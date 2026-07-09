OpenAI yangi Sol modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt xavfsizligi soʻroq ostida

·0·Texno
OpenAI yangi Sol modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt xavfsizligi soʻroq ostida

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi OpenAI oʻzining navbatdagi ilgʻor ishlanmasi — Sol modelini keng ommaga taqdim etishni boshladi. Ushbu yangi model imkoniyatlari boʻyicha Anthropic kompaniyasining Fable tizimi bilan tenglashishi aytilmoqda. Eʼtiborli jihati shundaki, Fable oʻz vaqtida AQSH hukumati tomonidan xavfsizlik nuqtayi nazaridan vaqtincha taqiqlangan edi. Biroq Sol modelining qanday qilib bunchalik tez ruxsat olgani koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda texnologiya olami va siyosiy doiralarda ushbu modelning xavfsizligini kim va qanday mezonlar asosida tekshirgani haqida aniq maʼlumot yoʻq. TechCrunch nashri xabariga koʻra, hatto soha ekspertlari ham hukumatning litsenziyalash jarayoni qanday ishlashini tushunmayapti. Jorjtaun universiteti tahlilchisi Mina Narayanan ushbu jarayonlar shaffof emasligini va modelning ommaga chiqarilishi uchun asos boʻlgan xavfsizlik choralari yetarli yoki yoʻqligini aytish qiyinligini taʼkidladi.

Nazorat mexanizmlaridagi noaniqliklar

AQSH prezidenti maʼmuriyati sunʼiy intellektni tartibga solish boʻyicha yoʻl xaritasini eʼlon qilgan boʻlsa-da, aniq talablar hali ham ishlab chiqilmagan. OpenAI kompaniyasida faoliyat yuritayotgan sobiq siyosiy maslahatchi Dean W. Ballning soʻzlariga koʻra, bugungi kunda litsenziya olish uchun qanday talablar qoʻyilishini hech kim bilmaydi. Bu esa sunʼiy intellekt xavfsizligi masalasida jiddiy boʻshliqlar borligidan dalolat beradi.

Hukumat vakillari sunʼiy intellekt uchun oziq-ovqat va dori-darmonlar nazorati (FDA) kabi qatʼiy idora tuzilmasligini maʼlum qilgan. Hozircha bu boradagi masʼuliyat AQSH Savdo vazirligi huzuridagi Sunʼiy intellekt standartlari va innovatsiyalar markazi zimmasiga yuklangan. Biroq, avgust oyiga qadar oltita turli vazirlik yakuniy nazorat jarayonini belgilab berishi kutilmoqda.

Siyosiy aloqalar va manfaatlar toʻqnashuvi

OpenAI rahbari Sam Altman CNBC telekanaliga bergan intervyusida modelni chiqarishdan oldin Savdo vaziri va Moliya vaziri kabi yuqori martabali mulozimlar bilan muloqot qilganini tasdiqladi. Ammo ushbu muloqotlar davomida qanday texnik sinovlar oʻtkazilgani sirligicha qolmoqda. Kompaniya oʻzining xavfsizlik hisobotida UK AISI va SecureBio kabi tashqi tashkilotlar tekshiruvlariga tayanmoqda.

Kuzatuvchilarning fikricha, OpenAI rahbariyatining hukumat vakillari bilan yaqin aloqalari va siyosiy kampaniyalarga kiritgan xayriyalari Sol modeliga nisbatan yumshoqroq munosabatda boʻlishga sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Xususan, kompaniya prezidenti Greg Brockman saylovoldi jarayonlaridagi eng yirik donorlardan biri sifatida qayd etilgan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi yangiliklar muhim ahamiyatga ega. ChatGPT va boshqa OpenAI mahsulotlari mamlakatimizda keng qoʻllanilayotgan bir paytda, ushbu modellarning xavfsizlik darajasi va ularning maʼlumotlar bilan ishlash prinsiplari global raqamli xavfsizlikka bevosita taʼsir koʻrsatadi. Sol modelining ommalashishi sunʼiy intellekt imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda, biroq uning ustidan nazorat oʻrnatish masalasi hamon ochiq qolmoqda.

OpenAISolSunʼiy IntellektXavfsizlikSam Altman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

LG Display tadqiqoti: 480 Hz chastotali monitorlar geymerlar natijasini 38 foizga yaxshilaydiLG Display tadqiqoti: 480 Hz chastotali monitorlar geymerlar natijasini 38 foizga yaxshilaydiBugun, 23:27Meta foydalanuvchilarning Instagram suratlaridan AI tasvirlar yaratishni boshladiMeta foydalanuvchilarning Instagram suratlaridan AI tasvirlar yaratishni boshladiBugun, 23:20OpenAI GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdiOpenAI GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdiBugun, 23:02Character.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadiCharacter.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadiBugun, 18:27Ollama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davrOllama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davrBugun, 18:21Valsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiValsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiBugun, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi