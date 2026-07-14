Microsoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdi

·21·Texno
Microsoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdi

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi nafaqat yangi imkoniyatlar, balki kutilmagan xavflarni ham keltirib chiqarmoqda. Microsoft bosh direktori Satya Nadella oʻzining soʻnggi chiqishida texnologiya olami uchun kutilmagan va ochiq ogohlantirish bilan chiqdi. Uning fikricha, OpenAI va Anthropic kabi yirik laboratoriyalarning xizmatlaridan foydalanayotgan kompaniyalar oʻzlari bilmagan holda oʻz bizneslarining kelajagini xavf ostiga qoʻymoqdalar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nadellaning taʼkidlashicha, bugungi kunda sunʼiy intellekt modellaridan foydalanuvchilar aslida "ikki karra haq toʻlamoqdalar". Birinchi navbatda, ular AI tokenlari va xizmatlari uchun bevosita pul toʻlashsa, ikkinchi va eng muhimi, ular oʻzlarining eng maxfiy va qimmatli biznes maʼlumotlarini ushbu modellarga taqdim etmoqdalar. Bu maʼlumotlar modelni yanada aqlli qilish uchun ishlatiladi, natijada yirik texnologik laboratoriyalar oʻz mijozlarining ichki sirlarini oʻrganib, ularga raqobatchiga aylanishi mumkin.

"Troya oti" effekti va maʼlumotlar oʻgʻirlanishi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Silikon vodiysida koʻplab investorlar va ekspertlar ushbu modellarni "Troya oti"ga qiyoslashmoqda. Kompaniyalar oʻz ish samaradorligini oshirish maqsadida AI modellariga qanchalik koʻp maʼlumot yuklasa, ushbu modellar shunchalik koʻp oʻrganadi. Satya Nadella bu jarayonni "intellektual mulkning oqib chiqishi" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, model foydalanuvchilarning tuzatishlari, soʻrovlari va agentlar qoʻllaydigan vositalardan oʻrganib, kompaniyaning oʻziga xos nou-xaularini oʻzlashtirib oladi.

Ushbu holat ayniqsa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlardagi startaplar va yirik korxonalar uchun ham dolzarbdir. Mahalliy kompaniyalar global AI xizmatlaridan foydalanishda oʻzlarining mijozlar bazasi, strategik rejalari va ichki algoritmlarini ochiqlab yuborishlari mumkin. Nadella bu turdagi bilimlarni "raqobatchi hech qachon sotib ololmaydigan, ammo AI modellari bepul qoʻlga kiritayotgan boylik" deb taʼrifladi.

Distillatsiya va adolatli foydalanish masalasi

Microsoft rahbari yana bir muhim muammoni koʻtardi: AI modellarini yaratuvchi kompaniyalar butun internetdagi ochiq maʼlumotlardan oʻz modellarini oʻqitish uchun bepul foydalanishadi, biroq boshqalarga oʻz modellarini oʻrganishga ruxsat berishmaydi. Nadella buni adolatsizlik deb hisoblaydi. Uning fikricha, agar laboratoriyalar ochiq maʼlumotlardan foydalansa, korxonalar ham ushbu modellardan olingan natijalar asosida oʻzlarining kichik va arzonroq modellarini yaratish (distillatsiya) huquqiga ega boʻlishi kerak.

Hozirda Anthropic kabi kompaniyalar oʻz modellarining natijalari boshqa raqobatchilar, xususan, Xitoy ochiq manbali modellari tomonidan oʻzlashtirilayotganidan shikoyat qilmoqda. Biroq Nadella model yaratuvchilarining bu boradagi cheklovlarini "ironiya" deb atadi. Uning fikricha, texnologik gigantlar ham ochiqlik tamoyillariga amal qilishlari shart.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Satya Nadellaning ushbu chiqishi AI bozorida yangi tartibga solish davri boshlanayotganidan dalolat beradi. Kompaniyalar endilikda nafaqat AI imkoniyatlaridan foydalanishni, balki oʻzlarining eng qimmatli aktivi — maʼlumotlarini qanday himoya qilishni ham jiddiy oʻylashlari kerak boʻladi. Aks holda, bugungi yordamchi ertangi eng kuchli raqobatchiga aylanishi hech gap emas.

MicrosoftSatya NadellaSunʼiy IntellektOpenAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiyada insonga juda yaqin harakatlanadigan robot qo‘llar yaratildiNorvegiyada insonga juda yaqin harakatlanadigan robot qo‘llar yaratildiBugun, 02:34Intel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdiIntel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdiBugun, 02:26GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasGeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasBugun, 01:56OnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqdaOnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqdaBugun, 01:25Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanganApple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanganBugun, 01:22Mikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaMikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi