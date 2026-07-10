Elon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildi

·22·Texno
Elon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildi

Dunyoning eng boy odami Elon Musk atrofidagi shov-shuvlar va uning ziddiyatli bayonotlari moliya bozorida kutilmagan tendensiyalarni keltirib chiqarmoqda. AQSHda investorlar uchun milliarderga tegishli kompaniyalarni chetlab oʻtish imkonini beruvchi ikkita yangi birja fondi (ETF) roʻyxatga olindi. Bu qadam Muskning siyosiy qarashlari va ijtimoiy tarmoqlardagi xatti-harakatlaridan norozi boʻlgan sarmoyadorlar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Subversive Capital kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan ushbu fondlar Nasdaq-100 Ex-Elon Enterprises ETF va S&P 500 Ex-Elon Enterprises ETF deb nomlanadi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, ushbu moliyaviy vositalar Tidal Trust I tomonidan qonuniy roʻyxatdan oʻtkazilgan boʻlib, ularning asosiy maqsadi Elon Musk asos solgan yoki boshqarayotgan kompaniyalarni investitsiya portfelidan butunlay chiqarib tashlashdir.

Hozirgi vaqtda oddiy investor uchun Muskdan qochish ancha mushkul. Sababi, uning Tesla kompaniyasi uzoq vaqtdan beri S&P 500 indeksining ajralmas qismi hisoblanadi. Shuningdek, yaqinda SpaceX kompaniyasi ham Nasdaq 100 indeksiga kiritildi. Bu esa indekslarga bogʻlangan aksariyat yirik fondlarga pul tikkan har bir kishi bilvosita Muskning biznesiga homiylik qilayotganini anglatadi. Yangi ETFlar esa aynan shu bogʻliqlikni uzishni taklif qilmoqda.

Siyosiy va ijtimoiy sabablar

Ekspertlarning fikricha, bunday fondlarning paydo boʻlishiga Muskning X (sobiq Twitter) tarmogʻidagi keskin chiqishlari, DOGE departamentidagi faoliyati va Donald Trump bilan yaqin aloqalari sabab boʻlgan. Ayrim investorlar milliarderning xatti-harakatlarini oʻz qadriyatlariga zid deb hisoblaydi va shu sababli uning muvaffaqiyatidan foyda koʻrishni istamaydi.

Fondlarning rasmiy prospektida taʼkidlanishicha, cheklovlar roʻyxatiga hozircha quyidagi aktivlar kiritilgan:

  • Tesla (TSLA) — elektromobillar ishlab chiqaruvchi gigant;
  • SpaceX (SPCX) — koinotni oʻzlashtirish bilan shugʻullanuvchi xususiy kompaniya;
  • Kelajakda Musk bilan bevosita bogʻliq boʻlgan har qanday ochiq aksiyadorlik jamiyatlari.
Subversive Capital kompaniyasi oʻzining nostandart yondashuvi bilan tanilgan. Avvalroq ular AQSH Kongressi aʼzolari va ularning turmush oʻrtoqlari qaysi aksiyalarni sotib olayotganini kuzatib, oʻshani takrorlovchi fondlarni ishga tushirgan edi. Bu galgi "anti-Musk" loyihasi ham nafaqat moliyaviy vosita, balki milliarderga nisbatan oʻziga xos norozilik ifodasi sifatida koʻrilmoqda.

Hozircha QQNE va SPNE tikerlari ostida savdo qilinadigan ushbu fondlar qanchalik muvaffaqiyatli boʻlishini aytish qiyin. Ammo bozor tahlilchilari Muskka boʻlgan salbiy munosabat ortib borayotgan bir paytda, ushbu ETFlar oʻz auditoriyasini topishiga ishonmoqdalar. Bu, ayniqsa, Tesla aksiyalari narxi oʻzgaruvchan boʻlib qolgan va milliarderning siyosiy nufuzi oshgan bir davrda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Elon MuskTeslaSpaceXInvestitsiyaETF
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiKoinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiBugun, 05:56HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiHMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiBugun, 05:21OpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiOpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiBugun, 05:20Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaBugun, 04:55OpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqdaOpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqdaBugun, 04:52NASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaNASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi