Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?

·21·Texno
Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?

Soʻnggi yillarda taqiladigan texnologiyalar bozori keskin oʻzgarib bormoqda. Endilikda foydalanuvchilar bilagidagi katta va yorqin ekranli aqlli soatlardan koʻra, kundalik zargarlik buyumlariga oʻxshash, ixcham va koʻzga tashlanmaydigan qurilmalarni afzal koʻrishmoqda. RingConn 3 aynan shu toifadagi eng yangi gadjetlardan biri boʻlib, u oʻzining nafis dizayni va hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, faqatgina tashqi koʻrinishning oʻzi foydalanuvchini uzoq muddatli sodiqligini taʼminlash uchun yetarli boʻlmasligi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

RingConn 3 modelining asosiy ustunligi uning narx siyosatida koʻrinadi. Qurilma 349 dollardan sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning asosiy raqobatchisi hisoblangan Oura Ring 5 modelidan 50 dollarga arzonroq. Eng muhimi, RingConn foydalanuvchilardan oylik obuna toʻlovini talab qilmaydi. Maʼlumki, Oura oʻz xizmatlari uchun oyiga 6 dollar miqdorida qoʻshimcha haq oladi, bu esa koʻplab xaridorlarning eʼtiroziga sabab boʻlib kelayotgan edi. RingConn esa bir martalik xarid orqali barcha maʼlumotlarga kirish imkonini beradi.

Dizayn va qulaylik uygʻunligi

Qurilmaning qalinligi bor-yoʻgʻi 2,3 mm boʻlib, u oddiy uzuklardan deyarli farq qilmaydi. Rose Gold va boshqa ranglardagi metall korpus zargarlik buyumlari bilan birga taqilganda juda tabiiy koʻrinadi. Ishlab chiqaruvchi uzukning quvvati 14 kungacha yetishini taʼkidlamoqda, bu esa har kuni quvvatlantirishga ehtiyoj sezadigan aqlli soatlarga qaraganda katta ustunlikdir. Shuningdek, qurilma suvga chidamli boʻlib, u bilan hatto suzish ham mumkin.

Uzukni sotib olishdan avval maxsus oʻlchov toʻplami (sizing kit) yuboriladi. Bu juda muhim jarayon, chunki aqlli uzuklarning oʻlchami standart zargarlik buyumlaridan biroz farq qilishi mumkin. Toʻgʻri tanlangan oʻlcham nafaqat qulaylikni, balki datchiklarning tana bilan uzviy aloqada boʻlib, maʼlumotlarni aniq oʻqishini ham taʼminlaydi.

Maʼlumotlar aniqligi va foydalilik darajasi

Garchi tashqi koʻrinish va ergonomika yuqori darajada boʻlsa-da, RingConn 3 salomatlikni kuzatish borasida barcha foydalanuvchilarni ham birdek qoniqtira olmayapti. Circana boʻzor tadqiqotlari firmasining maʼlumotlariga koʻra, AQSHda ekransiz fitnes-trekerlar bozori bir yilda 88 foizga oʻsgan. Bu odamlarning doimiy bildirishnomalardan charchaganini va passiv monitoringni afzal koʻrayotganini anglatadi. Biroq, RingConn taqdim etayotgan tahlillar baʼzan kutilganidan yuzaki boʻlib chiqmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, RingConn 3 — bu texnologiya va modaning qiziqarli chorrahasi. Agar siz uchun qurilmaning estetik koʻrinishi va obuna toʻlovlarining yoʻqligi birinchi oʻrinda boʻlsa, bu model munosib tanlovdir. Ammo chuqur tibbiy tahlil va oʻta aniq koʻrsatkichlarni kutayotgan foydalanuvchilar uchun ushbu gadjet hali mukammallikdan yiroq boʻlishi mumkin. Oʻzbekiston bozorida ham bunday ixcham qurilmalarga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, aqlli uzuklar tez orada anʼanaviy bilakuzuklar oʻrnini egallashi hech gap emas.

RingConnOuraAqlli UzukTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiEron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiBugun, 20:26Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiNyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiBugun, 20:23Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiYandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiBugun, 19:56Reflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiReflection AI va Nebius oʻrtasida 1 milliard dollarlik yirik kelshim imzolandiBugun, 19:50Telegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldiTelegramʻning t.me qisqa havolalari yana ish boshladi: Uzilishga AQSH sanksiyalari sabab boʻldiBugun, 19:30Sunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqdaSunʼiy intellekt poygasida burilish: Ochiq kodli modellar yetakchilikni qoʻlga olmoqdaBugun, 19:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi