Intel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdi
Intel korporatsiyasi koinot apparatlari va oʻta ogʻir sharoitlarda ishlovchi qurilmalar uchun maxsus ishlab chiqilgan Starfire protsessorlarini rasman namoyish etdi. Ushbu yangilik texnologiya olamida katta burilish yasashi kutilmoqda, chunki odatda koinot sanoatida ishonchlilik nuqtai nazaridan ancha eskirgan chiplardan foydalaniladi. Intel esa bu safar eng soʻnggi texnologik yutuqlarini orbital qurilmalarga tatbiq etishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi protsessorlarning eng muhim jihati shundaki, ular Intel kompaniyasining eng ilgʻor 18A texnologik jarayoni asosida ishlab chiqarilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya hali barcha texnik tafsilotlarni ochiqlamagan boʻlsa-da, koinot chiplari oʻzining arxitekturasi boʻyicha yaqinda kutilayotgan Panther Lake oilasiga yaqin ekani taxmin qilinmoqda. Bu koinot texnologiyalari va oddiy isteʼmol bozoridagi unumdorlik oʻrtasidagi tafovutni sezilarli darajada qisqartiradi.
Ikki xil quvvat va mislsiz unumdorlikStarfire liniyasi ikki toifaga boʻlingan: Low Power (energiya tejamkor) va Performance (yuqori unumdorlik). Har ikkala variant ham bir xil konfiguratsiyaga ega boʻlib, ular toʻrtta kuchli yadro, toʻrtta kichik LP-yadro va toʻrt yadroli Xe grafik protsessoridan (iGPU) tashkil topgan. Biroq ularning ishlash chastotasi va energiya sarfi turlicha belgilangan.
Low Power versiyasi 10 W quvvat sarflaydi va uning markaziy hamda grafik protsessorlari 1 GGs chastotagacha ishlaydi. Sunʼiy intellekt vazifalari uchun masʼul boʻlgan NPU bloki esa 45 TOPS unumdorlikni taʼminlaydi. Performance talqini esa 35 W TDP koʻrsatkichiga ega boʻlib, protsessor chastotasi 3,1 GGs, grafik qismi esa 2 GGs gacha koʻtariladi. Bu modeldagi NPU quvvati 70 TOPS ga yetadi, bu esa koinotda murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi.
Ekstremal sharoitlar va chidamlilikKoinot chiplari uchun eng asosiy talab — bu chidamlilikdir. Intel Starfire protsessorlari -55 dan +125 darajagacha boʻlgan oʻta keskin harorat oʻzgarishlariga bardosh bera oladi. Shuningdek, ular koinotdagi kuchli radiatsiya nurlanishiga qarshi maxsus himoya bilan taʼminlangan boʻlib, bu ularning uzoq muddatli missiyalarda barqaror ishlashini kafolatlaydi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu protsessorlarning xizmat qilish muddati kamida 10 yilni tashkil etadi. Bu kabi yuqori texnologiyali chiplarning paydo boʻlishi koinot stansiyalari va sunʼiy yoʻldoshlarda sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan kengroq foydalanish, maʼlumotlarni bevosita orbitaning oʻzida tahlil qilish va Yerga tayyor natijalarni yuborish imkonini beradi.
…