Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi maishiy texnika bozorida navbatdagi shov-shuvga sabab boʻluvchi Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini namoyish etdi. Ushbu yangi majmua oʻz ichiga 10 kg sigʻimga ega aqlli kir yuvish mashinasi va xuddi shunday hajmdagi quritish qurilmasini oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur premium toʻplamning narxi taxminan 900 dollar etib belgilangan boʻlib, u oʻzining innovatsion funksiyalari bilan hatto eng talabchan foydalanuvchilarni ham hayratda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kir yuvish mashinasining asosiy oʻziga xosligi Super Electrolysis texnologiyasidir. Qurilma ichidagi olmos qoplamali maxsus elektrodlar suvni elektroliz qilish orqali faol kislorod hosil qiladi. Xiaomi muhandislarining taʼkidlashicha, bu usul matolarni anʼanaviy yuvish vositalaridan koʻra chuqurroq tozalash imkonini beradi va kiyimdagi eng murakkab dogʻlarni ham oson bartaraf etadi.
Aqlli dozalash va resurslarni tejashMijia Washing and Drying Set Pro intellektual dozalash tizimi bilan jihozlangan. Qurilma barabandagi kirlarning ogʻirligini mustaqil ravishda aniqlaydi va yuvish vositasi hamda konditsionerni 0,75 ml aniqlikda hisoblab chiqaradi. Bir marta toʻldirilgan idishlar oʻrtacha bir oylik foydalanishga yetadi. Shuningdek, foydalanuvchilar konditsioner oʻrniga dezinfeksiyalovchi suyuqliklardan ham foydalanishlari mumkin.
Vaqt va resurslarni tejash masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Kundalik yuvish uchun moʻljallangan tezkor rejim atigi 36 daqiqa davom etadi. Ishlab chiqaruvchining hisob-kitoblariga koʻra, bu rejim ish vaqtini 45 foizga, suv sarfini 33 foizga va elektr energiyasi isteʼmolini 40 foizga qisqartiradi, bu esa bugungi kunda energiya samaradorligi muhim boʻlgan Oʻzbekiston bozori uchun ham juda dolzarbdir.
Matolarga nozik yondashuv va quritish texnologiyasiToʻplam tarkibidagi quritish mashinasi issiqlik nasosi (heat pump) bilan jihozlangan boʻlib, u taxminan 36 °C haroratda nozik quritish rejimini taklif etadi. Tizim mato turiga qarab parametrlarni avtomatik tanlaydi, bu esa hatto junli kiyimlarning ham shikastlanmasligini taʼminlaydi. Uy hayvonlari egalari uchun esa maxsus toʻrt bosqichli filtratsiya tizimi ishlab chiqilgan boʻlib, u kiyimlardagi jun va mayda tolalarni samarali tozalaydi.
Qurilmalarning dizayni ham eʼtiborga loyiq — ixcham korpus tufayli ularni mebel ichiga toʻliq joylashtirish mumkin. Foydalanuvchining xohishiga koʻra, mashinalarni yonma-yon yoki ustma-ust (kolonna shaklida) oʻrnatish imkoniyati mavjud. Vertikal holatda umumiy balandlik 1720 mm ni tashkil etadi, bu esa xonadondagi joyni sezilarli darajada tejaydi.
Xiaomi ekotizimining bir qismi sifatida, ushbu toʻplam Mi Home ilovasi orqali masofadan boshqariladi. Shuningdek, Xiao AI ovozli yordamchisi va dasturiy taʼminotni masofadan yangilash (OTA) funksiyalari ham mavjud. Barabanning ichki yoritilishi va yuvish jarayonida qoʻshimcha kirlarni solish imkoniyati kabi kichik, ammo muhim qulayliklar foydalanish jarayonini yanada yoqimli qiladi.
…