Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyor

·1·Texno
Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyor

AQSHning Tesla kompaniyasi va Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung Electronics oʻrtasidagi hamkorlik yangi bosqichga koʻtarildi. Samsung muhandislari Tesla uchun moʻljallangan, sunʼiy intellekt imkoniyatlariga ega boʻlgan keyingi avlod AI5 mikrosxemalarini ishlab chiqish jarayonini yakunladi. Ushbu yangilik nafaqat avtomobilsozlik, balki yuqori texnologiyali hisoblash tizimlari bozorida ham katta oʻzgarishlarga sabab boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Samsung bosh muhandis-texnologi Jeyms Kimning maʼlum qilishicha, AI5 chiplari kompaniyaning eng ilgʻor 2 nanometrli texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladi. Taʼkidlash joizki, ushbu komponentlarni ommaviy ishlab chiqarish Samsung kompaniyasining AQSHning Teylor shahridagi yangi zavodida yoʻlga qoʻyiladi. Bu esa Tesla uchun logistika va ishlab chiqarish zanjiri xavfsizligini taʼminlashda muhim strategik ahamiyatga ega.

NVIDIA bilan tengma-teng raqobat

Ilon Mask avvalroq bergan bayonotlarida Tesla AI5 tizimi barcha kutganlardan oʻzib ketishini taʼkidlagan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bitta AI5 chipining unumdorligi NVIDIA kompaniyasining mashhur Hopper arxitekturasiga ega chiplari bilan tenglashadi. Agar ikkita chipdan iborat konfiguratsiya qoʻllanilsa, u NVIDIA platformasining eng soʻnggi Blackwell yechimlari bilan bemalol raqobatlasha oladi.

Maskning soʻzlariga koʻra, Tesla yechimining asosiy ustunligi uning arzonligi va yuqori energiya samaradorligidadir. Bu esa sunʼiy intellekt algoritmlarini qayta ishlashda katta mablagʻ va resurslarni tejash imkonini beradi. AI5 loyihasi Tesla tarixida 2 nanometrli texnologiyaga oʻtilgan ilk mahsulot boʻlib, bu sohadagi texnologik yetakchilikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Texnologik yutuq va qoʻllanilish sohalari

Bozor tahlilchilari Samsung ushbu nozik texnologiyani faqat AI6 avlodida qoʻllashini taxmin qilishgan edi. Biroq AI5 chipining hozirdanoq 2 nanometrli jarayonga oʻtkazilishi Samsung kompaniyasining ushbu texnologiya boʻyicha yaroqli mahsulot chiqarish koʻrsatkichi 60 foizdan oshganini tasdiqlaydi. Bu sanoat uchun juda yuqori va ishonchli koʻrsatkich hisoblanadi.

Shuni taʼkidlash kerakki, Tesla oʻz chiplari uchun ham Samsung, ham TSMC kompaniyalariga loyihalarni taqdim etgan. Har ikki ishlab chiqaruvchining uslublari turlicha boʻlgani sababli, chiplarning versiyalari oʻrtasida kichik farqlar boʻlishi mumkin. Hozirda Samsung versiyasi ishlab chiqarishga tayyorgarlik bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtib, barcha moslashtirish ishlari yakunlangan.

Yangi AI5 chiplari qisqa muddat ichida Tesla elektromobillariga oʻrnatilmaydi. Ilon Maskning tasdiqlashicha, ushbu mikrosxemalar birinchi navbatda quyidagi yoʻnalishlarda qoʻllaniladi:

  • Optimus gumanoid robotlarining intellektual salohiyatini oshirish;
  • Sunʼiy intellektga asoslangan superkompyuter klasterlarini yaratish;
  • Katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlovchi oʻz-oʻzini oʻqitish tizimlari.
Ushbu qadam Tesla kompaniyasini shunchaki avtomobil ishlab chiqaruvchisidan, dunyodagi eng yirik sunʼiy intellekt va robototexnika korporatsiyalaridan biriga aylantirish yoʻlidagi muhim harakatdir. Samsung bilan oʻrnatilgan bu kabi yaqin hamkorlik esa texnologik poygada ustunlikni taʼminlashi shubhasiz.

TeslaSamsungAI5Sunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiLenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 03:30TCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiTCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiBugun, 02:57Norvegiyada insonga juda yaqin harakatlanadigan robot qo‘llar yaratildiNorvegiyada insonga juda yaqin harakatlanadigan robot qo‘llar yaratildiBugun, 02:34Intel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdiIntel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdiBugun, 02:26Microsoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiMicrosoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiBugun, 01:59GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasGeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi