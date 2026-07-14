Jules Kounde Lamine Yamalning gaplariga munosabat bildirdi: Barselona yulduzlari toʻqnashuvi

·29·Sport
Jules Kounde Lamine Yamalning gaplariga munosabat bildirdi: Barselona yulduzlari toʻqnashuvi

Jahon chempionati yarim finali arafasida Ispaniya va Fransiya terma jamoalari oʻrtasidagi qarama-qarshilik nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham qizgʻin tus olmoqda. Barselona jamoasining ikki asosiy yulduzi — himoyachi Jules Kounde va yosh iqtidor egasi Lamine Yamal ushbu muhim bahsda oʻzaro raqibga aylanishadi. Oʻyin oldidan 17 yoshli Yamalning dadil fikrlari matbuotda katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniya terma jamoasi safida porlayotgan Lamine Yamal chorak finalda Belgiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, Fransiya terma jamoasi ulardan qoʻrqishi kerakligini taʼkidlagan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, yosh hujumchi Ispaniyaning avvalgi turnirlardagi ustunligini eslatib, oʻz jamoasining kuchiga toʻla ishonishini bildirgan. Bu esa koʻplab mutaxassislar tomonidan raqibga nisbatan hurmatsizlik sifatida talqin qilindi.

Biroq, Fransiya terma jamoasi himoyachisi Jules Kounde oʻzining klubdagi jamoadoshi haqida iliq fikr bildirib, vaziyatni yumshatishga harakat qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Yamalning gaplarida hech qanday haqorat yoki kamsitish yoʻq. "Biz Lamine tomonidan hech qanday hurmatsizlikni his qilmadik. Men uni juda yaxshi taniyman, bu shunchaki uning oʻziga boʻlgan ishonchi va qoʻshimcha motivatsiyasi belgisidir", — deya taʼkidladi Kounde matbuot anjumanida.

Ruhiy bosim va maydondagi taktik kurash

Yamalning "Agar kimdir qoʻrqishi kerak boʻlsa, bu biz emas, balki Fransiya" degan soʻzlari fransuzlar lagerida turlicha kutib olindi. Masalan, Real Madridning yangi aʼzosi Ibrahima Konate bu provokatsiyaga birmuncha keskinroq javob qaytardi. Uning fikricha, jamoa bunday gap-soʻzlarga eʼtibor qaratmasligi va kamtarlikni saqlagan holda faqat oʻyinga tayyorgarlik koʻrishi lozim.

Kounde esa eʼtiborni koʻproq taktik jihatlarga qaratish lozimligini qayd etdi. Luis de la Fuente boshqaruvidagi Ispaniya terma jamoasi toʻpni nazorat qilish borasida dunyoda tengsiz ekanligini tan olgan himoyachi, Fransiya oʻz oʻyin uslubini biroz oʻzgartirishi kerakligiga ishora qildi. Odatda mustahkam himoya va tezkor qarshi hujumlarga tayanadigan "uch ranglilar" uchun ispanlarning ritmini buzish asosiy vazifa boʻladi.

Ushbu yarim final uchrashuvi nafaqat ikki grand jamoaning jangi, balki Barselona aʼzolarining oʻzaro dueliga ham aylanadi. Kounde oʻzining yosh jamoadoshini toʻxtatish uchun bor mahoratini ishga solishi aniq. Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi bahs gʻolibi final yoʻllanmasini qoʻlga kiritadi, bu esa har ikki tomon uchun ham mavsumdagi eng muhim oʻyin hisoblanadi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu qarama-qarshilik katta qiziqish uygʻotmoqda, sababi har ikki terma jamoa tarkibida jahon darajasidagi yulduzlar jamlangan. Dallasda boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv turnirning eng shiddatli oʻyinlaridan biri boʻlishi kutilmoqda.

FutbolIspaniyaFransiyaJules KoundeLamine Yamal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Arne Slot bilan tuzilgan kelishuv tufayli millionlab mablagʻni tejab qoladiLiverpul Arne Slot bilan tuzilgan kelishuv tufayli millionlab mablagʻni tejab qoladiBugun, 03:18Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Bugun, 02:18Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBarselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBugun, 02:11Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqJon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqBugun, 01:54Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraBugun, 01:52Ruben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiRuben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiBugun, 01:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi