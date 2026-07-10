Kvant kompyuterlari poygasida yangi yetakchi: Oratomic 300 million dollar investitsiya oldi

·23·Texno
Kvant kompyuterlari poygasida yangi yetakchi: Oratomic 300 million dollar investitsiya oldi

Kvant hisoblash texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi Oratomic startapi oʻzining ilk yirik investitsiya raundida 300 million dollar mablagʻ jalb etishga muvaffaq boʻldi. Mazkur mablagʻlar oʻn yillikning oxiriga qadar amaliy ahamiyatga ega boʻlgan ilk kvant kompyuterini yaratishga yoʻnaltiriladi. Ushbu voqea texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki kompaniya taklif qilayotgan yondashuv mavjud muammolarni ancha kam resurs bilan hal qilishni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Investitsiya raundiga ARCH Venture Partners, Spark Capital va Khosla Ventures kabi nufuzli jamgʻarmalar boshchilik qildi. Shuningdek, loyihada Jeff Bezosning Bezos Expeditions, Index Ventures va General Catalyst kabi yirik investorlar ham ishtirok etgan. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Caltech (Kaltex) fiziklari tomonidan asos solingan Oratomic kompaniyasi kvant bitlarini (kubitlarni) boshqarishda lazerli "optik pinsetlar" texnologiyasidan foydalanadi.

Xatolarni tuzatishda inqilobiy yondashuv

Kvant kompyuterlarining asosiy muammosi ularning tashqi shovqinlarga oʻta taʼsirchanligidir. Bu esa hisoblashlarda xatoliklar yuzaga kelishiga sabab boʻladi. Oratomic tadqiqotchilari xatolarni tuzatishning yangi usulini kashf etishdi, bu esa avval oʻylanganidan ancha kam miqdordagi kubitlar bilan ham barqaror tizim qurish imkonini beradi.

Kompaniya bosh direktori Dolev Bluvsteinning taʼkidlashicha, ushbu ilmiy kashfiyotga qadar jamoa kvant kompyuterlari tijoriy jihatdan uzoq kelajakning ishi deb hisoblagan. Faqatgina xatolarni kamroq kubitlar bilan tuzatish imkoniyati paydo boʻlgach, loyihani tijoriylashtirishga qaror qilingan. Bu kashfiyot kvant texnologiyalarini laboratoriya devorlaridan amaliyotga koʻchirishni tezlashtiradi.

Kamroq kubit, koʻproq samaradorlik

Bugungi kunda koʻplab kompaniyalar millionlab kubitli tizimlar ustida ishlayotgan bir paytda, Oratomic atigi 10 000 dan 20 000 gacha boʻlgan kubitlar yordamida toʻliq quvvatli kompyuter yaratishni maqsad qilgan. Bluvsteinning soʻzlariga koʻra, ular allaqachon barcha asosiy komponentlarni kichik miqyosda sinovdan oʻtkazib boʻlishgan. Bu esa loyihaning nafaqat arzonroq, balki amalga oshirish nuqtayi nazaridan soddaroq ekanini koʻrsatadi.

Oratomic oʻz raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, oraliq bosqichdagi (NISQ — shovqinli kvant tizimlari) prototiplarni sotishni rejalashtirmayapti. Kompaniya toʻgʻridan-toʻgʻri yakuniy va mukammal mahsulotga eʼtibor qaratmoqda. Bunday yondashuv uni 7 milliard dollarga baholangan PsiQuantum kabi gigantlar bilan bir qatorga qoʻyadi, biroq Oratomic texnologiyasi ancha tejamkorligi bilan ajralib turadi.

Toʻliq quvvatli kvant kompyuterlarining ishga tushirilishi quyidagi sohalarda tub burilish yasashi kutilmoqda:

  • Biotexnologiya va yangi dori vositalarini yaratish;
  • Murakkab kimyoviy jarayonlarni modellashtirish;
  • Logistika va transport tizimlarini optimallashtirish;
  • Sunʼiy intellekt (AI) algoritmlarini tezlashtirish;
  • Kriptografiya va maʼlumotlar xavfsizligi.
Hozirda kvant texnologiyalari boʻzorida investorlar faolligi kuzatilmoqda. Infleqtion va Quantanium kabi startaplar birjaga chiqqan boʻlsa, Rigetti va IonQ kabi kompaniyalarning aksiyalari soʻnggi 18 oy ichida sezilarli darajada qimmatlashdi. Oratomic olgan 300 million dollarlik sarmoya esa ushbu sohaga boʻlgan ishonch naqadar yuqori ekanligining yana bir isbotidir.

ТехнологияKvant KompyuteriOraтомикИнвестицияStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aviatsiya inqilobi: Airbus va MTU vodorodli elektr dvigatel ustida ish boshlamoqdaAviatsiya inqilobi: Airbus va MTU vodorodli elektr dvigatel ustida ish boshlamoqdaBugun, 20:27Netflix anʼanaviy televideniye formatiga qaytmoqda: Platformada jonli kanallar paydo boʻladiNetflix anʼanaviy televideniye formatiga qaytmoqda: Platformada jonli kanallar paydo boʻladiBugun, 20:00AQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiAQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiBugun, 19:23Yevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiYevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiBugun, 19:21Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Bugun, 19:20Samsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinSamsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi