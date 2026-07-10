Aviatsiya inqilobi: Airbus va MTU vodorodli elektr dvigatel ustida ish boshlamoqda

·28·Texno
Aviatsiya inqilobi: Airbus va MTU vodorodli elektr dvigatel ustida ish boshlamoqda

Aviatsiya sanoati ekologik tozalik sari ulkan qadam tashlamoqda. Dunyoning eng yirik samolyot ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻshgan Airbus kompaniyasi Germaniyaning MTU Aero Engines korxonasi bilan hamkorlikda butunlay vodorod yonilgʻisida ishlaydigan elektr dvigatelini yaratishga kirishdi. Ushbu loyiha kerosin davrining yakunlanishi va “yashil” aviatsiya erasining boshlanishi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ikki gigant kompaniya oʻrtasidagi kelishuvga koʻra, yangi avlod kuch qurilmalarini ishlab chiqish uchun maxsus qoʻshma korxona tashkil etiladi. ixbt.com maʻliumotiga koʻra, mazkur loyiha 2025-yilda Parij aviasalonida imzolangan hamkorlik shartnomasining mantiqiy davomidir. Yangi korxonaning rasmiy ish boshlashi 2027-yilga rejalashtirilgan boʻlib, hozirda Yevropadagi huquqiy tartibga solish jarayonlari va ruxsatnomalar kutilmoqda.

Vodorod texnologiyasi va ekologik ustuvorlik

Yangi dvigatelning ishlash prinsipi anʻanaviy ichki yonuv dvigatellaridan tubdan farq qiladi. Tizim vodorod yonilgʻisi elementlariga asoslangan boʻlib, unda yoqilgʻi yoqilmaydi. Buning oʻrniga vodorod va kislorod oʻrtasidagi kimyoviy reaksiya natijasida elektr energiyasi hosil qilinadi. Bu jarayonda atmosferaga zararli karbonat angidrid (CO2) yoki azot oksidi oʻrniga faqat oddiy suv bugʻichi ajralib chiqadi.

Hamkorlik doirasida vazifalar aniq taqsimlangan: Airbus tijorat samolyotlari texnologiyasi va suyuq vodorodni saqlash tizimlari uchun masʻul boʻladi. MTU Aero Engines esa bevosita dvigatelning oʻzini loyihalash, yonilgʻi elementlarini yaratish, sertifikatlashtirish va kelgusida texnik xizmat koʻrsatish ishlarini oʻz zimmasiga oladi. Bu zanjir loyihani chizmalardan tortib seriyali ishlab chiqarishgacha boʻlgan toʻliq siklni qamrab oladi.

ZEROe dasturi va kelajak rejalari

Ushbu tashabbus Airbus kompaniyasining keng koʻlamli ZEROe dasturining bir qismidir. Kompaniya 2035-yilga qadar dunyodagi birinchi nol emissiyali, yaʻni havoni mutlaqo ifloslantirmaydigan tijorat yoʻlovchi samolyotini parvozga chiqarishni maqsad qilgan. Yangi vodorodli dvigatel aynan shu maqsadga erishishda asosiy texnologik poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Loyiha faqat dvigatel yaratish bilan cheklanib qolmaydi. Airbus va MTU vodorod aviatsiyasi uchun butun boshli ekotizimni shakllantirish niyatida. Bunga quyidagilar kiradi:

  • Xavfsizlik standartlari va normativ bazani ishlab chiqish;
  • Suyuq vodorodni saqlash va samolyotlarga quyish infratuzilmasini yaratish;
  • Xalqaro aviatsiya talablariga muvofiq yangi sertifikatlashtirish jarayonlarini joriy etish.
Oʻzbekiston kabi aviatsiya xizmatlariga talab yuqori boʻlgan hududlar uchun ham bu kabi texnologiyalar kelajakda muhim ahamiyat kasb etadi. Global isish va ekologik muammolar fonida, aviatsiyaning vodorodga oʻtishi nafaqat xarajatlarni optimallashtirish, balki atrof-muhitni muhofaza qilishda inqilobiy burilish yasashi kutilmoqda.

AirbusMTUVodorodАвиацияТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kvant kompyuterlari poygasida yangi yetakchi: Oratomic 300 million dollar investitsiya oldiKvant kompyuterlari poygasida yangi yetakchi: Oratomic 300 million dollar investitsiya oldiBugun, 20:21Netflix anʼanaviy televideniye formatiga qaytmoqda: Platformada jonli kanallar paydo boʻladiNetflix anʼanaviy televideniye formatiga qaytmoqda: Platformada jonli kanallar paydo boʻladiBugun, 20:00AQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiAQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiBugun, 19:23Yevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiYevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiBugun, 19:21Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Bugun, 19:20Samsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinSamsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi