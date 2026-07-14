Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”

·0·Sport
Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”

Manchester Siti va Norvegiya terma jamoasi yulduzi Erling Xoland yakuniga yetgan jahon chempionatidagi ishtirokidan soʻng oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Garchi Norvegiya chorak finalda Angliyaga imkoniyatni boy berib, turnirni tark etgan boʻlsa-da, hujumchi ushbu musobaqa uning hayoti va dunyoqarashini butunlay oʻzgartirib yuborganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Norvegiya terma jamoasi uchun ushbu turnir haqiqiy ertakka aylandi. AQSH maydonlarida oʻtgan olti hafta davomida skandinaviyaliklar nafaqat natija, balki koʻrsatgan oʻyinlari bilan ham muxlislar mehrini qozondi. Erling Xoland VG nashriga bergan intervyusida ushbu davrni “hayotidagi eng aqldan ozdiradigan 40 kun” deb atadi va buni tasvirlashga soʻz ojizligini bildirdi.

Tarixiy gʻalaba va milliy yuksalish

Turnir davomida Norvegiya Braziliya ustidan gʻalaba qozonib, jahon futboli jamoatchiligini hayratda qoldirdi. Biroq Erling Xoland uchun maydondagi natijalardan koʻra muhimroq narsa bor. Uning fikricha, jamoa Norvegiyani jahon futbol xaritasiga qaytara oldi va butun mamlakatni birlashtirdi. Maʼlumotlarga koʻra, chorak final bahsini Oslodagi Qirollik saroyi oldida 20 mingdan ortiq muxlis kuzatib borgan.

“Bu shunchaki ajoyib boʻldi. Braziliyani magʻlub etish — bu bir masala, lekin biz Norvegiyani butun dunyoga tanita olganimiz meni koʻproq toʻlqinlantirmoqda. Oʻylaymanki, bu turnir Norvegiyani ham, meni ham oʻzgartirdi. Oxirgi olti hafta ichida shunchalik koʻp his-tuygʻularni boshdan kechirdik-ki, ularni hazm qilish qiyin boʻlyapti”, — deydi hujumchi.

Magʻlubiyat alamli, ammo gʻurur baland

Angliyaga qarshi kechgan chorak final uchrashuvi Norvegiya uchun dramatik tarzda yakunlandi. Erling Xoland oʻyin davomidagi ayrim hakamlik qarorlariga toʻxtalib oʻtdi. Xususan, hisob 1:1 boʻlib turganda Norvegiya gol urishi mumkin boʻlgan vaziyatdagi fol va darvoza toʻsiniga tekkan zarba borasidagi bahslar uning yodida qolgan. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi bu kichik detallar oʻyin taqdirini hal qilganini taʼkidlagan.

“Oxir-oqibat, men shunchaki gʻururlanaman. Butun yoʻl davomida jamoam bilan faxrlandim. Umid qilamanki, bu natija odamlarni birlashtirdi. Biz bundan saboq chiqarishimiz va yanada kuchli boʻlishimiz kerak. Hozir esa charchadim, biroz dam olish va taʼtilga chiqish vaqti keldi”, — deya qoʻshimcha qildi Manchester Siti forvardi.

Erling Xoland ushbu turnir orqali nafaqat klub darajasida, balki terma jamoa safida ham yetakchi ekanligini isbotladi. Uning AQSHdagi chiqishlari Norvegiya futboli uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Endilikda hujumchi qisqa tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasi bahslariga tayyorgarlik koʻrish uchun klubi ixtiyoriga qaytadi.

Erling HaalandNorvegiyaManchester CityFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBarselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBugun, 02:11Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqJon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqBugun, 01:54Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraBugun, 01:52Ruben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiRuben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiBugun, 01:13Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Bugun, 00:48O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...Bugun, 00:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi