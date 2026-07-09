Max milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildi

·35·Texno
Max milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildi

Oʻzbekistonda tobora ommalashib borayotgan Max milliy messenjeri oʻz foydalanuvchilari uchun yangi va muhim imkoniyatni taqdim etdi. Endilikda Android platformasi foydalanuvchilari servis ichida ommaviy kanallar yaratishlari hamda mavjud shaxsiy kanallarini ochiq formatga oʻtkazishlari mumkin. Ushbu yangilik platformaning axborot almashinuvi va ijtimoiy media sifatidagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Messenjer matbuot xizmati bergan maʼlumotlarga koʻra, mazkur funksiya yaqin kunlar ichida dasturning ish stoli (desktop) va veb-versiyalarida ham paydo boʻladi. Bu esa kontent yaratuvchilar uchun oʻz auditoriyasini kengaytirish va maʼlumotlarni cheklanmagan foydalanuvchilar doirasiga yetkazish imkonini beradi.

Yangi kanal yaratish tartibi

Ommaviy kanal ochish jarayoni juda sodda va tushunarli qilib ishlangan. Buning uchun foydalanuvchi "Chatlar" boʻlimiga kirib, yangi kanal yaratish tugmasini bosishi lozim. Shundan soʻng kanal nomi, tavsifi va muqova tasvirini belgilash talab etiladi. Jarayonning yakuniy bosqichida kanalni ommaviy maqomga oʻtkazish va unga takrorlanmas havola (link) biriktirish kifoya.

Shuni taʼkidlash joizki, xavfsizlik va shaxsni tasdiqlash maqsadida ommaviy kanal yaratuvchilardan "Raqamli ID" tizimini ulash talab etiladi. Agar foydalanuvchi ilgari ushbu identifikatsiyadan oʻtmagan boʻlsa, tizim uni avtomatik ravishda roʻyxatdan oʻtishga yoʻnaltiradi. Bu chora platformada feyk va zararli kontent tarqalishining oldini olishga qaratilgan.

Statistika va oʻsish surʼatlari

Max messenjerining jadal rivojlanayotgani raqamlarda ham oʻz aksini topmoqda. Kompaniya hisobotiga koʻra, joriy yilning iyul oyi holatiga koʻra, platformadagi jami kanallar soni 10 milliondan oshib ketgan. Ularning umumiy auditoriyasi esa hayratlanarli darajada — 430 million obunachini tashkil etmoqda.

Messenjerning faol foydalanuvchilari soni ham barqaror oʻsib bormoqda va ayni paytda 125 million kishilik dovonni bosib oʻtgan. Ommaviy kanallar funksiyasining joriy etilishi Telegram kabi yirik raqobatchilar bilan kurashda Max platformasining pozitsiyasini mustahkamlashi kutilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, milliy messenjerda ochiq kanallarning paydo boʻlishi mahalliy brendlar, OAV va blogerlar uchun yangi marketing maydonini yaratadi. Bu esa oʻz navbatida Oʻzbekiston raqamli ekotizimining yanada rivojlanishiga turtki boʻladi.

MaxMessenjerTexnologiyaRaqamli IDOmmaviy Kanallar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrMeta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrBugun, 00:58Startaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiStartaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiBugun, 00:52Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiAriel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiBugun, 00:52LG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaLG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaBugun, 00:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiBugun, 00:23OpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiOpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi