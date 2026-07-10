Ryzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldi
Texnologiya olamida mini-kompyuterlarning imkoniyatlari kundan-kunga kengayib bormoqda. Xususan, AMD kompaniyasining yangi Ryzen AI Halo platformasi ixcham qurilmalar unumdorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Yaqinda taniqli texnobloger ETA PRIME ushbu kuchli protsessorni SteamOS operatsion tizimi bilan birlashtirib, oʻziga xos "Steam Machine" konsolini yaratishga urindi va uning real oʻyinlardagi imkoniyatlarini sinovdan oʻtkazdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Valve kompaniyasi endilikda SteamOS tizimini istalgan shaxsiy kompyuterga oʻrnatishga ruxsat bergan boʻlsa-da, hozircha drayverlar faqat Radeon videokartalari uchun barqaror ishlamoqda. Shu sababli, AMD chiplari asosidagi tizimlar ushbu tajribalar uchun eng maqbul tanlov boʻlib qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ryzen AI Halo oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan original Steam Machine konsolidan sezilarli darajada ustun turadi.
Texnik ustunlik va unumdorlik tahliliTizim asosini 16 yadroli, Zen 5 arxitekturasiga tayanuvchi Ryzen AI Max+ 395 protsessori tashkil etadi. Uning grafik quvvati RDNA 3.5 arxitekturasidagi Radeon 8060S iGPU tomonidan taʼminlanadi. Taqqoslash uchun, standart Steam Machine konsoli atigi 6 yadroli Zen 4 protsessori va kamroq oqimli protsessorlarga ega boʻlgan grafik chip bilan jihozlangan. Shuningdek, Valve konsolida TDP (issiqlik ajratish quvvati) sezilarli darajada cheklangan boʻlib, bu uning maksimal quvvatda ishlashiga toʻsqinlik qiladi.
Oʻtkazilgan testlar natijasiga koʻra, Full HD (1080p) ruxsatida Ryzen AI Halo raqibidan 17-24 foizga oʻzib ketdi. Biroq, haqiqiy farq 4K formatidagi oʻyinlarda koʻzga tashlandi: bu yerda yangi platforma 23 foizdan 50 foizgacha yuqori samaradorlik koʻrsatdi. Bu grafik yadroning yuqori aniqlikdagi tasvirlarni qayta ishlashda qanchalik samarali ekanligini isbotlaydi.
Narx va ommaboplik masalasiGarchi unumdorlik boʻyicha Ryzen AI Halo yaqqol gʻolib boʻlsa-da, uning iqtisodiy jihati koʻpchilikni oʻylantirib qoʻyishi mumkin. Hozirgi kunda ushbu platformadagi mini-kompyuterlar Steam Machine konsolidan kamida uch baravar qimmatroq hisoblanadi. Bunday tizimlarning narxi oʻrtacha 1500-1800 dollar atrofida ekanligi ularni keng omma uchun emas, balki yuqori texnologiya ishqibozlari uchun moʻljallangan mahsulotga aylantiradi.
Xulosa qilib aytganda, Ryzen AI Halo va SteamOS kombinatsiyasi ixcham korpusda ham yuqori darajadagi geyming tajribasini taqdim eta olishini koʻrsatdi. Oʻzbekiston bozorida ham mini-kompyuterlarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday kuchli grafik yechimlar kelajakda anʼanaviy katta oʻyin kompyuterlarining oʻrnini egallashi ehtimoli yuqori. Biroq, hozircha narx omili ushbu texnologiyaning ommalashishiga toʻsqinlik qilayotgan asosiy omil boʻlib qolmoqda.
…