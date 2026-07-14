Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdi
Rossiyaning texnologik giganti Yandex kompaniyasi sunʼiy intellekt sohasida muhim qadam tashladi. Kompaniya tasvirlarni noldan yaratish va mavjud rasmlarni foydalanuvchi koʻrsatmalari asosida tahrirlash imkoniyatini bitta tizimda birlashtirgan Alice AI ART 2.0 neyrotarmogʻini ishlab chiqdi. Bu yangilik grafik kontent bilan ishlovchi foydalanuvchilar uchun jarayonni sezilarli darajada soddalashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilgari tasvir yaratish (generatsiya) va uni tahrirlash jarayonlari ikki xil texnologik yoʻnalish sifatida qaralar edi. Har bir yoʻnalish oʻzining alohida modellari, maʼlumotlar toʻplami va oʻqitish metodikasiga ega boʻlgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yandex muhandislari ushbu ikki ssenariyni yagona arxitekturaga birlashtirishga muvaffaq boʻlishdi. Endilikda model tasvir yaratish jarayonida oʻrgangan bilimlarini tahrirlash vaqtida ham avtomatik ravishda qoʻllay oladi.
Texnologik afzalliklar va noyob konsepsiyalarAlice AI ART 2.0 modelining oʻziga xos jihati shundaki, u kam uchraydigan vizual elementlar bilan ishlashda yuqori aniqlik koʻrsatadi. Masalan, agar neyrotarmoq matnli soʻrov orqali samovar yoki milliy naqshlarni chizishni oʻrgangan boʻlsa, u tayyor rasmga ushbu obʼyektlarni qoʻshishda ham xuddi shunday mahorat namoyish etadi. Bu esa tahrirlash jarayonida vizual uygʻunlikni saqlab qolish imkonini beradi.
Dasturchilar arxitekturaga foydalanuvchining qisqa soʻrovlarini kengaytirilgan va batafsil koʻrsatmalarga aylantirib beruvchi maxsus modulni ham integratsiya qilishgan. Kompaniya hisob-kitoblariga koʻra, ushbu yondashuv tahrirlash aniqligini generativ modelning oʻzini oʻzgartirmasdan turib, taxminan 12 foizga oshirishga xizmat qilgan.
Yana bir muhim yangilanish tasvirlar ichidagi matnlar bilan bogʻliq. Sunʼiy intellekt modellarida koʻp uchraydigan muammolardan biri — rasmdagi yozuvlarning xato yozilishi edi. Alice AI ART 2.0 uchun rus va ingliz tillaridagi maxsus maʼlumotlar toʻplami tayyorlandi, bu esa logotiplar, eʼlonlar va boshqa matnli elementlarning sifatini tubdan yaxshiladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ahamiyatiUshbu texnologiya hozirda Yandex kompaniyasining Alice AI va Shedevrum ilovalarida ishga tushirilgan. Oʻzbekistonda Yandex xizmatlaridan faol foydalanilishini hisobga olsak, mahalliy dizaynerlar, marketologlar va oddiy foydalanuvchilar uchun murakkab grafik tahrirlash dasturlaridan foydalanmasdan, tezkor va sifatli kontent yaratish imkoniyati kengayadi.
Yagona modelga oʻtish nafaqat sifatni oshiradi, balki texnologik jarayonni ham tezlashtiradi. Endilikda har bir yangilanish alohida modellar uchun emas, balki butun tizim uchun bir vaqtda amalga oshiriladi. Bu esa sunʼiy intellektning yanada tezroq rivojlanishiga va foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashishiga zamin yaratadi.
…