Arsenal yulduzi Leandro Trossard Turkiya chempionatiga koʻchib oʻtmoqda

·24·Sport
Arsenal yulduzi Leandro Trossard Turkiya chempionatiga koʻchib oʻtmoqda

Londonning Arsenal klubi va Belgiya terma jamoasi hujumkor yarim himoyachisi Leandro Trossard faoliyatini Turkiya Superligasida davom ettirishga yaqin turibdi. "Kanonirlar" matbuot xizmati 31 yoshli futbolchining Beshiktash klubiga oʻtishi boʻyicha rasmiy kelishuvga erishilganini tasdiqladi. Ushbu transfer London klubi uchun muvaffaqiyatli davrning yakuni sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, tomonlar transfer summasini 20 million yevro (taxminan 17 million funt-sterling) etib belgilashgan. Ayni damda Leandro Trossard tibbiy koʻrikdan oʻtish va shaxsiy shartnoma shartlarini yakunlash uchun Istanbul shahriga yoʻl olgan. Arsenal rahbariyati futbolchiga transfer jarayonlarini rasmiylashtirish uchun ruxsat berganini maʼlum qildi.

Transfer tafsilotlari va yangi shartnoma

Turkiya grandi va futbolchi oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichda. Maʼlumotlarga koʻra, Leandro Trossard Beshiktash bilan "3+1" koʻrinishidagi shartnoma imzolashi kutilmoqda. Uning yillik maoshi bonuslar bilan birga 9 million yevroni tashkil etishi mumkin. Bu Turkiya chempionati uchun ancha yuqori koʻrsatkich hisoblanadi va klubning ambitsiyalaridan darak beradi.

Qizigʻi shundaki, futbolchining Arsenal bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilga qadar davom etishi kerak edi. Garchi 2025-yilning avgustida uning moliyaviy shartlari yaxshilangan boʻlsa-da, shartnoma muddati uzaytirilmagan edi. Shu sababli, London klubi tajribali oʻyinchini tekinga qoʻyib yubormaslik uchun uni sotishga qaror qildi.

Arsenal safidagi yorqin xotiralar

Leandro Trossard 2023-yilning yanvarida Brayton safiga 27 million funt evaziga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan vaqt mobaynida u Mikel Arteta jamoasining ajralmas boʻlagiga aylandi. Ayniqsa, 2025-26-yilgi mavsumda u barcha musobaqalarda 50 ta oʻyinda maydonga tushib, 8 ta gol va 11 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Uning hissasi bilan Arsenal 2004-yildan buyon ilk bor Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritdi va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib bordi. Futbolchining xalqaro maydondagi koʻrsatkichlari ham tahsinga loyiq: Belgiya terma jamoasi safida Jahon chempionatining barcha 6 oʻyinida qatnashib, jamoasining chorak finalga chiqishiga yordam bergan.

Goal.com nashri taʼkidlashicha, ushbu transfer joriy hafta oxiriga qadar toʻliq yakunlanishi kutilmoqda. Beshiktash muxlislari allaqachon ijtimoiy tarmoqlarda belgiyalik yulduzni kutib olishga tayyorgarlik koʻrishmoqda. Arsenal esa oʻz navbatida Trossardning oʻrnini toʻldirish uchun transfer bozorida yangi variantlarni koʻrib chiqishi mumkin.

ArsenalBeshiktashLeandro TrossardTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldo Neymar’ni terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga shoshilmaslikka chaqirdiRonaldo Neymar’ni terma jamoadagi faoliyatini yakunlashga shoshilmaslikka chaqirdiBugun, 19:51JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiJCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildiBugun, 19:51O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...Bugun, 19:38Angliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiAngliya va Argentina oʻrtasidagi yarim final bahsini Lionel Messi uchun «omadli» hakam boshqaradiBugun, 18:55Chelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlidaChelsi afsonasi Xabi Alonso uchun transfer maqsadini koʻrsatdi: Jon Stounz London yoʻlidaBugun, 18:53«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildi«Real» UYEFAdan «Barselona»ni 30 dan ortiq sovrinidan mahrum etishni talab qildiBugun, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi