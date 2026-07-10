Avstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildi
Avstraliyaning Sunburnt Space startapi mamlakat kosmik sanoati tarixida yangi sahifa ochdi. Kompaniya tomonidan toʻliq mahalliy darajada ishlab chiqilgan va qurilgan ilk tijoriy suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirdi. Ushbu sinov Yangi Janubiy Uels shtatidagi Uayt-Kliffs poligonida boʻlib oʻtdi va Avstraliya xususiy sektori uchun ulkan texnologik yutuq sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mini Meggs deb nomlangan ikki bosqichli suborbital raketa etanol va azot oksidi aralashmasidan iborat ikki komponentli suyuq dvigatel bilan jihozlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz davomida dvigatel belgilangan rejimda ishlagan va raketa barqaror harakatlangan. Bu voqea Avstraliyaning oʻz texnologiyalari asosida suyuq yoqilgʻili raketalarni yaratish va ulardan tijoriy maqsadlarda foydalanish imkoniyatini amalda isbotladi.
Tijoriy yuklar va ilmiy tadqiqotlarParvoz doirasida raketa bortida ikki mijozning maxsus uskunalari ochiq fazoga yaqin sharoitlarda sinovdan oʻtkazildi. Orbit2Orbit kompaniyasi suborbital missiyalar uchun moʻljallangan Parallax 0 konteynerini sinovdan oʻtkazdi. Ushbu tizim parvoz davomidagi tebranishlar, yuklamalar va ichki muhit haqida muhim maʼlumotlarni toʻpladi. Toʻplangan maʼlumotlar kelajakda Lab2Space platformasini yaratishda poydevor boʻlib xizmat qiladi.
Yana bir hamkor — Metakosmos kompaniyasi esa HELIOS deb nomlangan Suit in a Box loyihasini koinotga yoʻlladi. Bu loyiha kelajakdagi kosmik skafandrlarni yaratishda qoʻllaniladigan datchiklar majmuasidan iborat edi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu missiyaning asosiy maqsadi koinotga chiqish emas, balki murakkab uskunalarning real parvoz sharoitida qanchalik chidamli ekanini tekshirishdan iborat boʻlgan.
Tajriba va kelajak rejalariSunburnt Space vakillarining soʻzlariga koʻra, suborbital parvozlar uskunalarni Yer yuzida taqlid qilib boʻlmaydigan sharoitlarda — kuchli tezlanish va dinamik yuklamalar ostida tekshirish imkonini beradi. Barcha foydali yuklar parvoz yakunida Yerga xavfsiz qaytarildi va buyurtmachilarga tahlil qilish uchun topshirildi. Bu esa kompaniyaning qayta tiklanuvchi tizimlar ustida ham samarali ishlayotganini koʻrsatadi.
Kompaniya oʻz faoliyatida “uchirish, tahlil qilish va yana uchirish” tamoyiliga amal qilishini eʼlon qildi. Ushbu muvaffaqiyatli start Sunburnt Space uchun sinov dasturining birinchi tijoriy bosqichi boʻldi. Kelgusida raketa platformasini yanada takomillashtirish va murakkabroq missiyalarni amalga oshirish rejalashtirilgan.
Mazkur voqea nafaqat bitta kompaniya, balki butun mintaqa uchun muhimdir. Avstraliya oʻzining geografik joylashuvi va rivojlanayotgan texnologik salohiyati bilan global kosmik bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlashga intilmoqda. Mini Meggs parvozi mamlakatning xususiy kosmonavtika sohasidagi raqobatbardoshligini yangi bosqichga olib chiqdi.
…