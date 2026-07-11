Koinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqda

·25·Texno
Koinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqda

AQSHda faoliyat yurituvchi bir qator ekologik va ilmiy tashkilotlar Federal aloqa komissiyasidan (FCC) orbital ma’lumotlar markazlarini (data-center) yaratish boʻyicha arizalarni koʻrib chiqishni vaqtincha toʻxtatishni talab qildi. Earthjustice notijorat tashkiloti orqali yoʻllangan murojaatda koinotga ulkan sun’iy yoʻldosh turkumlarini uchirishdan oldin ularning atrof-muhitga ta’sirini kompleks baholash zarurligi ta’kidlangan. Mutaxassislarning fikricha, bunday loyihalar Yer atmosferasi va stratosferasiga tuzatib boʻlmaydigan zarar yetkazishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ekologlar koalitsiyasi 1969-yilda qabul qilingan Atrof-muhit siyosati toʻgʻrisidagi milliy qonunga (NEPA) tayanmoqda. Ushbu qonun federal idoralardan har qanday yirik loyiha boʻyicha qaror qabul qilishdan avval uning tabiatga ta’sirini oʻrganishni talab qiladi. Hozirda koinotda hisoblash quvvatlarini joylashtirishni koʻzda tutuvchi bir nechta loyihalar mavjud boʻlib, ularning umumiy ta’siri ozon qatlami, tungi osmon sifati va stratosferaning kimyoviy tarkibiga salbiy ta’sir koʻrsatishi xavotirga sabab boʻlmoqda.

Koinotdagi mega-loyihalar va ularning koʻlami

Orbital ma’lumotlar markazlari loyihalari hisoblash quvvatlarini bevosita ochiq koinotga koʻchirishni nazarda tutadi. Ishlab chiquvchilarning fikricha, bu sun’iy intellekt (AI) texnologiyalari rivojlanishi tufayli Yer yuzidagi ma’lumotlar markazlariga tushayotgan yuklamani kamaytiradi. Yer ustidagi markazlar juda koʻp miqdorda elektr energiyasi, suv va katta maydonlarni talab qiladi, koinotda esa bu muammolar oʻz-oʻzidan hal etilishi aytilmoqda.

Biroq, ekologik tashkilotlar ushbu loyihalarning koʻlami avvalgi sun’iy yoʻldosh turkumlaridan bir necha barobar katta ekanligini qayd etmoqda. Masalan, SpaceX kompaniyasi bir milliongacha orbital ma’lumotlar markazlarini yaratish rejalarini taqdim etgan. Shuningdek, Orbital, Starcloud, Blue Origin va Cowboy Space kabi kompaniyalar birgalikda yana 260 mingga yaqin sun’iy yoʻldoshni uchirishni koʻrib chiqmoqda.

Earthjustice katta huquqshunosi Yan Xasselman bergan ma’lumotga koʻra, FCC ushbu murojaatga oqilona muddatlarda javob berishi shart. Agar komissiya ekologik qonunchilik talablarini bajarmasdan litsenziyalar berishni boshlasa, masala sud tartibida koʻrib chiqilishi mumkin. Hozircha FCC ushbu murojaat yuzasidan rasmiy izoh bermadi.

Raqobat va tartibga solish muammolari

Hozirda orbital loyihalar boʻyicha tartibga soluvchi organ ikki tomonlama bosim ostida qolgan. Bir tomondan ekologlar xavfsizlikni talab qilayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan texnologik kompaniyalar va soha tashkilotlari arizalarni koʻrib chiqishni tezlashtirishni soʻramoqda. Bunga koinot sohasidagi global raqobatning kuchayishi, xususan, Xitoyning ushbu yoʻnalishdagi faolligi sabab qilib koʻrsatilmoqda.

Shunga qaramay, FCC soʻnggi vaqtlarda sun’iy yoʻldosh operatorlariga nisbatan ayrim talablarni qat’iylashtirdi. Masalan, past orbitali apparatlar oʻz missiyasini yakunlagach, ularni orbitadan chiqarish muddati 25 yildan 5 yilga qisqartirildi. Bu koinot chiqindilari muammosini qisman boʻlsa-da yumshatishga xizmat qiladi.

Ekologlar tomonidan ilgari surilgan talablar quyidagi asosiy yoʻnalishlarni qamrab oladi:

  • Atmosferaning yuqori qatlamlaridagi kimyoviy oʻzgarishlarni oʻrganish;
  • Yorugʻlik ifloslanishi va yulduzli osmonni kuzatish imkoniyatini saqlab qolish;
  • Koʻp sonli sun’iy yoʻldoshlarning umumiy (kumulyativ) ta’sirini baholash;
  • Koinot chiqindilari va ularning Yerga qaytib tushish xavfini tahlil qilish.

KoinotSpaceXEkologiyaSun’iy YoʻldoshТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiTungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiBugun, 00:22AMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishAMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishKecha, 23:51Hugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaHugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaKecha, 23:26Xitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiXitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiKecha, 23:24Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKecha, 23:00HyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaHyperTexting: Internetni ijtimoiy tarmoq kabi varaqlash imkonini beruvchi yangi ilovaKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi