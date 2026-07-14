Reflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandi

·20·Texno
Reflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandi

Sunʼiy intellekt (AI) sohasida faoliyat yurituvchi AQSHning Reflection AI startapi Yevropaning Nebius infratuzilma kompaniyasi bilan qiymati 1 milliard dollarga teng boʻlgan hisoblash quvvatlari boʻyicha shartnoma imzoladi. Ushbu kelishuv ochiq kodli (open-source) AI modellarini ishlab chiqishda muhim qadam boʻlib, sohadagi texnologik poyganing yangi bosqichini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kelishuvga koʻra, ilgari Rossiyaning Yandex kompaniyasining xalqaro boʻlinmasi boʻlgan Nebius, Reflection AI startapini NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi va eng kuchli chiplari bilan taʼminlaydi. Bu hamkorlik startapga oʻzining murakkab modellarini oʻqitish va joriy etish uchun zarur boʻlgan ulkan resurslarga yoʻl ochadi. Taʼkidlash joizki, Reflection AI yaqinda SpaceX kompaniyasi bilan ham shunga oʻxshash hisoblash resurslarini olish boʻyicha shartnoma tuzgan edi.

Ochiq kodli modellar va bozor dinamikasi

Hozirda jahon bozorida yopiq va ochiq kodli AI modellari oʻrtasidagi bahslar avj olmoqda. Maʼlumotlarni saqlash xavfsizligi va hukumatlarning texnologik jarayonlarga aralashuvi kuchayayotgan bir paytda, Reflection AI kabi ochiq model yaratuvchilariga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Masalan, oʻtgan oyda AQSH maʼmuriyati Anthropic va OpenAI kabi gigantlarga oʻzlarining eng kuchli modellarini cheklash boʻyicha bosim oʻtkazgani soha vakillarini xavotirga solib qoʻydi.

Bunday vaziyatda foydalanuvchilar va kompaniyalar istalgan vaqtda kirish imkoniyati cheklanishi mumkin boʻlgan yopiq tizimlardan koʻra, ochiq va mustaqil modellarga koʻproq ishonch bildira boshladi. Xitoyning yuqori samarali ochiq modellari paydo boʻlishi ham ushbu yoʻnalishdagi raqobatni yanada keskinlashtirmoqda.

Muvaffaqiyatli moliyalashtirish va istiqbollar

Reflection AI startapiga 2024-yilda Google DeepMind boʻlinmasining ikki nafar sobiq tadqiqotchisi asos solgan. Qisqa vaqt ichida kompaniya oʻzining bozor qiymatini 8 milliard dollarga yetkazishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, startap shu kunga qadar NVIDIA, Sequoia Capital va Lightspeed Venture Partners kabi nufuzli investorlardan 2,6 milliard dollar miqdorida sarmoya jalb qilgan.

Oʻz navbatida, Nebius ham yirik infratuzilma loyihalari markazida turibdi. Kompaniya NVIDIA’dan 2 milliard dollar investitsiya olganidan soʻng, Meta bilan 27 milliard dollarlik va Microsoft bilan 19,4 milliard dollarlik koʻp yillik shartnomalar imzolagan. Bu kabi kelishuvlar Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bilvosita ahamiyatga ega, chunki global hisoblash quvvatlarining ortishi AI texnologiyalarining arzonlashishi va ommalashishiga xizmat qiladi.

Ushbu 1 milliard dollarlik kelshim Reflection AI uchun oʻzining ochiq kodli modellarini jahon miqyosida yetakchi oʻringa olib chiqish uchun strategik zamin yaratadi. Texnologik gigantlar oʻrtasidagi bunday hamkorliklar yaqin yillarda sunʼiy intellektning rivojlanish yoʻnalishini belgilab berishi kutilmoqda.

Reflection AINebiusNVIDIASunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiEron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiBugun, 20:26Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiNyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiBugun, 20:23Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiYandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiBugun, 19:56Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Bugun, 19:50Telegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldiTelegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldiBugun, 19:30Sunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqdaBugun, 19:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi