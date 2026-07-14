Somon yoʻli biz oʻylagandan kattaroq boʻlib chiqdi: astronomlar yangi kashfiyot qilishdi

·34·Texno
Somon yoʻli biz oʻylagandan kattaroq boʻlib chiqdi: astronomlar yangi kashfiyot qilishdi

Koinot sirlarini oʻrganayotgan astronomlar biz yashayotgan Somon yoʻli galaktikasining tuzilishi haqida kutilmagan xulosaga kelishdi. Yangi oʻtkazilgan tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, galaktikamizning tashqi spiral yenglari avval taxmin qilinganidan 10 foizga uzoqroq masofaga choʻzilgan. Bu kashfiyot koinot haqidagi mavjud modellarimizni qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, olimlar bu natijaga kuchli kosmik portlashlardan kelayotgan rentgen nurlarining oʻziga xos “exo”larini oʻrganish orqali erishishgan. NASAning Chandra rentgen observatoriyasi va Yevropaning XMM-Newton sunʼiy yoʻldoshi yordamida olingan maʼlumotlar spiral yenglar ichidagi yulduzlararo chang bulutlarigacha boʻlgan masofani aniqroq oʻlchash imkonini berdi.

Galaktikani ichkaridan oʻrganish murakkabligi

Somon yoʻlini oʻrganishdagi eng katta qiyinchilik shundaki, Quyosh tizimi ushbu galaktika diskining aynan ichida joylashgan. Biz oʻz “uvimiz”ni ichkaridan koʻrayotganimiz sababli, uning aniq shakli va oʻlchamlarini belgilash millionlab yorugʻlik yili uzoqligidagi begona galaktikalarni kuzatishdan koʻra qiyinroq kechadi. Shu bois astronomlar nafaqat optik, balki radio, infraqizil va rentgen nurlanishi kabi turli diapazonlardagi maʼlumotlarga tayanadilar.

Italiya Milliy astrofizika instituti (INAF-IASF Milano) tadqiqotchisi Beatrice Vaiai boshchiligidagi guruh gamma-nurlanish chaqnashlari kosmik chang bulutlaridan aks etganda hosil boʻladigan rentgen halqalarini tahlil qildi. Bunday chaqnashlar massiv yulduzlarning oʻta yangi yulduz sifatida portlashi yoki neytron yulduzlarining toʻqnashuvi natijasida yuzaga keladi. Halqalarning oʻlchami chang buluti kuzatuvchidan qanchalik uzoqda ekanligiga qarab oʻzgaradi.

“Bu spiral yenglargacha boʻlgan masofani aniq oʻlchashning sof geometriyaga asoslangan juda toʻgʻri usulidir”, — deydi Beatrice Vaiai. Olimlar Persey va Qalqon-Sentavr spiral yenglaridagi uchta yirik gamma-chaqnashni tahlil qilib, ularning ikki tasida masofa avvalgi hisob-kitoblardan 10 foizga katta ekanini aniqladilar. Shuningdek, eng chekka chang bulutining diametri taxminan 3500 yorugʻlik yiliga teng ekani maʼlum boʻldi.

Yangi xaritalar va kelajakdagi rejalar

Tadqiqot hammuallifi Ilaria Fornasiero taʼkidlashicha, ushbu oʻlchovlar faqat alohida chang toʻplamlariga emas, balki butun spiral yengning qalinligiga tegishli. Bu esa Somon yoʻlining umumiy massasini qayta hisoblab chiqishga sabab boʻlishi mumkin, chunki galaktika massasi uning spiral tuzilmalari shakli va kengligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Garchi ushbu usul galaktikani “ichkaridan” oʻrganishda inqilobiy boʻlsa-da, uning imkoniyatlari biroz cheklangan. Somon yoʻli tekisligi orqali koʻrinadigan yorqin gamma-chaqnashlar juda kamdan-kam sodir boʻladi. Olimlarning soʻzlariga koʻra, soʻnggi 25 yil ichida bunday hodisalarning faqat barmoq bilan sanarli holatlari qayd etilgan. Kelgusida astronomlar koʻproq chaqnashlarni tahlil qilib, galaktikamizning yanada mukammal xaritasini yaratishni maqsad qilganlar.

Somon YoʻliAstronomiyaNASAKosmosKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiEron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiBugun, 20:26Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiNyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiBugun, 20:23Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiYandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiBugun, 19:56Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Bugun, 19:50Reflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiReflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiBugun, 19:50Telegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldiTelegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldiBugun, 19:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi