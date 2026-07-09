LG Display tadqiqoti: 480 Hz chastotali monitorlar geymerlar natijasini 38 foizga yaxshilaydi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti LG Display kompaniyasi monitorlarning yangilanish chastotasi oʻyin jarayoniga qanday taʼsir koʻrsatishi boʻyicha oʻtkazilgan keng koʻlamli ilmiy tadqiqot natijalarini eʼlon qildi. Xalqaro ilmiy konferensiyada taqdim etilgan ushbu hisobotga koʻra, 480 Hz chastotali OLED-panellar oddiy ekranlarga qaraganda oʻyinchilarning nishonni urish aniqligini sezilarli darajada oshirishi isbotlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tadqiqotda professional kiber-sportchi boʻlmagan 31 nafar koʻngilli ishtirok etdi. Tajriba davomida ular tasodifiy tartibda 60, 240, 360 va 480 Hz chastotali monitorlarda birinchi shaxsdan otiladigan shuter (FPS) oʻyinlarini oʻynashdi. Olimlar nafaqat oʻyinchilarning obʼyektiv koʻrsatkichlarini (nishonga tegish soni va reaksiya vaqti), balki ularning subʼyektiv hissiyotlarini ham tahlil qilib borishdi.
Rekord darajadagi aniqlik va tezkor reaksiyaixbt.com maʼlumotiga koʻra, eng yuqori natija 60 Hz dan 480 Hz chastotaga oʻtishda kuzatilgan: ishtirokchilarning nishonni aniq urish koʻrsatkichi 38 foizga oshgan. Shunisi eʼtiborliki, 240 Hz chastotada ham sezilarli oʻsish qayd etilgan boʻlsa-da, 480 Hz ga oʻtish qoʻshimcha 10 foizlik samaradorlikni taʼminlagan. Bu esa kadrlar almashinuvi tezligi oshishi bilan oʻyin sifati chiziqli ravishda yaxshilanishda davom etishini koʻrsatadi.
Oʻyinchilarning fikricha, yuqori chastotali ekranlarda tasvir ancha ravonlashadi, tez harakatlanayotgan obʼyektlarni kuzatish esa osonlashadi. Bu nafaqat gʻalaba qozonish imkoniyatini oshiradi, balki oʻyin jarayonidan olinadigan umumiy zavqni ham kuchaytiradi. Tadqiqotchilar ushbu effektni OLED-panellarning texnik ustunligi bilan izohlashmoqda.
Kechikish vaqtining kamayishi — gʻalaba garoviYuqori chastotali monitorlarning asosiy afzalligi "input lag", yaʼni foydalanuvchi harakati va uning ekranda aks etishi orasidagi vaqtning qisqarishidir. 480 Hz chastotali monitorlarda ushbu kechikish 60 Hz li ekranlarga qaraganda 10 millisekunddan koʻproqqa kamroq ekanligi maʼlum boʻldi. Bu soniyaning kichik boʻlagi boʻlsa-da, dinamik oʻyinlarda raqibning joylashuvini aniqroq belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
LG Display kompaniyasi yuqori chastotali OLED-displeylar liniyasini rivojlantirishda davom etishini bildirdi. Kompaniyaning bu boradagi yutuqlari xalqaro miqyosda ham tan olingan. Xususan, joriy yilning may oyida LG Display tomonidan ishlab chiqilgan 27 dyuymli, 540/720 Hz dinamik chastotali OLED-paneli Society for Information Display (SID) tashkiloti tomonidan "Yil displeyi" mukofotiga loyiq koʻrilgan edi.
Oʻzbekiston bozorida ham geymerlar uchun moʻljallangan yuqori chastotali monitorlarga talab ortib bormoqda. LG Display tadqiqoti shuni koʻrsatadiki, professional darajaga chiqishni istagan havaskorlar uchun monitorning texnik koʻrsatkichlari shunchaki marketing emas, balki real natijaga taʼsir qiluvchi muhim omildir. Kelajakda 480 Hz va undan yuqori chastotalar standartga aylanishi kutilmoqda.
…