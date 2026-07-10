Kvant kompyuterlari poygasida yangi yetakchi: Oratomic 300 million dollar investitsiya oldi
Kvant hisoblash texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi Oratomic startapi oʻzining ilk yirik investitsiya raundida 300 million dollar mablagʻ jalb etishga muvaffaq boʻldi. Mazkur mablagʻlar oʻn yillikning oxiriga qadar amaliy ahamiyatga ega boʻlgan ilk kvant kompyuterini yaratishga yoʻnaltiriladi. Ushbu voqea texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki kompaniya taklif qilayotgan yondashuv mavjud muammolarni ancha kam resurs bilan hal qilishni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Investitsiya raundiga ARCH Venture Partners, Spark Capital va Khosla Ventures kabi nufuzli jamgʻarmalar boshchilik qildi. Shuningdek, loyihada Jeff Bezosning Bezos Expeditions, Index Ventures va General Catalyst kabi yirik investorlar ham ishtirok etgan. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Caltech (Kaltex) fiziklari tomonidan asos solingan Oratomic kompaniyasi kvant bitlarini (kubitlarni) boshqarishda lazerli "optik pinsetlar" texnologiyasidan foydalanadi.
Xatolarni tuzatishda inqilobiy yondashuvKvant kompyuterlarining asosiy muammosi ularning tashqi shovqinlarga oʻta taʼsirchanligidir. Bu esa hisoblashlarda xatoliklar yuzaga kelishiga sabab boʻladi. Oratomic tadqiqotchilari xatolarni tuzatishning yangi usulini kashf etishdi, bu esa avval oʻylanganidan ancha kam miqdordagi kubitlar bilan ham barqaror tizim qurish imkonini beradi.
Kompaniya bosh direktori Dolev Bluvsteinning taʼkidlashicha, ushbu ilmiy kashfiyotga qadar jamoa kvant kompyuterlari tijoriy jihatdan uzoq kelajakning ishi deb hisoblagan. Faqatgina xatolarni kamroq kubitlar bilan tuzatish imkoniyati paydo boʻlgach, loyihani tijoriylashtirishga qaror qilingan. Bu kashfiyot kvant texnologiyalarini laboratoriya devorlaridan amaliyotga koʻchirishni tezlashtiradi.
Kamroq kubit, koʻproq samaradorlikBugungi kunda koʻplab kompaniyalar millionlab kubitli tizimlar ustida ishlayotgan bir paytda, Oratomic atigi 10 000 dan 20 000 gacha boʻlgan kubitlar yordamida toʻliq quvvatli kompyuter yaratishni maqsad qilgan. Bluvsteinning soʻzlariga koʻra, ular allaqachon barcha asosiy komponentlarni kichik miqyosda sinovdan oʻtkazib boʻlishgan. Bu esa loyihaning nafaqat arzonroq, balki amalga oshirish nuqtayi nazaridan soddaroq ekanini koʻrsatadi.
Oratomic oʻz raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, oraliq bosqichdagi (NISQ — shovqinli kvant tizimlari) prototiplarni sotishni rejalashtirmayapti. Kompaniya toʻgʻridan-toʻgʻri yakuniy va mukammal mahsulotga eʼtibor qaratmoqda. Bunday yondashuv uni 7 milliard dollarga baholangan PsiQuantum kabi gigantlar bilan bir qatorga qoʻyadi, biroq Oratomic texnologiyasi ancha tejamkorligi bilan ajralib turadi.
Toʻliq quvvatli kvant kompyuterlarining ishga tushirilishi quyidagi sohalarda tub burilish yasashi kutilmoqda:
- Biotexnologiya va yangi dori vositalarini yaratish;
- Murakkab kimyoviy jarayonlarni modellashtirish;
- Logistika va transport tizimlarini optimallashtirish;
- Sunʼiy intellekt (AI) algoritmlarini tezlashtirish;
- Kriptografiya va maʼlumotlar xavfsizligi.
…