Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdi

·24·Texno
Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdi

Rossiyaning texnologik giganti Yandex kompaniyasi sunʼiy intellekt sohasida muhim qadam tashladi. Kompaniya tasvirlarni noldan yaratish va mavjud rasmlarni foydalanuvchi koʻrsatmalari asosida tahrirlash imkoniyatini bitta tizimda birlashtirgan Alice AI ART 2.0 neyrotarmogʻini ishlab chiqdi. Bu yangilik grafik kontent bilan ishlovchi foydalanuvchilar uchun jarayonni sezilarli darajada soddalashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgari tasvir yaratish (generatsiya) va uni tahrirlash jarayonlari ikki xil texnologik yoʻnalish sifatida qaralar edi. Har bir yoʻnalish oʻzining alohida modellari, maʼlumotlar toʻplami va oʻqitish metodikasiga ega boʻlgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yandex muhandislari ushbu ikki ssenariyni yagona arxitekturaga birlashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Endilikda model tasvir yaratish jarayonida oʻrgangan bilimlarini tahrirlash vaqtida ham avtomatik ravishda qoʻllay oladi.

Texnologik afzalliklar va noyob konsepsiyalar

Alice AI ART 2.0 modelining oʻziga xos jihati shundaki, u kam uchraydigan vizual elementlar bilan ishlashda yuqori aniqlik koʻrsatadi. Masalan, agar neyrotarmoq matnli soʻrov orqali samovar yoki milliy naqshlarni chizishni oʻrgangan boʻlsa, u tayyor rasmga ushbu obʼyektlarni qoʻshishda ham xuddi shunday mahorat namoyish etadi. Bu esa tahrirlash jarayonida vizual uygʻunlikni saqlab qolish imkonini beradi.

Dasturchilar arxitekturaga foydalanuvchining qisqa soʻrovlarini kengaytirilgan va batafsil koʻrsatmalarga aylantirib beruvchi maxsus modulni ham integratsiya qilishgan. Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, ushbu yondashuv tahrirlash aniqligini generativ modelning oʻzini oʻzgartirmasdan turib, taxminan 12 foizga oshirishga xizmat qilgan.

Yana bir muhim yangilanish tasvirlar ichidagi matnlar bilan bogʻliq. Sunʼiy intellekt modellarida koʻp uchraydigan muammolardan biri — rasmdagi yozuvlarning xato yozilishi edi. Alice AI ART 2.0 uchun rus va ingliz tillaridagi maxsus maʼlumotlar toʻplami tayyorlandi, bu esa logotiplar, eʼlonlar va boshqa matnli elementlarning sifatini tubdan yaxshiladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ahamiyati

Ushbu texnologiya hozirda Yandex kompaniyasining Alice AI va Shedevrum ilovalarida ishga tushirilgan. Oʻzbekistonda Yandex xizmatlaridan faol foydalanilishini hisobga olsak, mahalliy dizaynerlar, marketologlar va oddiy foydalanuvchilar uchun murakkab grafik tahrirlash dasturlaridan foydalanmasdan, tezkor va sifatli kontent yaratish imkoniyati kengayadi.

Yagona modelga oʻtish nafaqat sifatni oshiradi, balki texnologik jarayonni ham tezlashtiradi. Endilikda har bir yangilanish alohida modellar uchun emas, balki butun tizim uchun bir vaqtda amalga oshiriladi. Bu esa sunʼiy intellektning yanada tezroq rivojlanishiga va foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashishiga zamin yaratadi.

YandexSunʼiy IntellektAlice AIShedevrumTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiEron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiBugun, 20:26Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiNyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiBugun, 20:23Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Bugun, 19:50Reflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiReflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiBugun, 19:50Telegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldiTelegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldiBugun, 19:30Sunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqdaBugun, 19:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi