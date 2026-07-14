Elektromobillar haqidagi eng katta qo‘rquv barbod bo‘ldi: Aslida qayeri ko‘proq buziladi?
Elektromobil sotib olishdan avval ko‘pchilikni bir savol qiynaydi: «Agar qimmatbaho batareyasi buzilib qolsa, nima qilaman?» Biroq Buyuk Britaniyaning mashhur Warrantywise kafolat kompaniyasi tomonidan o‘tkazilgan yangi tadqiqot bu xavotirlarning aksariyati asossiz ekanini ko‘rsatdi. Ma’lum bo‘lishicha, elektrokar egalari akkumulator nosozligidan ko‘ra, ancha oddiy va kutilmagan mexanik hamda elektr muammolariga ko‘proq duch kelishmoqda.
Carscoops nashri e’lon qilgan tadqiqot natijalarini Zamin.uz o‘rganib chiqdi.
Eng ko‘p buziladigan qismlar: Muammo batareyada emas!
Tadqiqot natijalariga ko‘ra, elektromobillarda ko‘pincha oddiy ichki yonuv dvigatelli (benzin yoki dizel) mashinalarda ham mavjud bo‘lgan qismlar ishdan chiqmoqda. Ayniqsa, quyidagi tizimlar eng ko‘p pand bermoqda:
Elektrik jihozlar va datchiklar: Turli sensorlar, datchiklar va markaziy qulflash tizimi nosozliklar soni bo‘yicha yetakchilik qilmoqda. Ularni ta’mirlash va sozlash ishlari o‘rtacha 1085–1205 dollarga tushmoqda.
Podveska (xodovoy) qismlari: Ayniqsa, podveska richaglari tez-tez ishdan chiqyapti. Buning asosiy sababi — elektromobillarning vazni og‘irligidir (og‘ir batareyalar tufayli ular oddiy mashinalardan ancha tosh bosadi). Xodovoydagi nosozliklarni bartaraf etish o‘rtacha 1600 dollarni tashkil etmoqda.
Zaryadlash qurilmasi — eng xavfli «qopqon»
Elektromobillarga xos bo‘lgan eng qimmat muammolardan biri — bu mashinaning ichiga o‘rnatilgan zaryadlash qurilmasining (on-board charger) buzilishidir.
Rekord xarajat: Ushbu detalni ta’mirlash o‘rtacha 2890 dollar tursa-da, amaliyotda sug‘urta kompaniyasi tomonidan to‘langan eng maksimal da’vo summasi naqd 14 000 dollarni tashkil etgan.
«Dahshatli» akkumulator aslida qanchalik tez buziladi?
Elektromobilning eng qimmat qismi hisoblanuvchi tortish akkumulatorlari (batareyalar) aslida juda kamdan-kam hollarda ishdan chiqadi. Tahlilchilarning ta’kidlashicha, batareya tizimi eng ishonchli uzellardan biridir. Biroq, agar baribir unda muammo yuzaga kelsa, xarajat kichik bo‘lmaydi.
Quyidagi jadvalda elektromobillarning turli qismlarini ta’mirlashning o‘rtacha narxlari taqqoslangan:
Ishdan chiqqan tizim / detal
O‘rtacha ta’mirlash narxi (AQSH dollarida)
Elektr jihozlari va datchiklar
$1 085 – $1 205
Podveska qismlari (richaglar)
$1 600
Ichki zaryadlash qurilmasi
$2 890 (maksimal $14 000)
Tortish akkumulatori (Batareya)
$8 570
Ta’mirlash yildan-yilga qimmatlashmoqda
Warrantywise ekspertlarining hisob-kitoblariga ko‘ra, elektromobillar soni ortishi bilan ularga texnik xizmat ko‘rsatish narxlari ham sezilarli darajada o‘sib bormoqda. Xususan, 2024 yildan 2025 yilgacha bo‘lgan davr oralig‘ida elektrokarlarni ta’mirlashning o‘rtacha qiymati 10,7 foizga oshgan. Bunga sabab sifatida mutaxassislarning yetishmasligi va yuqori texnologiyali detallarning qimmatligi ko‘rsatilmoqda.
…