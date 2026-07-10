Bigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildi
Texnologiya olamida oʻziga xos yechimlari bilan tanilgan Bigme kompaniyasi yangi avlod qurilmasi — Hibreak Dual 2 smartfonini namoyish etdi. Ushbu gadjet bir vaqtning oʻzida ham anʼanaviy IPS-ekran, ham koʻzni charchatmaydigan rangli E Ink displeyiga ega ekanligi bilan bozordagi boshqa raqiblaridan keskin ajralib turadi. Qurilma nafaqat kitobxonlar, balki ish jarayonida maksimal samaradorlikka intiluvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hibreak Dual 2 modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning E Ink displeyidagi texnologik sakrashdir. Odatda bunday ekranlar past yangilanish tezligi bilan ajralib tursa-da, Bigme muhandislari uni 80 Hz chastotagacha «tezlashtirishga» muvaffaq boʻlishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich elektron siyohli ekranlar uchun rekord daraja hisoblanadi va matnlarni aylantirishda yoki oddiy interfeys amallarida tasvirning silliqligini taʼminlaydi.
Ikki xil dunyo: IPS va E Ink uygʻunligiSmartfonning orqa va old qismlarida joylashgan ekranlar turlicha vazifalarni bajaradi. Asosiy E Ink displeyi 6,13 dyuymli boʻlib, 824 x 1648 piksellar aniqligiga ega. U uzoq vaqt mutolaa qilish, hujjatlar bilan ishlash va koʻz nurini asrash uchun idealdir. Ikkinchi, 5 dyuymli IPS-ekran esa 1280 x 720 piksellar aniqligida ishlaydi va undan video koʻrish, oʻyin oʻynash yoki ranglar aniqligi muhim boʻlgan ilovalarda foydalanish mumkin.
Qurilmaning texnik imkoniyatlari ham zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Uning ichki qismidan MediaTek Dimensity 8300 protsessori oʻrin olgan boʻlib, u yuqori unumdorlikni kafolatlaydi. Foydalanuvchilar tanloviga koʻra 12 yoki 16 GB operativ xotira (RAM) taklif etiladi. Bu esa koʻp vazifali rejimda smartfonning qotib qolmasdan ishlashiga xizmat qiladi.
Qoʻshimcha imkoniyatlar va narxSmartfon ijodkorlar va ofis xodimlari uchun ham qulayliklar yaratgan: qurilma maxsus stilusni qoʻllab-quvvatlaydi. Bu orqali E Ink ekranida qoʻlyozma qaydlar qilish yoki rasm chizish imkoniyati mavjud. Aloqa vositalari borasida esa 5G tarmoqlari va ikkita SIM-karta uyasi koʻzda tutilgan.
- Asosiy kamera: 50 megapikselli sensor;
- Frontal kamera: 5 megapiksel;
- Akkumulyator: 4450 mA·soat;
- Quvvatlash: 30 W tezkor quvvatlash texnologiyasi.
…