Ryzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldi

·23·Texno
Ryzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldi

Texnologiya olamida mini-kompyuterlarning imkoniyatlari kundan-kunga kengayib bormoqda. Xususan, AMD kompaniyasining yangi Ryzen AI Halo platformasi ixcham qurilmalar unumdorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Yaqinda taniqli texnobloger ETA PRIME ushbu kuchli protsessorni SteamOS operatsion tizimi bilan birlashtirib, oʻziga xos "Steam Machine" konsolini yaratishga urindi va uning real oʻyinlardagi imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Valve kompaniyasi endilikda SteamOS tizimini istalgan shaxsiy kompyuterga oʻrnatishga ruxsat bergan boʻlsa-da, hozircha drayverlar faqat Radeon videokartalari uchun barqaror ishlamoqda. Shu sababli, AMD chiplari asosidagi tizimlar ushbu tajribalar uchun eng maqbul tanlov boʻlib qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ryzen AI Halo oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan original Steam Machine konsolidan sezilarli darajada ustun turadi.

Texnik ustunlik va unumdorlik tahlili

Tizim asosini 16 yadroli, Zen 5 arxitekturasiga tayanuvchi Ryzen AI Max+ 395 protsessori tashkil etadi. Uning grafik quvvati RDNA 3.5 arxitekturasidagi Radeon 8060S iGPU tomonidan taʼminlanadi. Taqqoslash uchun, standart Steam Machine konsoli atigi 6 yadroli Zen 4 protsessori va kamroq oqimli protsessorlarga ega boʻlgan grafik chip bilan jihozlangan. Shuningdek, Valve konsolida TDP (issiqlik ajratish quvvati) sezilarli darajada cheklangan boʻlib, bu uning maksimal quvvatda ishlashiga toʻsqinlik qiladi.

Oʻtkazilgan testlar natijasiga koʻra, Full HD (1080p) ruxsatida Ryzen AI Halo raqibidan 17-24 foizga oʻzib ketdi. Biroq, haqiqiy farq 4K formatidagi oʻyinlarda koʻzga tashlandi: bu yerda yangi platforma 23 foizdan 50 foizgacha yuqori samaradorlik koʻrsatdi. Bu grafik yadroning yuqori aniqlikdagi tasvirlarni qayta ishlashda qanchalik samarali ekanligini isbotlaydi.

Narx va ommaboplik masalasi

Garchi unumdorlik boʻyicha Ryzen AI Halo yaqqol gʻolib boʻlsa-da, uning iqtisodiy jihati koʻpchilikni oʻylantirib qoʻyishi mumkin. Hozirgi kunda ushbu platformadagi mini-kompyuterlar Steam Machine konsolidan kamida uch baravar qimmatroq hisoblanadi. Bunday tizimlarning narxi oʻrtacha 1500-1800 dollar atrofida ekanligi ularni keng omma uchun emas, balki yuqori texnologiya ishqibozlari uchun moʻljallangan mahsulotga aylantiradi.

Xulosa qilib aytganda, Ryzen AI Halo va SteamOS kombinatsiyasi ixcham korpusda ham yuqori darajadagi geyming tajribasini taqdim eta olishini koʻrsatdi. Oʻzbekiston bozorida ham mini-kompyuterlarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday kuchli grafik yechimlar kelajakda anʼanaviy katta oʻyin kompyuterlarining oʻrnini egallashi ehtimoli yuqori. Biroq, hozircha narx omili ushbu texnologiyaning ommalashishiga toʻsqinlik qilayotgan asosiy omil boʻlib qolmoqda.

AMDRyzen AISteamOSMini-PKTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaElon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaBugun, 03:56OpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiOpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiBugun, 03:56Rostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiRostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiBugun, 03:52Sunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiSunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 03:27OpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingOpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingBugun, 03:26Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Bugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi