Samsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlari
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung elektronika olamida yangi yoʻnalishni zabt etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan, sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytiruvchi maxsus hisoblash chiplarini ishlab chiqishni boshladi. Bu qadam Samsung uchun anʼanaviy xotira modullari va smartfon protsessorlari doirasidan chiqib, yuqori unumdorlikka ega hisoblash texnikasi bozorida NVIDIA va Qualcomm kabi gigantlar bilan raqobatlashish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Nate nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi loyiha Gaia kodli nomi ostida yuritilmoqda. Mazkur protsessorlar asosan sunʼiy intellekt (AI) vazifalarini tezlashtirishga ixtisoslashgan boʻlib, ularni ommaviy ishlab chiqarish 2025-yilda boshlanishi kutilmoqda. Bu Samsung kompaniyasining oʻz yarimoʻtkazgich zavodlari quvvatidan yanada samarali foydalanish strategiyasining bir qismidir.
Yangi chiplar zamonaviy 4 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlanadi. Gaia protsessorlarining asosiy xususiyati ularning optimallashtirilgan NPU (neyroprotsessor bloki) arxitekturasidir. Ushbu blok kompyuterlarda sunʼiy intellekt bilan bogʻliq murakkab amallarni bulutli serverlarga murojaat qilmasdan, bevosita qurilmaning oʻzida (lokal darajada) bajarishga xizmat qiladi.
Edge AI va robototexnika uchun yangi imkoniyatlarSamsung tomonidan ishlab chiqilgan ilk prototiplar allaqachon bir qator yirik mijozlarga sinovdan oʻtkazish uchun taqdim etilgan. Hozircha bu hamkorlarning nomlari oshkor qilinmayotgan boʻlsa-da, ekspertlar Gaia chiplari Edge AI toifasidagi kompyuterlarda keng qoʻllanilishini taxmin qilishmoqda. Bunday tizimlar internetga doimiy ulanishni talab qilmaydi va maʼlumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlaydi.
Shuningdek, yangi protsessorlar Physical AI, yaʼni robototexnika va avtonom boshqaruv tizimlarida ham muhim oʻrin tutishi kutilmoqda. Robotlar va uchuvchisiz qurilmalar uchun qaror qabul qilish tezligi hayotiy ahamiyatga ega boʻlib, Samsung chiplari aynan shu ehtiyojni qondirishga qaratilgan. Bu esa Oʻzbekiston kabi texnologik modernizatsiya bosqichidagi bozorlar uchun ham kelajakda aqlli sanoat yechimlarining arzonlashishiga olib kelishi mumkin.
Hozircha Gaia chiplarining toʻliq texnik xususiyatlari sir tutilmoqda. Biroq, Samsung kompaniyasining ushbu bozorga kirishi global miqyosda protsessorlar tanqisligini kamaytirishga va shaxsiy kompyuterlar segmentida innovatsiyalar tezlashishiga xizmat qilishi shubhasiz. Kompaniya oʻzining Exynos smartfon chiplari va xotira texnologiyalaridagi tajribasini endi desktop tizimlarga koʻchirmoqda.
…