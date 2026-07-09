LG Display tadqiqoti: 480 Hz chastotali monitorlar geymerlar natijasini 38 foizga yaxshilaydi

·0·Texno
LG Display tadqiqoti: 480 Hz chastotali monitorlar geymerlar natijasini 38 foizga yaxshilaydi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti LG Display kompaniyasi monitorlarning yangilanish chastotasi oʻyin jarayoniga qanday taʼsir koʻrsatishi boʻyicha oʻtkazilgan keng koʻlamli ilmiy tadqiqot natijalarini eʼlon qildi. Xalqaro ilmiy konferensiyada taqdim etilgan ushbu hisobotga koʻra, 480 Hz chastotali OLED-panellar oddiy ekranlarga qaraganda oʻyinchilarning nishonni urish aniqligini sezilarli darajada oshirishi isbotlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotda professional kiber-sportchi boʻlmagan 31 nafar koʻngilli ishtirok etdi. Tajriba davomida ular tasodifiy tartibda 60, 240, 360 va 480 Hz chastotali monitorlarda birinchi shaxsdan otiladigan shuter (FPS) oʻyinlarini oʻynashdi. Olimlar nafaqat oʻyinchilarning obʼyektiv koʻrsatkichlarini (nishonga tegish soni va reaksiya vaqti), balki ularning subʼyektiv hissiyotlarini ham tahlil qilib borishdi.

Rekord darajadagi aniqlik va tezkor reaksiya

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eng yuqori natija 60 Hz dan 480 Hz chastotaga oʻtishda kuzatilgan: ishtirokchilarning nishonni aniq urish koʻrsatkichi 38 foizga oshgan. Shunisi eʼtiborliki, 240 Hz chastotada ham sezilarli oʻsish qayd etilgan boʻlsa-da, 480 Hz ga oʻtish qoʻshimcha 10 foizlik samaradorlikni taʼminlagan. Bu esa kadrlar almashinuvi tezligi oshishi bilan oʻyin sifati chiziqli ravishda yaxshilanishda davom etishini koʻrsatadi.

Oʻyinchilarning fikricha, yuqori chastotali ekranlarda tasvir ancha ravonlashadi, tez harakatlanayotgan obʼyektlarni kuzatish esa osonlashadi. Bu nafaqat gʻalaba qozonish imkoniyatini oshiradi, balki oʻyin jarayonidan olinadigan umumiy zavqni ham kuchaytiradi. Tadqiqotchilar ushbu effektni OLED-panellarning texnik ustunligi bilan izohlashmoqda.

Kechikish vaqtining kamayishi — gʻalaba garovi

Yuqori chastotali monitorlarning asosiy afzalligi "input lag", yaʼni foydalanuvchi harakati va uning ekranda aks etishi orasidagi vaqtning qisqarishidir. 480 Hz chastotali monitorlarda ushbu kechikish 60 Hz li ekranlarga qaraganda 10 millisekunddan koʻproqqa kamroq ekanligi maʼlum boʻldi. Bu soniyaning kichik boʻlagi boʻlsa-da, dinamik oʻyinlarda raqibning joylashuvini aniqroq belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

LG Display kompaniyasi yuqori chastotali OLED-displeylar liniyasini rivojlantirishda davom etishini bildirdi. Kompaniyaning bu boradagi yutuqlari xalqaro miqyosda ham tan olingan. Xususan, joriy yilning may oyida LG Display tomonidan ishlab chiqilgan 27 dyuymli, 540/720 Hz dinamik chastotali OLED-paneli Society for Information Display (SID) tashkiloti tomonidan "Yil displeyi" mukofotiga loyiq koʻrilgan edi.

Oʻzbekiston bozorida ham geymerlar uchun moʻljallangan yuqori chastotali monitorlarga talab ortib bormoqda. LG Display tadqiqoti shuni koʻrsatadiki, professional darajaga chiqishni istagan havaskorlar uchun monitorning texnik koʻrsatkichlari shunchaki marketing emas, balki real natijaga taʼsir qiluvchi muhim omildir. Kelajakda 480 Hz va undan yuqori chastotalar standartga aylanishi kutilmoqda.

LG DisplayOLEDMonitorTexnologiyaGeyming
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI yangi Sol modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt xavfsizligi soʻroq ostidaOpenAI yangi Sol modelini taqdim etdi: Sunʼiy intellekt xavfsizligi soʻroq ostidaBugun, 23:29Meta foydalanuvchilarning Instagram suratlaridan AI tasvirlar yaratishni boshladiMeta foydalanuvchilarning Instagram suratlaridan AI tasvirlar yaratishni boshladiBugun, 23:20OpenAI GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdiOpenAI GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdiBugun, 23:02Character.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadiCharacter.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadiBugun, 18:27Ollama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davrOllama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davrBugun, 18:21Valsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiValsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiBugun, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi