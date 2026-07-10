Koinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdi

·30·Texno
Koinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdi

NASA agentligi va Amazon Web Services (AWS) kompaniyasi koinot tadqiqotlari tarixida yangi sahifa ochdi. Artemis II missiyasi doirasida ilk bor Oydan Yerga 4K formatidagi yuqori aniqlikdagi video tasvir lazerli optik aloqa tizimi orqali muvaffaqiyatli uzatildi. Ushbu tarixiy translyatsiyani NASA+, YouTube va Prime Video platformalari orqali dunyo boʻylab qariyb 25 million kishi jonli efirda kuzatib bordi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur texnologik yutuq anʼanaviy radiotoʻlqinlar oʻrniga lazer nurlaridan foydalanish imkoniyatlarini amalda isbotladi. Orion kosmik apparatidan taxminan 400 000 kilometr masofadan yuborilgan signal koinotdan maʼlumot uzatish tezligini tubdan oshirishga xizmat qiladi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu loyiha ustida mutaxassislar 20 yildan ortiq vaqt davomida ish olib borishgan.

Lazerli aloqa: Tezlik va imkoniyatlar

NASA tomonidan qoʻllanilgan Orion Artemis II Optical Communications System (O2O) terminali soniyasiga 260 Mbit gacha maʼlumot uzatish tezligini taʼminlaydi. Bu koʻrsatkich nafaqat 4K videoni real vaqt rejimida translyatsiya qilish, balki bir vaqtning oʻzida telemetriya, ovozli aloqa va boshqa ilmiy maʼlumotlarni ham Yerga yuborish uchun yetarlidir. Lazer tizimlarining asosiy ustunligi shundaki, ular anʼanaviy radioaloqaga nisbatan bir necha barobar koʻp axborotni qisqa vaqt ichida yetkazib bera oladi.

Orion apparatidan yoʻllangan lazer signallari Yerdagi ikkita asosiy nuqtada — Avstraliyadagi Maunt-Stromlo observatoriyasi hamda AQSHning Nyu-Meksiko shtatidagi White Sands majmuasida qabul qilindi. Shundan soʻng, maʼlumotlar AWS bulutli infratuzilmasi orqali qayta ishlanib, butun dunyoga tarqatildi. AWS vakillarining taʼkidlashicha, NASA va Avstraliya milliy universiteti (ANU) oʻrtasidagi ushbu murakkab aloqa tizimini yoʻlga qoʻyish uchun atigi bir necha hafta vaqt sarflangan.

Kelajak missiyalari uchun poydevor

Bulutli texnologiyalar faqat video uzatish bilan cheklanib qolmayapti. AWS infratuzilmasi Lindon Jonson nomidagi kosmik parvozlarni boshqarish markazida apparatlarning harakat trayektoriyasini hisoblashda ham faol qoʻllanilmoqda. Har bir parvoz oynasi uchun hisob-kitoblar 2 terabaytdan 5 terabaytgacha hajmdagi ulkan maʼlumotlar oqimini hosil qiladi. Bulutli quvvatlar esa NASAga kerakli vaqtda hisoblash resurslarini tezkorlik bilan kengaytirish imkonini beradi.

Oydan 4K formatidagi videoning muvaffaqiyatli uzatilishi kelgusidagi boshqariladigan kosmik missiyalar uchun muhim poydevordir. NASA ushbu texnologiyani Artemis dasturining keyingi bosqichlarida, jumladan, astronavtlarning Oy yuzasiga qoʻnishi va uzoq muddatli ekspeditsiyalar davomida asosiy aloqa vositasi sifatida qoʻllashni rejalashtirmoqda. Bu esa olimlarga koinotdan yanada koʻproq va sifatliroq ilmiy maʼlumotlar olish imkonini beradi.

NASAAWSOyLazerArtemis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildiAvstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 06:55Chieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbinaChieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbinaBugun, 06:22Elon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiElon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiBugun, 05:23HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiHMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiBugun, 05:21OpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiOpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiBugun, 05:20Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaBugun, 04:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi