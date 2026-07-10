LG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqda
Monitor ishlab chiqaruvchi yirik brendlar — LG va Alienware atrofida yangi texnologik mojaro kelib chiqdi. Maʼlum boʻlishicha, ushbu kompaniyalarning ayrim monitor modellari Windows operatsion tizimiga foydalanuvchining ruxsatisiz maxsus ilovalarni avtomatik tarzda oʻrnatmoqda. Bu holat nafaqat tizim resurslarining sarflanishiga, balki kutilmagan reklama xabarlarining paydo boʻlishiga ham sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Muammo haqida birinchi boʻlib Reddit ijtimoiy tarmogʻi foydalanuvchilari xabar berishdi. Xususan, Mags_Smash taxallusi ostidagi foydalanuvchi oʻz kompyuterida hech qachon oʻrnatmagan McAfee antivirusidan reklama bildirishnomalari kela boshlaganini payqagan. Tizim tekshirilganda, bunga yangi LG monitori ulangandan soʻng paydo boʻlgan LG Monitor App Installer dasturi sababchi ekani aniqlangan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, LG UltraGear 27GP83B va LG UltraGear 27GN800 kabi monitorlar ulanganda, Windows tizimi Microsoft Store va Windows Update orqali avtomatik ravishda "9PM9N6F47JB8-LGElectronics.LGMonitorApp" identifikatorli ilovani yuklab oladi. Eng qizigʻi, bu jarayon foydalanuvchidan hech qanday tasdiq soʻramaydi. Windows tizimidagi Reliability Monitor va Event Viewer vositalari ushbu oʻzboshimchalik bilan amalga oshirilgan oʻrnatish jarayonini qayd etgan.
Naqat LG, balki Alienware va Dell ham shubha ostidaMuhokamalar davomida maʼlum boʻlishicha, bunday amaliyot faqat LG brendiga xos emas. Dell va Alienware monitorlari egalari ham shunga oʻxshash holatlarga duch kelishganini maʼlum qilishdi. Mutaxassislar buni Asus ona platalarida uchraydigan Armory Crate dasturining avtomatik oʻrnatilishiga qiyoslashmoqda. Biroq, monitorlar holatida uchinchi tomon reklama dasturlarining (bloatware) paydo boʻlishi foydalanuvchilarning keskin eʼtiroziga sabab boʻldi.
Ushbu dasturiy taʼminotni oʻchirish ham oʻziga xos qiyinchiliklarni tugʻdiradi. LG Monitor App ilovasini Microsoft Store orqali standart usulda oʻchirib tashlab boʻlmaydi. Foydalanuvchilar hozircha yechim sifatida avtoyuklanish (startup) sozlamalaridan ushbu dasturni oʻchirib qoʻyishni yoki Windows tizimidagi guruh siyosati (Group Policy) orqali qurilmalarga bogʻliq metamaʼlumotlarni yuklashni taqiqlashni maslahat berishmoqda.
Muammoni butunlay hal qilish uchun gpedit.msc boʻlimiga kirib, Computer Configuration → Administrative Templates → System → Device Installation yoʻnalishi boʻyicha avtomatik yuklashni cheklash talab etiladi. Baʼzi radikal foydalanuvchilar esa Microsoft Store doʻkonini butunlay bloklab qoʻyishni taklif qilmoqdalar. Hozircha ishlab chiqaruvchilar ushbu holat yuzasidan rasmiy bayonot berishmadi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik dolzarb ahamiyatga ega, chunki LG UltraGear seriyasidagi monitorlar bozorimizda juda ommabop hisoblanadi. Agar sizda ham kutilmagan reklamalar paydo boʻlayotgan boʻlsa, tizimda begona LG yoki Dell ilovalari bor-yoʻqligini tekshirib koʻrish tavsiya etiladi. Bunday "yashirin" oʻrnatishlar shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi va tizim barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…