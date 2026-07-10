Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?

·28·Texno
Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?

Soʻnggi yillarda texnologiya olamida yuz berayotgan keskin burilishlar, xususan, sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasiga tikilayotgan ulkan sarmoyalar global iqtisodiyot uchun ham imkoniyat, ham jiddiy xavf tugʻdirmoqda. Sequoia jamgʻarmasi hamkori David Cahn tomonidan oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, Silicon Valley gigantlarining AI chiplari va maʼlumotlar markazlariga sarflayotgan mablagʻlari oʻzini oqlashi uchun soha 3 trillion dollar daromad keltirishi shart. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu raqamlar shunchaki taxmin emas, balki NVIDIA kompaniyasining GPU (grafik protsessorlar) sotuvidan olayotgan rekord darajadagi foydasi va maʼlumotlar markazlarini qurish xarajatlariga asoslangan. 2023-yilda bu koʻrsatkich 200 milliard dollar atrofida baholangan boʻlsa, 2026-yilga kelib infratuzilma xarajatlari 1,5 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bu esa sarmoyadorlar oʻz pullarini qaytarib olishlari uchun daromad miqdori ikki barobar koʻp boʻlishi kerakligini anglatadi.

Daromad va xarajat oʻrtasidagi tafovut

Hozirgi kunda sohaning yetakchilari hisoblangan OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalar yillik daromadlarini sezilarli darajada oshirmoqda. Masalan, OpenAI yillik daromadi 20 milliard dollarga yetganini maʼlum qilgan boʻlsa, Anthropic 60 milliard dollarlik marrani koʻzlamoqda. Biroq, bu raqamlar kutilayotgan 3 trillion dollarlik ehtiyoj oldida juda kichik koʻrinadi. Texnologik gigantlar — Google, Meta, Microsoft va Amazon esa 2028-yilga boribgina ushbu investitsiyalardan haqiqiy foyda olishni rejalashtirmoqda.

Vaziyatni murakkablashtirayotgan yana bir omil — xotira qurilmalari narxining oshishi va murakkab chiplarga boʻlgan talabning kuchayishidir. Qurilish xarajatlari va energiya isteʼmoli ham kundan-kunga qimmatlashib bormoqda, bu esa har bir gigavatt quvvat uchun talab qilinadigan daromad miqdorini keskin oshirib yubordi.

Iqtisodiy inqiroz xavfi

Apollo aktivlarni boshqarish kompaniyasining bosh iqtisodchisi Torsten Slokning ogohlantirishicha, agar sunʼiy intellekt kutilgan moliyaviy natijalarni bermasa, bu butun jahon iqtisodiyotiga zarba berishi mumkin. Hozirda koʻplab tashkilotlar qimmat modellardan koʻra, arzonroq va ochiq kodli (open weight) modellarga, xususan, Xitoy ishlanmalariga oʻtmoqda. Bu esa yirik model yaratuvchilarining daromadiga salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Shuningdek, texnologik samaradorlik ham kutilmagan natija berishi mumkin. Masalan, Sam Altman boshchiligidagi OpenAI yangi modellari kod yozishda 54 foizga tejamkorroq ekanini maʼlum qildi. Bu foydalanuvchilar uchun yaxshi boʻlsa-da, tokenlar sotuvi orqali daromad koʻradigan "token fabrikalari" uchun moliyaviy yoʻqotish degani. Agar foydalanish hajmi keskin oshmasa, kompaniyalar oʻz xarajatlarini qoplay olmasligi mumkin.

Ekspertlarning fikricha, agar ushbu gigant kompaniyalar oʻz maqsadlariga erisha olmasa, S&P 500 indeksi keskin pasayib, iqtisodiyot retsessiyaga (turgʻunlikka) yuz tutishi hech gap emas. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologik poyganing natijasi muhim, chunki global iqtisodiy beqarorlik bevosita xalqaro investitsiyalar va texnologik importga taʼsir oʻtkazadi.

Sunʼiy IntellektIqtisodiyotOpenAIMicrosoftNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaElon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaBugun, 03:56OpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiOpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiBugun, 03:56Rostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiRostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiBugun, 03:52Ryzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiRyzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiSunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 03:27OpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingOpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi