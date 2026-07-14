Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?

·31·Avto
Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?

Elektromobil sotib olishdan avval ko‘pchilikni bir savol qiynaydi: «Agar qimmatbaho batareyasi buzilib qolsa, nima qilaman?» Biroq Buyuk Britaniyaning mashhur Warrantywise kafolat kompaniyasi tomonidan o‘tkazilgan yangi tadqiqot bu xavotirlarning aksariyati asossiz ekanini ko‘rsatdi. Ma’lum bo‘lishicha, elektrokar egalari akkumulator nosozligidan ko‘ra, ancha oddiy va kutilmagan mexanik hamda elektr muammolariga ko‘proq duch kelishmoqda.

Carscoops nashri e’lon qilgan tadqiqot natijalarini Zamin.uz o‘rganib chiqdi.

Eng ko‘p buziladigan qismlar: Muammo batareyada emas!

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, elektromobillarda ko‘pincha oddiy ichki yonuv dvigatelli (benzin yoki dizel) mashinalarda ham mavjud bo‘lgan qismlar ishdan chiqmoqda. Ayniqsa, quyidagi tizimlar eng ko‘p pand bermoqda:

  • Elektrik jihozlar va datchiklar: Turli sensorlar, datchiklar va markaziy qulflash tizimi nosozliklar soni bo‘yicha yetakchilik qilmoqda. Ularni ta’mirlash va sozlash ishlari o‘rtacha 1085–1205 dollarga tushmoqda.

  • Podveska (xodovoy) qismlari: Ayniqsa, podveska richaglari tez-tez ishdan chiqyapti. Buning asosiy sababi — elektromobillarning vazni og‘irligidir (og‘ir batareyalar tufayli ular oddiy mashinalardan ancha tosh bosadi). Xodovoydagi nosozliklarni bartaraf etish o‘rtacha 1600 dollarni tashkil etmoqda.

Zaryadlash qurilmasi — eng xavfli «qopqon»

Elektromobillarga xos bo‘lgan eng qimmat muammolardan biri — bu mashinaning ichiga o‘rnatilgan zaryadlash qurilmasining (on-board charger) buzilishidir.

Rekord xarajat: Ushbu detalni ta’mirlash o‘rtacha 2890 dollar tursa-da, amaliyotda sug‘urta kompaniyasi tomonidan to‘langan eng maksimal da’vo summasi naqd 14 000 dollarni tashkil etgan.

«Dahshatli» akkumulator aslida qanchalik tez buziladi?

Elektromobilning eng qimmat qismi hisoblanuvchi tortish akkumulatorlari (batareyalar) aslida juda kamdan-kam hollarda ishdan chiqadi. Tahlilchilarning ta’kidlashicha, batareya tizimi eng ishonchli uzellardan biridir. Biroq, agar baribir unda muammo yuzaga kelsa, xarajat kichik bo‘lmaydi.

Quyidagi jadvalda elektromobillarning turli qismlarini ta’mirlashning o‘rtacha narxlari taqqoslangan:

Ishdan chiqqan tizim / detal

O‘rtacha ta’mirlash narxi (AQSH dollarida)

Elektr jihozlari va datchiklar

$1 085 – $1 205

Podveska qismlari (richaglar)

$1 600

Ichki zaryadlash qurilmasi

$2 890 (maksimal $14 000)

Tortish akkumulatori (Batareya)

$8 570

Ta’mirlash yildan-yilga qimmatlashmoqda

Warrantywise ekspertlarining hisob-kitoblariga ko‘ra, elektromobillar soni ortishi bilan ularga texnik xizmat ko‘rsatish narxlari ham sezilarli darajada o‘sib bormoqda. Xususan, 2024 yildan 2025 yilgacha bo‘lgan davr oralig‘ida elektrokarlarni ta’mirlashning o‘rtacha qiymati 10,7 foizga oshgan. Bunga sabab sifatida mutaxassislarning yetishmasligi va yuqori texnologiyali detallarning qimmatligi ko‘rsatilmoqda.

WarrantywiseCarscoopsZamin.uzBuyuk Britaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariSaab brendi merosi: Shvetsiya avtosanoatining eng oʻziga xos va unutilmas modellariBugun, 20:30AvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiAvtoVAZ yangi avlod dvigatellarini taqdim etdi: Lada modellari yanada kuchliroq boʻladiBugun, 20:27Nissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaNissan Tokioda haydovchisiz taksilar xizmatini yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 16:52Alfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiAlfa Romeo oʻzining eng ommabop krossoverlaridan biri Tonale oʻrnini bosuvchi modelni namoyish etdiBugun, 16:26Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiGenesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdiBugun, 16:20Jaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiJaguar Land Rover Xitoydagi 14 yillik ishlab chiqarish faoliyatini toʻxtatdiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi