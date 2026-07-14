Intel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdi

·0·Texno
Intel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdi

Intel korporatsiyasi koinot apparatlari va oʻta ogʻir sharoitlarda ishlovchi qurilmalar uchun maxsus ishlab chiqilgan Starfire protsessorlarini rasman namoyish etdi. Ushbu yangilik texnologiya olamida katta burilish yasashi kutilmoqda, chunki odatda koinot sanoatida ishonchlilik nuqtai nazaridan ancha eskirgan chiplardan foydalaniladi. Intel esa bu safar eng soʻnggi texnologik yutuqlarini orbital qurilmalarga tatbiq etishga qaror qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi protsessorlarning eng muhim jihati shundaki, ular Intel kompaniyasining eng ilgʻor 18A texnologik jarayoni asosida ishlab chiqarilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya hali barcha texnik tafsilotlarni ochiqlamagan boʻlsa-da, koinot chiplari oʻzining arxitekturasi boʻyicha yaqinda kutilayotgan Panther Lake oilasiga yaqin ekani taxmin qilinmoqda. Bu koinot texnologiyalari va oddiy isteʼmol bozoridagi unumdorlik oʻrtasidagi tafovutni sezilarli darajada qisqartiradi.

Ikki xil quvvat va mislsiz unumdorlik

Starfire liniyasi ikki toifaga boʻlingan: Low Power (energiya tejamkor) va Performance (yuqori unumdorlik). Har ikkala variant ham bir xil konfiguratsiyaga ega boʻlib, ular toʻrtta kuchli yadro, toʻrtta kichik LP-yadro va toʻrt yadroli Xe grafik protsessoridan (iGPU) tashkil topgan. Biroq ularning ishlash chastotasi va energiya sarfi turlicha belgilangan.

Low Power versiyasi 10 W quvvat sarflaydi va uning markaziy hamda grafik protsessorlari 1 GGs chastotagacha ishlaydi. Sunʼiy intellekt vazifalari uchun masʼul boʻlgan NPU bloki esa 45 TOPS unumdorlikni taʼminlaydi. Performance talqini esa 35 W TDP koʻrsatkichiga ega boʻlib, protsessor chastotasi 3,1 GGs, grafik qismi esa 2 GGs gacha koʻtariladi. Bu modeldagi NPU quvvati 70 TOPS ga yetadi, bu esa koinotda murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi.

Ekstremal sharoitlar va chidamlilik

Koinot chiplari uchun eng asosiy talab — bu chidamlilikdir. Intel Starfire protsessorlari -55 dan +125 darajagacha boʻlgan oʻta keskin harorat oʻzgarishlariga bardosh bera oladi. Shuningdek, ular koinotdagi kuchli radiatsiya nurlanishiga qarshi maxsus himoya bilan taʼminlangan boʻlib, bu ularning uzoq muddatli missiyalarda barqaror ishlashini kafolatlaydi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu protsessorlarning xizmat qilish muddati kamida 10 yilni tashkil etadi. Bu kabi yuqori texnologiyali chiplarning paydo boʻlishi koinot stansiyalari va sunʼiy yoʻldoshlarda sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan kengroq foydalanish, maʼlumotlarni bevosita orbitaning oʻzida tahlil qilish va Yerga tayyor natijalarni yuborish imkonini beradi.

IntelStarfireProtsessorKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiMicrosoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiBugun, 01:59GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasGeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasBugun, 01:56OnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqdaOnePlus brendi tarix sahnasini tark etishi mumkin: Kompaniya yirik bozorlardan chiqmoqdaBugun, 01:25Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanganApple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Maxfiy maʼlumotlar oʻgʻirlanganBugun, 01:22Mikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaMikrochiplar bozorida narxlar urushi: TSMC narxni oshirmoqda, Rapidus esa mijozlarni chorlamoqdaBugun, 00:53SpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiSpaceX yangi marra sari: Starship kemasining navbatdagi parvoziga ruxsat berildiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi