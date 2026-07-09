Max milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildi
Oʻzbekistonda tobora ommalashib borayotgan Max milliy messenjeri oʻz foydalanuvchilari uchun yangi va muhim imkoniyatni taqdim etdi. Endilikda Android platformasi foydalanuvchilari servis ichida ommaviy kanallar yaratishlari hamda mavjud shaxsiy kanallarini ochiq formatga oʻtkazishlari mumkin. Ushbu yangilik platformaning axborot almashinuvi va ijtimoiy media sifatidagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Messenjer matbuot xizmati bergan maʼlumotlarga koʻra, mazkur funksiya yaqin kunlar ichida dasturning ish stoli (desktop) va veb-versiyalarida ham paydo boʻladi. Bu esa kontent yaratuvchilar uchun oʻz auditoriyasini kengaytirish va maʼlumotlarni cheklanmagan foydalanuvchilar doirasiga yetkazish imkonini beradi.
Yangi kanal yaratish tartibiOmmaviy kanal ochish jarayoni juda sodda va tushunarli qilib ishlangan. Buning uchun foydalanuvchi "Chatlar" boʻlimiga kirib, yangi kanal yaratish tugmasini bosishi lozim. Shundan soʻng kanal nomi, tavsifi va muqova tasvirini belgilash talab etiladi. Jarayonning yakuniy bosqichida kanalni ommaviy maqomga oʻtkazish va unga takrorlanmas havola (link) biriktirish kifoya.
Shuni taʼkidlash joizki, xavfsizlik va shaxsni tasdiqlash maqsadida ommaviy kanal yaratuvchilardan "Raqamli ID" tizimini ulash talab etiladi. Agar foydalanuvchi ilgari ushbu identifikatsiyadan oʻtmagan boʻlsa, tizim uni avtomatik ravishda roʻyxatdan oʻtishga yoʻnaltiradi. Bu chora platformada feyk va zararli kontent tarqalishining oldini olishga qaratilgan.
Statistika va oʻsish surʼatlariMax messenjerining jadal rivojlanayotgani raqamlarda ham oʻz aksini topmoqda. Kompaniya hisobotiga koʻra, joriy yilning iyul oyi holatiga koʻra, platformadagi jami kanallar soni 10 milliondan oshib ketgan. Ularning umumiy auditoriyasi esa hayratlanarli darajada — 430 million obunachini tashkil etmoqda.
Messenjerning faol foydalanuvchilari soni ham barqaror oʻsib bormoqda va ayni paytda 125 million kishilik dovonni bosib oʻtgan. Ommaviy kanallar funksiyasining joriy etilishi Telegram kabi yirik raqobatchilar bilan kurashda Max platformasining pozitsiyasini mustahkamlashi kutilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, milliy messenjerda ochiq kanallarning paydo boʻlishi mahalliy brendlar, OAV va blogerlar uchun yangi marketing maydonini yaratadi. Bu esa oʻz navbatida Oʻzbekiston raqamli ekotizimining yanada rivojlanishiga turtki boʻladi.
…