Jules Kounde Lamine Yamalning gaplariga munosabat bildirdi: Barselona yulduzlari toʻqnashuvi
Jahon chempionati yarim finali arafasida Ispaniya va Fransiya terma jamoalari oʻrtasidagi qarama-qarshilik nafaqat maydonda, balki uning tashqarisida ham qizgʻin tus olmoqda. Barselona jamoasining ikki asosiy yulduzi — himoyachi Jules Kounde va yosh iqtidor egasi Lamine Yamal ushbu muhim bahsda oʻzaro raqibga aylanishadi. Oʻyin oldidan 17 yoshli Yamalning dadil fikrlari matbuotda katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniya terma jamoasi safida porlayotgan Lamine Yamal chorak finalda Belgiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, Fransiya terma jamoasi ulardan qoʻrqishi kerakligini taʼkidlagan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, yosh hujumchi Ispaniyaning avvalgi turnirlardagi ustunligini eslatib, oʻz jamoasining kuchiga toʻla ishonishini bildirgan. Bu esa koʻplab mutaxassislar tomonidan raqibga nisbatan hurmatsizlik sifatida talqin qilindi.
Biroq, Fransiya terma jamoasi himoyachisi Jules Kounde oʻzining klubdagi jamoadoshi haqida iliq fikr bildirib, vaziyatni yumshatishga harakat qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Yamalning gaplarida hech qanday haqorat yoki kamsitish yoʻq. "Biz Lamine tomonidan hech qanday hurmatsizlikni his qilmadik. Men uni juda yaxshi taniyman, bu shunchaki uning oʻziga boʻlgan ishonchi va qoʻshimcha motivatsiyasi belgisidir", — deya taʼkidladi Kounde matbuot anjumanida.
Ruhiy bosim va maydondagi taktik kurashYamalning "Agar kimdir qoʻrqishi kerak boʻlsa, bu biz emas, balki Fransiya" degan soʻzlari fransuzlar lagerida turlicha kutib olindi. Masalan, Real Madridning yangi aʼzosi Ibrahima Konate bu provokatsiyaga birmuncha keskinroq javob qaytardi. Uning fikricha, jamoa bunday gap-soʻzlarga eʼtibor qaratmasligi va kamtarlikni saqlagan holda faqat oʻyinga tayyorgarlik koʻrishi lozim.
Kounde esa eʼtiborni koʻproq taktik jihatlarga qaratish lozimligini qayd etdi. Luis de la Fuente boshqaruvidagi Ispaniya terma jamoasi toʻpni nazorat qilish borasida dunyoda tengsiz ekanligini tan olgan himoyachi, Fransiya oʻz oʻyin uslubini biroz oʻzgartirishi kerakligiga ishora qildi. Odatda mustahkam himoya va tezkor qarshi hujumlarga tayanadigan "uch ranglilar" uchun ispanlarning ritmini buzish asosiy vazifa boʻladi.
Ushbu yarim final uchrashuvi nafaqat ikki grand jamoaning jangi, balki Barselona aʼzolarining oʻzaro dueliga ham aylanadi. Kounde oʻzining yosh jamoadoshini toʻxtatish uchun bor mahoratini ishga solishi aniq. Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi bahs gʻolibi final yoʻllanmasini qoʻlga kiritadi, bu esa har ikki tomon uchun ham mavsumdagi eng muhim oʻyin hisoblanadi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu qarama-qarshilik katta qiziqish uygʻotmoqda, sababi har ikki terma jamoa tarkibida jahon darajasidagi yulduzlar jamlangan. Dallasda boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv turnirning eng shiddatli oʻyinlaridan biri boʻlishi kutilmoqda.
…