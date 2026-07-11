3 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildi
Xitoy Fanlar akademiyasi olimlari elektromobillar sanoatida inqilob yasashi kutilayotgan yangi turdagi qattiq tanali litiy-metall akkumulyator prototipini taqdim etdi. Ushbu ixtiro bir vaqtning oʻzida ham yuqori energiya zichligi, ham oʻta tezkor quvvatlanish imkoniyatini taqdim etishi bilan soha mutaxassislarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi akkumulyator elementi 451,5 W·soat/kg energiya zichligiga erishgan. Eng hayratlanarli jihati shundaki, qurilma 20C tezlik koeffitsiyenti bilan ishlashga qodir. Bu koʻrsatkich akkumulyatorni atigi uch daqiqa ichida noldan 100 foizgacha quvvatlantirish mumkinligini anglatadi. Hozirgi kunda elektromobil egalari uchun eng katta muammo boʻlib qolayotgan uzoq vaqt quvvat kutish masalasi ushbu texnologiya yordamida oʻz yechimini topishi mumkin.
Xavfsizlik va chidamlilik sinovlariTadqiqotchilar akkumulyatorning chidamliligini ham alohida taʼkidlamoqda. Tajribalar davomida u 700 marta maksimal tezlikda quvvatlanish va quvvatsizlanish siklidan oʻtgandan keyin ham oʻzining barqaror xususiyatlarini saqlab qolgan. Bu kabi koʻrsatkichlar qattiq tanali batareyalar uchun juda yuqori natija hisoblanadi.
Xavfsizlik masalasida ham yangi ishlanma anʼanaviy litiy-ionli batareyalardan ustun ekanini isbotladi. Pouch cell (paketli element) korpusidagi akkumulyator eng qattiq sinovlardan biri — mix bilan teshib koʻrish (nail penetration test) bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bunday sinov batareyaning qisqa tutashuvga chidamliligini koʻrsatadi va yongʻin chiqish xavfi minimal ekanini tasdiqlaydi.
Sanoatdagi oʻrni va kelajak istiqbollariBugungi kunda jahon bozoridagi aksariyat elektromobillar, jumladan, AQSH va Yevropa brendlari 150 dan 350 kW gacha boʻlgan tezkor quvvatlash tizimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq, batareyani sezilarli darajada toʻldirish baribir 20 dan 40 daqiqagacha vaqt oladi. Xitoyning BYD, CATL va Ganfeng Lithium kabi gigantlari ayni paytda ushbu vaqtni qisqartirish ustida jiddiy izlanishlar olib bormoqda.
Yangi texnologiyani ommaviy ishlab chiqarishga joriy etish yoʻlida bir qator toʻsiqlar ham mavjud:
- Ommaviy ishlab chiqarish jarayonining murakkabligi va yuqori tannarxi;
- Real ekspluatatsiya sharoitida uzoq muddatli chidamlilikni sinovdan oʻtkazish zarurati;
- Davlat tartibga soluvchi organlarining xavfsizlik standartlariga muvofiqlik sertifikatlarini olish.
…