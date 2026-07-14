Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyor
AQSHning Tesla kompaniyasi va Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung Electronics oʻrtasidagi hamkorlik yangi bosqichga koʻtarildi. Samsung muhandislari Tesla uchun moʻljallangan, sunʼiy intellekt imkoniyatlariga ega boʻlgan keyingi avlod AI5 mikrosxemalarini ishlab chiqish jarayonini yakunladi. Ushbu yangilik nafaqat avtomobilsozlik, balki yuqori texnologiyali hisoblash tizimlari bozorida ham katta oʻzgarishlarga sabab boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Samsung bosh muhandis-texnologi Jeyms Kimning maʼlum qilishicha, AI5 chiplari kompaniyaning eng ilgʻor 2 nanometrli texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladi. Taʼkidlash joizki, ushbu komponentlarni ommaviy ishlab chiqarish Samsung kompaniyasining AQSHning Teylor shahridagi yangi zavodida yoʻlga qoʻyiladi. Bu esa Tesla uchun logistika va ishlab chiqarish zanjiri xavfsizligini taʼminlashda muhim strategik ahamiyatga ega.
NVIDIA bilan tengma-teng raqobatIlon Mask avvalroq bergan bayonotlarida Tesla AI5 tizimi barcha kutganlardan oʻzib ketishini taʼkidlagan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bitta AI5 chipining unumdorligi NVIDIA kompaniyasining mashhur Hopper arxitekturasiga ega chiplari bilan tenglashadi. Agar ikkita chipdan iborat konfiguratsiya qoʻllanilsa, u NVIDIA platformasining eng soʻnggi Blackwell yechimlari bilan bemalol raqobatlasha oladi.
Maskning soʻzlariga koʻra, Tesla yechimining asosiy ustunligi uning arzonligi va yuqori energiya samaradorligidadir. Bu esa sunʼiy intellekt algoritmlarini qayta ishlashda katta mablagʻ va resurslarni tejash imkonini beradi. AI5 loyihasi Tesla tarixida 2 nanometrli texnologiyaga oʻtilgan ilk mahsulot boʻlib, bu sohadagi texnologik yetakchilikni mustahkamlashga xizmat qiladi.
Texnologik yutuq va qoʻllanilish sohalariBozor tahlilchilari Samsung ushbu nozik texnologiyani faqat AI6 avlodida qoʻllashini taxmin qilishgan edi. Biroq AI5 chipining hozirdanoq 2 nanometrli jarayonga oʻtkazilishi Samsung kompaniyasining ushbu texnologiya boʻyicha yaroqli mahsulot chiqarish koʻrsatkichi 60 foizdan oshganini tasdiqlaydi. Bu sanoat uchun juda yuqori va ishonchli koʻrsatkich hisoblanadi.
Shuni taʼkidlash kerakki, Tesla oʻz chiplari uchun ham Samsung, ham TSMC kompaniyalariga loyihalarni taqdim etgan. Har ikki ishlab chiqaruvchining uslublari turlicha boʻlgani sababli, chiplarning versiyalari oʻrtasida kichik farqlar boʻlishi mumkin. Hozirda Samsung versiyasi ishlab chiqarishga tayyorgarlik bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtib, barcha moslashtirish ishlari yakunlangan.
Yangi AI5 chiplari qisqa muddat ichida Tesla elektromobillariga oʻrnatilmaydi. Ilon Maskning tasdiqlashicha, ushbu mikrosxemalar birinchi navbatda quyidagi yoʻnalishlarda qoʻllaniladi:
- Optimus gumanoid robotlarining intellektual salohiyatini oshirish;
- Sunʼiy intellektga asoslangan superkompyuter klasterlarini yaratish;
- Katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlovchi oʻz-oʻzini oʻqitish tizimlari.
…