Lenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdi
Lenovo kompaniyasi oʻzining mahsulotlar qatorini yangi avlod ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuteri bilan boyitdi. Ushbu qurilma oʻzining ixcham oʻlchamlari va kutilmagan darajadagi unumdorligi bilan ajralib turadi. Atigi 1 litr hajmdagi korpusga ega boʻlishiga qaramay, u nafaqat ofis vazifalari, balki zamonaviy oʻyinlarni ham bemalol ijro etishga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, vertikal va gorizontal holatda ishlashga moʻljallangan. Qurilmaning oʻlchamlari 179 x 183 x 37 mm ni, ogʻirligi esa bor-yoʻgʻi 1,1 kg ni tashkil etadi. Bunday kichik hajmdagi texnika ish stolidagi joyni sezilarli darajada tejash imkonini beradi, bu esa zamonaviy minimalistik ofislar va uy ish joylari uchun juda muhimdir.
Intel Lunar Lake protsessorlari va oʻyin imkoniyatlariThinkCentre neo 50q Gen 6 ning asosiy oʻziga xosligi uning ichki apparat qismida mujassamlashgan. Kompyuter Intel kompaniyasining eng soʻnggi Lunar Lake arxitekturasidagi protsessorlari bilan jihozlangan. Xaridorlar Core Ultra 5 226V yoki yanada kuchliroq boʻlgan Core Ultra 7 256V modellaridan birini tanlashlari mumkin. Ushbu chiplar oʻzining energiya tejamkorligi va yuqori grafik salohiyati bilan tanilgan.
Garchi ushbu mini-PK professional oʻyin qurilmasi hisoblanmasa-da, uning ichki grafik tizimi koʻplab zamonaviy oʻyinlarni minimal sozlamalarda barqaror ishlata oladi. Bu esa uni universal qurilmaga aylantiradi: kunduzi ish uchun, kechqurun esa hordiq chiqarish uchun foydalanish imkonini beradi.
Qurilmaning texnik xususiyatlari haqida gap ketganda, shuni taʼkidlash joizki, u 16 GB operativ xotira (RAM) bilan taʼminlangan. Lunar Lake protsessorlarining oʻziga xosligi shundaki, xotira chiplari bevosita protsessor substratining ustida joylashgan. Shu sababli, foydalanuvchilar kelajakda operativ xotira hajmini mustaqil ravishda kengaytira olmaydilar.
Aloqa va interfeyslarMaʼlumotlarni saqlash uchun qurilmaga 512 GB dan boshlanadigan SSD drayverlari oʻrnatilgan. Shuningdek, modelning konfiguratsiyasiga qarab Wi-Fi 6 yoki eng soʻnggi Wi-Fi 7 simsiz aloqa standartlari qoʻllab-quvvatlanadi. Tashqi qurilmalarni ulash uchun portlar jamlanmasi ham ancha boy:
- Besh dona USB-A porti;
- Bitta USB-C porti;
- HDMI va DisplayPort video chiqishlari;
- RJ45 tarmoq porti.
…