatini Turkiya Superligasida davom ettirishga yaqin turibdi. "Kanonirlar" matbuot xizmati 31 yoshli futbolchining Beshiktash klubiga oʻtishi boʻyicha rasmiy kelishuvga erishilganini tasdiqladi. Ushbu transfer London klubi uchun muvaffaqiyatli davrning yakuni sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, tomonlar transfer summasini 20 million yevro (taxminan 17 million funt-sterling) etib belgilashgan. Ayni damda Leandro Trossard tibbiy koʻrikdan oʻtish va shaxsiy shartnoma shartlarini yakunlash uchun Istanbul shahriga yoʻl olgan. Arsenal rahbariyati futbolchiga transfer jarayonlarini rasmiylashtirish uchun ruxsat berganini maʼlum qildi.
Transfer tafsilotlari va yangi shartnomaTurkiya grandi va futbolchi oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichda. Maʼlumotlarga koʻra, Leandro Trossard Beshiktash bilan "3+1" koʻrinishidagi shartnoma imzolashi kutilmoqda. Uning yillik maoshi bonuslar bilan birga 9 million yevroni tashkil etishi mumkin. Bu Turkiya chempionati uchun ancha yuqori koʻrsatkich hisoblanadi va klubning ambitsiyalaridan darak beradi.
Qizigʻi shundaki, futbolchining Arsenal bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilga qadar davom etishi kerak edi. Garchi 2025-yilning avgustida uning moliyaviy shartlari yaxshilangan boʻlsa-da, shartnoma muddati uzaytirilmagan edi. Shu sababli, London klubi tajribali oʻyinchini tekinga qoʻyib yubormaslik uchun uni sotishga qaror qildi.
Arsenal safidagi yorqin xotiralarLeandro Trossard 2023-yilning yanvarida Brayton safiga 27 million funt evaziga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan vaqt mobaynida u Mikel Arteta jamoasining ajralmas boʻlagiga aylandi. Ayniqsa, 2025-26-yilgi mavsumda u barcha musobaqalarda 50 ta oʻyinda maydonga tushib, 8 ta gol va 11 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Uning hissasi bilan Arsenal 2004-yildan buyon ilk bor Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritdi va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib bordi. Futbolchining xalqaro maydondagi koʻrsatkichlari ham tahsinga loyiq: Belgiya terma jamoasi safida Jahon chempionatining barcha 6 oʻyinida qatnashib, jamoasining chorak finalga chiqishiga yordam bergan.
Goal.com nashri taʼkidlashicha, ushbu transfer joriy hafta oxiriga qadar toʻliq yakunlanishi kutilmoqda. Beshiktash muxlislari allaqachon ijtimoiy tarmoqlarda belgiyalik yulduzni kutib olishga tayyorgarlik koʻrishmoqda. Arsenal esa oʻz navbatida Trossardning oʻrnini toʻldirish uchun transfer bozorida yangi variantlarni koʻrib chiqishi mumkin.
…