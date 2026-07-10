Avstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildi

·19·Texno
Avstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildi

Avstraliyaning Sunburnt Space startapi mamlakat kosmik sanoati tarixida yangi sahifa ochdi. Kompaniya tomonidan toʻliq mahalliy darajada ishlab chiqilgan va qurilgan ilk tijoriy suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirdi. Ushbu sinov Yangi Janubiy Uels shtatidagi Uayt-Kliffs poligonida boʻlib oʻtdi va Avstraliya xususiy sektori uchun ulkan texnologik yutuq sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mini Meggs deb nomlangan ikki bosqichli suborbital raketa etanol va azot oksidi aralashmasidan iborat ikki komponentli suyuq dvigatel bilan jihozlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, parvoz davomida dvigatel belgilangan rejimda ishlagan va raketa barqaror harakatlangan. Bu voqea Avstraliyaning oʻz texnologiyalari asosida suyuq yoqilgʻili raketalarni yaratish va ulardan tijoriy maqsadlarda foydalanish imkoniyatini amalda isbotladi.

Tijoriy yuklar va ilmiy tadqiqotlar

Parvoz doirasida raketa bortida ikki mijozning maxsus uskunalari ochiq fazoga yaqin sharoitlarda sinovdan oʻtkazildi. Orbit2Orbit kompaniyasi suborbital missiyalar uchun moʻljallangan Parallax 0 konteynerini sinovdan oʻtkazdi. Ushbu tizim parvoz davomidagi tebranishlar, yuklamalar va ichki muhit haqida muhim maʼlumotlarni toʻpladi. Toʻplangan maʼlumotlar kelajakda Lab2Space platformasini yaratishda poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Yana bir hamkor — Metakosmos kompaniyasi esa HELIOS deb nomlangan Suit in a Box loyihasini koinotga yoʻlladi. Bu loyiha kelajakdagi kosmik skafandrlarni yaratishda qoʻllaniladigan datchiklar majmuasidan iborat edi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu missiyaning asosiy maqsadi koinotga chiqish emas, balki murakkab uskunalarning real parvoz sharoitida qanchalik chidamli ekanini tekshirishdan iborat boʻlgan.

Tajriba va kelajak rejalari

Sunburnt Space vakillarining soʻzlariga koʻra, suborbital parvozlar uskunalarni Yer yuzida taqlid qilib boʻlmaydigan sharoitlarda — kuchli tezlanish va dinamik yuklamalar ostida tekshirish imkonini beradi. Barcha foydali yuklar parvoz yakunida Yerga xavfsiz qaytarildi va buyurtmachilarga tahlil qilish uchun topshirildi. Bu esa kompaniyaning qayta tiklanuvchi tizimlar ustida ham samarali ishlayotganini koʻrsatadi.

Kompaniya oʻz faoliyatida “uchirish, tahlil qilish va yana uchirish” tamoyiliga amal qilishini eʼlon qildi. Ushbu muvaffaqiyatli start Sunburnt Space uchun sinov dasturining birinchi tijoriy bosqichi boʻldi. Kelgusida raketa platformasini yanada takomillashtirish va murakkabroq missiyalarni amalga oshirish rejalashtirilgan.

Mazkur voqea nafaqat bitta kompaniya, balki butun mintaqa uchun muhimdir. Avstraliya oʻzining geografik joylashuvi va rivojlanayotgan texnologik salohiyati bilan global kosmik bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlashga intilmoqda. Mini Meggs parvozi mamlakatning xususiy kosmonavtika sohasidagi raqobatbardoshligini yangi bosqichga olib chiqdi.

AvstraliyaSunburnt SpaceRaketaKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbinaChieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbinaBugun, 06:22Koinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiKoinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiBugun, 05:56Elon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiElon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiBugun, 05:23HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiHMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiBugun, 05:21OpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiOpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiBugun, 05:20Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaBugun, 04:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi