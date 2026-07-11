3 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildi

·38·Texno
3 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildi

Xitoy Fanlar akademiyasi olimlari elektromobillar sanoatida inqilob yasashi kutilayotgan yangi turdagi qattiq tanali litiy-metall akkumulyator prototipini taqdim etdi. Ushbu ixtiro bir vaqtning oʻzida ham yuqori energiya zichligi, ham oʻta tezkor quvvatlanish imkoniyatini taqdim etishi bilan soha mutaxassislarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi akkumulyator elementi 451,5 W·soat/kg energiya zichligiga erishgan. Eng hayratlanarli jihati shundaki, qurilma 20C tezlik koeffitsiyenti bilan ishlashga qodir. Bu koʻrsatkich akkumulyatorni atigi uch daqiqa ichida noldan 100 foizgacha quvvatlantirish mumkinligini anglatadi. Hozirgi kunda elektromobil egalari uchun eng katta muammo boʻlib qolayotgan uzoq vaqt quvvat kutish masalasi ushbu texnologiya yordamida oʻz yechimini topishi mumkin.

Xavfsizlik va chidamlilik sinovlari

Tadqiqotchilar akkumulyatorning chidamliligini ham alohida taʼkidlamoqda. Tajribalar davomida u 700 marta maksimal tezlikda quvvatlanish va quvvatsizlanish siklidan oʻtgandan keyin ham oʻzining barqaror xususiyatlarini saqlab qolgan. Bu kabi koʻrsatkichlar qattiq tanali batareyalar uchun juda yuqori natija hisoblanadi.

Xavfsizlik masalasida ham yangi ishlanma anʼanaviy litiy-ionli batareyalardan ustun ekanini isbotladi. Pouch cell (paketli element) korpusidagi akkumulyator eng qattiq sinovlardan biri — mix bilan teshib koʻrish (nail penetration test) bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bunday sinov batareyaning qisqa tutashuvga chidamliligini koʻrsatadi va yongʻin chiqish xavfi minimal ekanini tasdiqlaydi.

Sanoatdagi oʻrni va kelajak istiqbollari

Bugungi kunda jahon bozoridagi aksariyat elektromobillar, jumladan, AQSH va Yevropa brendlari 150 dan 350 kW gacha boʻlgan tezkor quvvatlash tizimlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq, batareyani sezilarli darajada toʻldirish baribir 20 dan 40 daqiqagacha vaqt oladi. Xitoyning BYD, CATL va Ganfeng Lithium kabi gigantlari ayni paytda ushbu vaqtni qisqartirish ustida jiddiy izlanishlar olib bormoqda.

Yangi texnologiyani ommaviy ishlab chiqarishga joriy etish yoʻlida bir qator toʻsiqlar ham mavjud:

  • Ommaviy ishlab chiqarish jarayonining murakkabligi va yuqori tannarxi;
  • Real ekspluatatsiya sharoitida uzoq muddatli chidamlilikni sinovdan oʻtkazish zarurati;
  • Davlat tartibga soluvchi organlarining xavfsizlik standartlariga muvofiqlik sertifikatlarini olish.
Soha tahlilchilarining fikricha, qattiq tanali akkumulyatorlar bozorga 2026-2028 yillar oraligʻida keng kirib kelishi kutilmoqda. Ungacha boʻlgan davrda esa litiy-temir-fosfat (LFP) batareyalari oʻzining arzonligi va oʻrganilgan texnologiya ekani sababli elektromobillar bozorida asosiy yetakchi boʻlib qoladi. Biroq Xitoy olimlarining ushbu kashfiyoti kelajakda elektromobillarni oddiy avtomobillarga yonilgʻi quyishdan ham tezroq quvvatlantirish imkonini beradi.

ElektromobilAkkumulyatorТехнологияХитойИнновация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiBugun, 04:52Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiMeta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiBugun, 04:51Redmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqdaRedmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqdaBugun, 04:28Tibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiTibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiBugun, 03:25ASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiBugun, 02:56Bluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBugun, 02:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi