Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?
Soʻnggi yillarda taqiladigan texnologiyalar bozori keskin oʻzgarib bormoqda. Endilikda foydalanuvchilar bilagidagi katta va yorqin ekranli aqlli soatlardan koʻra, kundalik zargarlik buyumlariga oʻxshash, ixcham va koʻzga tashlanmaydigan qurilmalarni afzal koʻrishmoqda. RingConn 3 aynan shu toifadagi eng yangi gadjetlardan biri boʻlib, u oʻzining nafis dizayni va hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, faqatgina tashqi koʻrinishning oʻzi foydalanuvchini uzoq muddatli sodiqligini taʼminlash uchun yetarli boʻlmasligi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
RingConn 3 modelining asosiy ustunligi uning narx siyosatida koʻrinadi. Qurilma 349 dollardan sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning asosiy raqobatchisi hisoblangan Oura Ring 5 modelidan 50 dollarga arzonroq. Eng muhimi, RingConn foydalanuvchilardan oylik obuna toʻlovini talab qilmaydi. Maʼlumki, Oura oʻz xizmatlari uchun oyiga 6 dollar miqdorida qoʻshimcha haq oladi, bu esa koʻplab xaridorlarning eʼtiroziga sabab boʻlib kelayotgan edi. RingConn esa bir martalik xarid orqali barcha maʼlumotlarga kirish imkonini beradi.
Dizayn va qulaylik uygʻunligiQurilmaning qalinligi bor-yoʻgʻi 2,3 mm boʻlib, u oddiy uzuklardan deyarli farq qilmaydi. Rose Gold va boshqa ranglardagi metall korpus zargarlik buyumlari bilan birga taqilganda juda tabiiy koʻrinadi. Ishlab chiqaruvchi uzukning quvvati 14 kungacha yetishini taʼkidlamoqda, bu esa har kuni quvvatlantirishga ehtiyoj sezadigan aqlli soatlarga qaraganda katta ustunlikdir. Shuningdek, qurilma suvga chidamli boʻlib, u bilan hatto suzish ham mumkin.
Uzukni sotib olishdan avval maxsus oʻlchov toʻplami (sizing kit) yuboriladi. Bu juda muhim jarayon, chunki aqlli uzuklarning oʻlchami standart zargarlik buyumlaridan biroz farq qilishi mumkin. Toʻgʻri tanlangan oʻlcham nafaqat qulaylikni, balki datchiklarning tana bilan uzviy aloqada boʻlib, maʼlumotlarni aniq oʻqishini ham taʼminlaydi.
Maʼlumotlar aniqligi va foydalilik darajasiGarchi tashqi koʻrinish va ergonomika yuqori darajada boʻlsa-da, RingConn 3 salomatlikni kuzatish borasida barcha foydalanuvchilarni ham birdek qoniqtira olmayapti. Circana boʻzor tadqiqotlari firmasining maʼlumotlariga koʻra, AQSHda ekransiz fitnes-trekerlar bozori bir yilda 88 foizga oʻsgan. Bu odamlarning doimiy bildirishnomalardan charchaganini va passiv monitoringni afzal koʻrayotganini anglatadi. Biroq, RingConn taqdim etayotgan tahlillar baʼzan kutilganidan yuzaki boʻlib chiqmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, RingConn 3 — bu texnologiya va modaning qiziqarli chorrahasi. Agar siz uchun qurilmaning estetik koʻrinishi va obuna toʻlovlarining yoʻqligi birinchi oʻrinda boʻlsa, bu model munosib tanlovdir. Ammo chuqur tibbiy tahlil va oʻta aniq koʻrsatkichlarni kutayotgan foydalanuvchilar uchun ushbu gadjet hali mukammallikdan yiroq boʻlishi mumkin. Oʻzbekiston bozorida ham bunday ixcham qurilmalarga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, aqlli uzuklar tez orada anʼanaviy bilakuzuklar oʻrnini egallashi hech gap emas.
…