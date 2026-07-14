Reflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandi
Sunʼiy intellekt (AI) sohasida faoliyat yurituvchi AQSHning Reflection AI startapi Yevropaning Nebius infratuzilma kompaniyasi bilan qiymati 1 milliard dollarga teng boʻlgan hisoblash quvvatlari boʻyicha shartnoma imzoladi. Ushbu kelishuv ochiq kodli (open-source) AI modellarini ishlab chiqishda muhim qadam boʻlib, sohadagi texnologik poyganing yangi bosqichini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kelishuvga koʻra, ilgari Rossiyaning Yandex kompaniyasining xalqaro boʻlinmasi boʻlgan Nebius, Reflection AI startapini NVIDIA kompaniyasining eng soʻnggi va eng kuchli chiplari bilan taʼminlaydi. Bu hamkorlik startapga oʻzining murakkab modellarini oʻqitish va joriy etish uchun zarur boʻlgan ulkan resurslarga yoʻl ochadi. Taʼkidlash joizki, Reflection AI yaqinda SpaceX kompaniyasi bilan ham shunga oʻxshash hisoblash resurslarini olish boʻyicha shartnoma tuzgan edi.
Ochiq kodli modellar va bozor dinamikasiHozirda jahon bozorida yopiq va ochiq kodli AI modellari oʻrtasidagi bahslar avj olmoqda. Maʼlumotlarni saqlash xavfsizligi va hukumatlarning texnologik jarayonlarga aralashuvi kuchayayotgan bir paytda, Reflection AI kabi ochiq model yaratuvchilariga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Masalan, oʻtgan oyda AQSH maʼmuriyati Anthropic va OpenAI kabi gigantlarga oʻzlarining eng kuchli modellarini cheklash boʻyicha bosim oʻtkazgani soha vakillarini xavotirga solib qoʻydi.
Bunday vaziyatda foydalanuvchilar va kompaniyalar istalgan vaqtda kirish imkoniyati cheklanishi mumkin boʻlgan yopiq tizimlardan koʻra, ochiq va mustaqil modellarga koʻproq ishonch bildira boshladi. Xitoyning yuqori samarali ochiq modellari paydo boʻlishi ham ushbu yoʻnalishdagi raqobatni yanada keskinlashtirmoqda.
Muvaffaqiyatli moliyalashtirish va istiqbollarReflection AI startapiga 2024-yilda Google DeepMind boʻlinmasining ikki nafar sobiq tadqiqotchisi asos solgan. Qisqa vaqt ichida kompaniya oʻzining bozor qiymatini 8 milliard dollarga yetkazishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, startap shu kunga qadar NVIDIA, Sequoia Capital va Lightspeed Venture Partners kabi nufuzli investorlardan 2,6 milliard dollar miqdorida sarmoya jalb qilgan.
Oʻz navbatida, Nebius ham yirik infratuzilma loyihalari markazida turibdi. Kompaniya NVIDIA’dan 2 milliard dollar investitsiya olganidan soʻng, Meta bilan 27 milliard dollarlik va Microsoft bilan 19,4 milliard dollarlik koʻp yillik shartnomalar imzolagan. Bu kabi kelishuvlar Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bilvosita ahamiyatga ega, chunki global hisoblash quvvatlarining ortishi AI texnologiyalarining arzonlashishi va ommalashishiga xizmat qiladi.
Ushbu 1 milliard dollarlik kelshim Reflection AI uchun oʻzining ochiq kodli modellarini jahon miqyosida yetakchi oʻringa olib chiqish uchun strategik zamin yaratadi. Texnologik gigantlar oʻrtasidagi bunday hamkorliklar yaqin yillarda sunʼiy intellektning rivojlanish yoʻnalishini belgilab berishi kutilmoqda.
…