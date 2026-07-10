Samsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlari

·31·Texno
Samsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlari

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung elektronika olamida yangi yoʻnalishni zabt etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya shaxsiy kompyuterlar uchun moʻljallangan, sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytiruvchi maxsus hisoblash chiplarini ishlab chiqishni boshladi. Bu qadam Samsung uchun anʼanaviy xotira modullari va smartfon protsessorlari doirasidan chiqib, yuqori unumdorlikka ega hisoblash texnikasi bozorida NVIDIA va Qualcomm kabi gigantlar bilan raqobatlashish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Nate nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi loyiha Gaia kodli nomi ostida yuritilmoqda. Mazkur protsessorlar asosan sunʼiy intellekt (AI) vazifalarini tezlashtirishga ixtisoslashgan boʻlib, ularni ommaviy ishlab chiqarish 2025-yilda boshlanishi kutilmoqda. Bu Samsung kompaniyasining oʻz yarimoʻtkazgich zavodlari quvvatidan yanada samarali foydalanish strategiyasining bir qismidir.

Yangi chiplar zamonaviy 4 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlanadi. Gaia protsessorlarining asosiy xususiyati ularning optimallashtirilgan NPU (neyroprotsessor bloki) arxitekturasidir. Ushbu blok kompyuterlarda sunʼiy intellekt bilan bogʻliq murakkab amallarni bulutli serverlarga murojaat qilmasdan, bevosita qurilmaning oʻzida (lokal darajada) bajarishga xizmat qiladi.

Edge AI va robototexnika uchun yangi imkoniyatlar

Samsung tomonidan ishlab chiqilgan ilk prototiplar allaqachon bir qator yirik mijozlarga sinovdan oʻtkazish uchun taqdim etilgan. Hozircha bu hamkorlarning nomlari oshkor qilinmayotgan boʻlsa-da, ekspertlar Gaia chiplari Edge AI toifasidagi kompyuterlarda keng qoʻllanilishini taxmin qilishmoqda. Bunday tizimlar internetga doimiy ulanishni talab qilmaydi va maʼlumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlaydi.

Shuningdek, yangi protsessorlar Physical AI, yaʼni robototexnika va avtonom boshqaruv tizimlarida ham muhim oʻrin tutishi kutilmoqda. Robotlar va uchuvchisiz qurilmalar uchun qaror qabul qilish tezligi hayotiy ahamiyatga ega boʻlib, Samsung chiplari aynan shu ehtiyojni qondirishga qaratilgan. Bu esa Oʻzbekiston kabi texnologik modernizatsiya bosqichidagi bozorlar uchun ham kelajakda aqlli sanoat yechimlarining arzonlashishiga olib kelishi mumkin.

Hozircha Gaia chiplarining toʻliq texnik xususiyatlari sir tutilmoqda. Biroq, Samsung kompaniyasining ushbu bozorga kirishi global miqyosda protsessorlar tanqisligini kamaytirishga va shaxsiy kompyuterlar segmentida innovatsiyalar tezlashishiga xizmat qilishi shubhasiz. Kompaniya oʻzining Exynos smartfon chiplari va xotira texnologiyalaridagi tajribasini endi desktop tizimlarga koʻchirmoqda.

SamsungGaiaПроцессорSunʼiy IntellektТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiMotorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiBugun, 17:50NASAning Dragonfly missiyasi: Titan atmosferasiga chidamli oktanli dron tayyorlanmoqdaNASAning Dragonfly missiyasi: Titan atmosferasiga chidamli oktanli dron tayyorlanmoqdaBugun, 16:53Koinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondiKoinot siri: Oʻn yillik sukunatdan soʻng nodir «Moviy koʻz» pulsari uygʻondiBugun, 16:30Max milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilidaMax milliy messenjeri global kengayishda davom etmoqda: Endi ispan tilidaBugun, 15:57SpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildiSpaceX koinotda mutlaq rekord oʻrnatdi: Falcon 9 pogʻonasi 36-marta muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 15:28Toshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiToshkent ko‘chalarida robot-kuryerlar sinovi boshlandiBugun, 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi