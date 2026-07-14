Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”
Manchester Siti va Norvegiya terma jamoasi yulduzi Erling Xoland yakuniga yetgan jahon chempionatidagi ishtirokidan soʻng oʻz his-tuygʻulari bilan oʻrtoqlashdi. Garchi Norvegiya chorak finalda Angliyaga imkoniyatni boy berib, turnirni tark etgan boʻlsa-da, hujumchi ushbu musobaqa uning hayoti va dunyoqarashini butunlay oʻzgartirib yuborganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Norvegiya terma jamoasi uchun ushbu turnir haqiqiy ertakka aylandi. AQSH maydonlarida oʻtgan olti hafta davomida skandinaviyaliklar nafaqat natija, balki koʻrsatgan oʻyinlari bilan ham muxlislar mehrini qozondi. Erling Xoland VG nashriga bergan intervyusida ushbu davrni “hayotidagi eng aqldan ozdiradigan 40 kun” deb atadi va buni tasvirlashga soʻz ojizligini bildirdi.
Tarixiy gʻalaba va milliy yuksalishTurnir davomida Norvegiya Braziliya ustidan gʻalaba qozonib, jahon futboli jamoatchiligini hayratda qoldirdi. Biroq Erling Xoland uchun maydondagi natijalardan koʻra muhimroq narsa bor. Uning fikricha, jamoa Norvegiyani jahon futbol xaritasiga qaytara oldi va butun mamlakatni birlashtirdi. Maʼlumotlarga koʻra, chorak final bahsini Oslodagi Qirollik saroyi oldida 20 mingdan ortiq muxlis kuzatib borgan.
“Bu shunchaki ajoyib boʻldi. Braziliyani magʻlub etish — bu bir masala, lekin biz Norvegiyani butun dunyoga tanita olganimiz meni koʻproq toʻlqinlantirmoqda. Oʻylaymanki, bu turnir Norvegiyani ham, meni ham oʻzgartirdi. Oxirgi olti hafta ichida shunchalik koʻp his-tuygʻularni boshdan kechirdik-ki, ularni hazm qilish qiyin boʻlyapti”, — deydi hujumchi.
Magʻlubiyat alamli, ammo gʻurur balandAngliyaga qarshi kechgan chorak final uchrashuvi Norvegiya uchun dramatik tarzda yakunlandi. Erling Xoland oʻyin davomidagi ayrim hakamlik qarorlariga toʻxtalib oʻtdi. Xususan, hisob 1:1 boʻlib turganda Norvegiya gol urishi mumkin boʻlgan vaziyatdagi fol va darvoza toʻsiniga tekkan zarba borasidagi bahslar uning yodida qolgan. Goal.com xabariga koʻra, futbolchi bu kichik detallar oʻyin taqdirini hal qilganini taʼkidlagan.
“Oxir-oqibat, men shunchaki gʻururlanaman. Butun yoʻl davomida jamoam bilan faxrlandim. Umid qilamanki, bu natija odamlarni birlashtirdi. Biz bundan saboq chiqarishimiz va yanada kuchli boʻlishimiz kerak. Hozir esa charchadim, biroz dam olish va taʼtilga chiqish vaqti keldi”, — deya qoʻshimcha qildi Manchester Siti forvardi.
Erling Xoland ushbu turnir orqali nafaqat klub darajasida, balki terma jamoa safida ham yetakchi ekanligini isbotladi. Uning AQSHdagi chiqishlari Norvegiya futboli uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Endilikda hujumchi qisqa tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasi bahslariga tayyorgarlik koʻrish uchun klubi ixtiyoriga qaytadi.
…