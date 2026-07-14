Telegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldi

·32·Texno
Telegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldi

Telegram messenjerining ommabop guruhlar va kanallarga kirish uchun foydalaniladigan t.me qisqa domenlari bir kunlik uzilishdan soʻng yana faoliyatini tikladi. Dushanba kuni boshlangan ushbu muammo butun dunyo boʻylab foydalanuvchilarning ochiq resurslarga birgina bosish orqali kirish imkoniyatini cheklab qoʻygan edi. Mazkur holat nafaqat foydalanuvchilar, balki servis asoschisi Pavel Durovning ham eʼtiborini tortdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Domen faoliyatini boshqaruvchi Chernogoriyaning DomainME registratori maʼlumotlariga koʻra, t.me domeni texnik sabablarga koʻra emas, balki huquqiy tartibga solish jarayonlari tufayli vaqtincha toʻxtatilgan. TechCrunch nashri bilan suhbatda DomainME rahbari Predrag Leshich domen yana onlayn rejimga qaytganini tasdiqladi va tez orada rasmiy bayonot berilishini maʼlum qildi.

Sanksiyalar va "serverhold" holati

Domenning oʻchib qolishiga AQSH Moliya vazirligining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) tomonidan kiritilgan cheklovlar sabab boʻlgani aytilmoqda. Registrator vakillari X (sobiq Twitter) tarmogʻida Pavel Durovga javob berar ekan, domen OFAC talablariga muvofiqlikni tekshirish doirasida vaqtincha toʻxtatib qoʻyilganini tushuntirishdi.

Internet yozuvlariga koʻra, Telegram domeniga nisbatan "serverhold" maqomi qoʻllanilgan. Odatda bu maqom domen registratori tomonidan maʼlum bir sabablarga koʻra domenni bloklab qoʻyishni anglatadi va bu avtomatik ravishda saytning butun dunyo boʻylab ishlamay qolishiga olib keladi. Seshanba kuni ertalab ushbu cheklov olib tashlandi va havolalar yana oʻz holiga qaytdi.

Nega aynan butun domen bloklandi?

Mutaxassislar, jumladan texnolog Jonah Aragonning fikricha, ushbu hodisa AQSH Moliya vazirligi tomonidan First VPN provayderiga qarshi sanksiyalar eʼlon qilingan kun bilan mos kelgan. Rasmiylar ushbu VPN xizmatidan kiberjinoyatchilar toʻlov dasturlari orqali hujumlar uyushtirishda foydalanganini taʼkidlamoqda. AQSH hukumati joriy yil boshida ushbu servis saytini yopib qoʻygan edi.

Qizigʻi shundaki, First VPN uchun eʼlon qilingan sanksiyalar roʻyxatida ushbu provayderning Telegramʻdagi ochiq guruhiga olib boruvchi t.me havolasi ham koʻrsatilgan. Taxminlarga koʻra, domen registratori sanksiyalarga rioya qilmaslik uchun qoʻllanilishi mumkin boʻlgan yirik jarimalardan qochish maqsadida, faqat bitta havolani emas, balki butun t.me domenini vaqtincha muzlatib qoʻyishga qaror qilgan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Telegram eng asosiy muloqot va axborot olish vositasi hisoblanadi. t.me domenining vaqtincha ishlamay qolishi koʻplab mahalliy kanallar va biznes akkauntlarga tashqi havolalar orqali oʻtishda qiyinchiliklar tugʻdirdi. Hozirda barcha tizimlar barqaror ishlamoqda va foydalanuvchilar qisqa havolalardan hech qanday cheklovlarsiz foydalanishlari mumkin.

TelegramPavel DurovSanksiyaTexnologiyaInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiEron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiBugun, 20:26Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiNyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiBugun, 20:23Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiYandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiBugun, 19:56Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Bugun, 19:50Reflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiReflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiBugun, 19:50Sunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqdaBugun, 19:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi