LG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqda

·26·Texno
LG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqda

Monitor ishlab chiqaruvchi yirik brendlar — LG va Alienware atrofida yangi texnologik mojaro kelib chiqdi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu kompaniyalarning ayrim monitor modellari Windows operatsion tizimiga foydalanuvchining ruxsatisiz maxsus ilovalarni avtomatik tarzda oʻrnatmoqda. Bu holat nafaqat tizim resurslarining sarflanishiga, balki kutilmagan reklama xabarlarining paydo boʻlishiga ham sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Muammo haqida birinchi boʻlib Reddit ijtimoiy tarmogʻi foydalanuvchilari xabar berishdi. Xususan, Mags_Smash taxallusi ostidagi foydalanuvchi oʻz kompyuterida hech qachon oʻrnatmagan McAfee antivirusidan reklama bildirishnomalari kela boshlaganini payqagan. Tizim tekshirilganda, bunga yangi LG monitori ulangandan soʻng paydo boʻlgan LG Monitor App Installer dasturi sababchi ekani aniqlangan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, LG UltraGear 27GP83B va LG UltraGear 27GN800 kabi monitorlar ulanganda, Windows tizimi Microsoft Store va Windows Update orqali avtomatik ravishda "9PM9N6F47JB8-LGElectronics.LGMonitorApp" identifikatorli ilovani yuklab oladi. Eng qizigʻi, bu jarayon foydalanuvchidan hech qanday tasdiq soʻramaydi. Windows tizimidagi Reliability Monitor va Event Viewer vositalari ushbu oʻzboshimchalik bilan amalga oshirilgan oʻrnatish jarayonini qayd etgan.

Naqat LG, balki Alienware va Dell ham shubha ostida

Muhokamalar davomida maʼlum boʻlishicha, bunday amaliyot faqat LG brendiga xos emas. Dell va Alienware monitorlari egalari ham shunga oʻxshash holatlarga duch kelishganini maʼlum qilishdi. Mutaxassislar buni Asus ona platalarida uchraydigan Armory Crate dasturining avtomatik oʻrnatilishiga qiyoslashmoqda. Biroq, monitorlar holatida uchinchi tomon reklama dasturlarining (bloatware) paydo boʻlishi foydalanuvchilarning keskin eʼtiroziga sabab boʻldi.

Ushbu dasturiy taʼminotni oʻchirish ham oʻziga xos qiyinchiliklarni tugʻdiradi. LG Monitor App ilovasini Microsoft Store orqali standart usulda oʻchirib tashlab boʻlmaydi. Foydalanuvchilar hozircha yechim sifatida avtoyuklanish (startup) sozlamalaridan ushbu dasturni oʻchirib qoʻyishni yoki Windows tizimidagi guruh siyosati (Group Policy) orqali qurilmalarga bogʻliq metamaʼlumotlarni yuklashni taqiqlashni maslahat berishmoqda.

Muammoni butunlay hal qilish uchun gpedit.msc boʻlimiga kirib, Computer Configuration → Administrative Templates → System → Device Installation yoʻnalishi boʻyicha avtomatik yuklashni cheklash talab etiladi. Baʼzi radikal foydalanuvchilar esa Microsoft Store doʻkonini butunlay bloklab qoʻyishni taklif qilmoqdalar. Hozircha ishlab chiqaruvchilar ushbu holat yuzasidan rasmiy bayonot berishmadi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega, chunki LG UltraGear seriyasidagi monitorlar bozorimizda juda ommabop hisoblanadi. Agar sizda ham kutilmagan reklamalar paydo boʻlayotgan boʻlsa, tizimda begona LG yoki Dell ilovalari bor-yoʻqligini tekshirib koʻrish tavsiya etiladi. Bunday "yashirin" oʻrnatishlar shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi va tizim barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

LGAlienwareWindowsMonitorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrMeta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrBugun, 00:58Startaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiStartaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiBugun, 00:52Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiAriel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiBugun, 00:52Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiBugun, 00:23OpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiOpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandiBugun, 00:21Max milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiMax milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi