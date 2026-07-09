OpenAI yangi Sol modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt xavfsizligi soʻroq ostida
Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi OpenAI oʻzining navbatdagi ilgʻor ishlanmasi — Sol modelini keng ommaga taqdim etishni boshladi. Ushbu yangi model imkoniyatlari boʻyicha Anthropic kompaniyasining Fable tizimi bilan tenglashishi aytilmoqda. Eʼtiborli jihati shundaki, Fable oʻz vaqtida AQSH hukumati tomonidan xavfsizlik nuqtayi nazaridan vaqtincha taqiqlangan edi. Biroq Sol modelining qanday qilib bunchalik tez ruxsat olgani koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirda texnologiya olami va siyosiy doiralarda ushbu modelning xavfsizligini kim va qanday mezonlar asosida tekshirgani haqida aniq maʼlumot yoʻq. TechCrunch nashri xabariga koʻra, hatto soha ekspertlari ham hukumatning litsenziyalash jarayoni qanday ishlashini tushunmayapti. Jorjtaun universiteti tahlilchisi Mina Narayanan ushbu jarayonlar shaffof emasligini va modelning ommaga chiqarilishi uchun asos boʻlgan xavfsizlik choralari yetarli yoki yoʻqligini aytish qiyinligini taʼkidladi.
Nazorat mexanizmlaridagi noaniqliklarAQSH prezidenti maʼmuriyati sunʼiy intellektni tartibga solish boʻyicha yoʻl xaritasini eʼlon qilgan boʻlsa-da, aniq talablar hali ham ishlab chiqilmagan. OpenAI kompaniyasida faoliyat yuritayotgan sobiq siyosiy maslahatchi Dean W. Ballning soʻzlariga koʻra, bugungi kunda litsenziya olish uchun qanday talablar qoʻyilishini hech kim bilmaydi. Bu esa sunʼiy intellekt xavfsizligi masalasida jiddiy boʻshliqlar borligidan dalolat beradi.
Hukumat vakillari sunʼiy intellekt uchun oziq-ovqat va dori-darmonlar nazorati (FDA) kabi qatʼiy idora tuzilmasligini maʼlum qilgan. Hozircha bu boradagi masʼuliyat AQSH Savdo vazirligi huzuridagi Sunʼiy intellekt standartlari va innovatsiyalar markazi zimmasiga yuklangan. Biroq, avgust oyiga qadar oltita turli vazirlik yakuniy nazorat jarayonini belgilab berishi kutilmoqda.
Siyosiy aloqalar va manfaatlar toʻqnashuviOpenAI rahbari Sam Altman CNBC telekanaliga bergan intervyusida modelni chiqarishdan oldin Savdo vaziri va Moliya vaziri kabi yuqori martabali mulozimlar bilan muloqot qilganini tasdiqladi. Ammo ushbu muloqotlar davomida qanday texnik sinovlar oʻtkazilgani sirligicha qolmoqda. Kompaniya oʻzining xavfsizlik hisobotida UK AISI va SecureBio kabi tashqi tashkilotlar tekshiruvlariga tayanmoqda.
Kuzatuvchilarning fikricha, OpenAI rahbariyatining hukumat vakillari bilan yaqin aloqalari va siyosiy kampaniyalarga kiritgan xayriyalari Sol modeliga nisbatan yumshoqroq munosabatda boʻlishga sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Xususan, kompaniya prezidenti Greg Brockman saylovoldi jarayonlaridagi eng yirik donorlardan biri sifatida qayd etilgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi yangiliklar muhim ahamiyatga ega. ChatGPT va boshqa OpenAI mahsulotlari mamlakatimizda keng qoʻllanilayotgan bir paytda, ushbu modellarning xavfsizlik darajasi va ularning maʼlumotlar bilan ishlash prinsiplari global raqamli xavfsizlikka bevosita taʼsir koʻrsatadi. Sol modelining ommalashishi sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda, biroq uning ustidan nazorat oʻrnatish masalasi hamon ochiq qolmoqda.
…