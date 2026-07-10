Bigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildi

·24·Texno
Bigme Hibreak Dual 2: Ikki ekranli va 80 Hz chastotali innovatsion smartfon taqdim etildi

Texnologiya olamida oʻziga xos yechimlari bilan tanilgan Bigme kompaniyasi yangi avlod qurilmasi — Hibreak Dual 2 smartfonini namoyish etdi. Ushbu gadjet bir vaqtning oʻzida ham anʼanaviy IPS-ekran, ham koʻzni charchatmaydigan rangli E Ink displeyiga ega ekanligi bilan bozordagi boshqa raqiblaridan keskin ajralib turadi. Qurilma nafaqat kitobxonlar, balki ish jarayonida maksimal samaradorlikka intiluvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hibreak Dual 2 modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning E Ink displeyidagi texnologik sakrashdir. Odatda bunday ekranlar past yangilanish tezligi bilan ajralib tursa-da, Bigme muhandislari uni 80 Hz chastotagacha «tezlashtirishga» muvaffaq boʻlishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich elektron siyohli ekranlar uchun rekord daraja hisoblanadi va matnlarni aylantirishda yoki oddiy interfeys amallarida tasvirning silliqligini taʼminlaydi.

Ikki xil dunyo: IPS va E Ink uygʻunligi

Smartfonning orqa va old qismlarida joylashgan ekranlar turlicha vazifalarni bajaradi. Asosiy E Ink displeyi 6,13 dyuymli boʻlib, 824 x 1648 piksellar aniqligiga ega. U uzoq vaqt mutolaa qilish, hujjatlar bilan ishlash va koʻz nurini asrash uchun idealdir. Ikkinchi, 5 dyuymli IPS-ekran esa 1280 x 720 piksellar aniqligida ishlaydi va undan video koʻrish, oʻyin oʻynash yoki ranglar aniqligi muhim boʻlgan ilovalarda foydalanish mumkin.

Qurilmaning texnik imkoniyatlari ham zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Uning ichki qismidan MediaTek Dimensity 8300 protsessori oʻrin olgan boʻlib, u yuqori unumdorlikni kafolatlaydi. Foydalanuvchilar tanloviga koʻra 12 yoki 16 GB operativ xotira (RAM) taklif etiladi. Bu esa koʻp vazifali rejimda smartfonning qotib qolmasdan ishlashiga xizmat qiladi.

Qoʻshimcha imkoniyatlar va narx

Smartfon ijodkorlar va ofis xodimlari uchun ham qulayliklar yaratgan: qurilma maxsus stilusni qoʻllab-quvvatlaydi. Bu orqali E Ink ekranida qoʻlyozma qaydlar qilish yoki rasm chizish imkoniyati mavjud. Aloqa vositalari borasida esa 5G tarmoqlari va ikkita SIM-karta uyasi koʻzda tutilgan.

  • Asosiy kamera: 50 megapikselli sensor;
  • Frontal kamera: 5 megapiksel;
  • Akkumulyator: 4450 mA·soat;
  • Quvvatlash: 30 W tezkor quvvatlash texnologiyasi.
Hozirda Bigme Hibreak Dual 2 uchun Kickstarter platformasida oldindan buyurtmalar qabul qilinmoqda. Qurilmaning boshlangʻich narxi 560 dollar etib belgilangan. Oʻzbekiston bozorida bunday gibrid qurilmalar hali keng ommalashmagan boʻlsa-da, uzoq vaqt smartfon ekraniga termulib ishlaydigan mutaxassislar uchun bu ayni muddao boʻlishi mumkin.

BigmeSmartfonE InkТехнологияMediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaBugun, 22:27Vostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiVostochniy kosmodromiga yangi missiyalar uchun Fregat tezlatgich bloki yetkazildiBugun, 22:26SK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiSK Hynix AQSH tarixidagi eng yirik xorijiy IPO orqali 26,5 milliard dollar jalb qildiBugun, 22:26Xitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida Ilon Maskka yetib olmoqda: Koʻp marta ishlatiladigan raketa sinovdan oʻtdiBugun, 21:59Smartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiSmartfonlardan charchaganlar uchun yechim: Dumb Co kompaniyasi “aqlli” tugmali telefonlarni taqdim etdiBugun, 21:28Geely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resursGeely dunyodagi eng tez quvvatlanuvchi akkumulyatorni taqdim etdi: 1 million km resursBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi