Lenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdi

·23·Texno
Lenovo ixcham va kuchli ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuterini taqdim etdi

Lenovo kompaniyasi oʻzining mahsulotlar qatorini yangi avlod ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini-kompyuteri bilan boyitdi. Ushbu qurilma oʻzining ixcham oʻlchamlari va kutilmagan darajadagi unumdorligi bilan ajralib turadi. Atigi 1 litr hajmdagi korpusga ega boʻlishiga qaramay, u nafaqat ofis vazifalari, balki zamonaviy oʻyinlarni ham bemalol ijro etishga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, vertikal va gorizontal holatda ishlashga moʻljallangan. Qurilmaning oʻlchamlari 179 x 183 x 37 mm ni, ogʻirligi esa bor-yoʻgʻi 1,1 kg ni tashkil etadi. Bunday kichik hajmdagi texnika ish stolidagi joyni sezilarli darajada tejash imkonini beradi, bu esa zamonaviy minimalistik ofislar va uy ish joylari uchun juda muhimdir.

Intel Lunar Lake protsessorlari va oʻyin imkoniyatlari

ThinkCentre neo 50q Gen 6 ning asosiy oʻziga xosligi uning ichki apparat qismida mujassamlashgan. Kompyuter Intel kompaniyasining eng soʻnggi Lunar Lake arxitekturasidagi protsessorlari bilan jihozlangan. Xaridorlar Core Ultra 5 226V yoki yanada kuchliroq boʻlgan Core Ultra 7 256V modellaridan birini tanlashlari mumkin. Ushbu chiplar oʻzining energiya tejamkorligi va yuqori grafik salohiyati bilan tanilgan.

Garchi ushbu mini-PK professional oʻyin qurilmasi hisoblanmasa-da, uning ichki grafik tizimi koʻplab zamonaviy oʻyinlarni minimal sozlamalarda barqaror ishlata oladi. Bu esa uni universal qurilmaga aylantiradi: kunduzi ish uchun, kechqurun esa hordiq chiqarish uchun foydalanish imkonini beradi.

Qurilmaning texnik xususiyatlari haqida gap ketganda, shuni taʼkidlash joizki, u 16 GB operativ xotira (RAM) bilan taʼminlangan. Lunar Lake protsessorlarining oʻziga xosligi shundaki, xotira chiplari bevosita protsessor substratining ustida joylashgan. Shu sababli, foydalanuvchilar kelajakda operativ xotira hajmini mustaqil ravishda kengaytira olmaydilar.

Aloqa va interfeyslar

Maʼlumotlarni saqlash uchun qurilmaga 512 GB dan boshlanadigan SSD drayverlari oʻrnatilgan. Shuningdek, modelning konfiguratsiyasiga qarab Wi-Fi 6 yoki eng soʻnggi Wi-Fi 7 simsiz aloqa standartlari qoʻllab-quvvatlanadi. Tashqi qurilmalarni ulash uchun portlar jamlanmasi ham ancha boy:

  • Besh dona USB-A porti;
  • Bitta USB-C porti;
  • HDMI va DisplayPort video chiqishlari;
  • RJ45 tarmoq porti.
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 modelining boshlangʻich narxi 1180 dollar etib belgilangan. Oʻzbekiston bozorida ushbu qurilma oʻzining ixchamligi va Intelning yangi texnologiyalariga asoslangani bilan yuqori segmentdagi biznes foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.

LenovoThinkCentreIntelMini-PKTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorTesla va Samsung hamkorligi: Yangi AI5 chiplari NVIDIA bilan raqobatga tayyorBugun, 03:51TCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiTCL kompaniyasi OLED panellarini printerda chop etish texnologiyasini ishga tushirdiBugun, 02:57Norvegiyada insonga juda yaqin harakatlanadigan robot qo‘llar yaratildiNorvegiyada insonga juda yaqin harakatlanadigan robot qo‘llar yaratildiBugun, 02:34Intel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdiIntel koinotni zabt etish uchun eng zamonaviy Starfire protsessorlarini taqdim etdiBugun, 02:26Microsoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiMicrosoft rahbari Satya Nadella sunʼiy intellekt xavfidan ogohlantirdiBugun, 01:59GeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasGeForce RTX 5090 bilan bogʻliq navbatdagi nosozlik: Bu safar muammo quvvat ulagichida emasBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi