Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdi

·0·Texno
Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi maishiy texnika bozorida navbatdagi shov-shuvga sabab boʻluvchi Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini namoyish etdi. Ushbu yangi majmua oʻz ichiga 10 kg sigʻimga ega aqlli kir yuvish mashinasi va xuddi shunday hajmdagi quritish qurilmasini oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur premium toʻplamning narxi taxminan 900 dollar etib belgilangan boʻlib, u oʻzining innovatsion funksiyalari bilan hatto eng talabchan foydalanuvchilarni ham hayratda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kir yuvish mashinasining asosiy oʻziga xosligi Super Electrolysis texnologiyasidir. Qurilma ichidagi olmos qoplamali maxsus elektrodlar suvni elektroliz qilish orqali faol kislorod hosil qiladi. Xiaomi muhandislarining taʼkidlashicha, bu usul matolarni anʼanaviy yuvish vositalaridan koʻra chuqurroq tozalash imkonini beradi va kiyimdagi eng murakkab dogʻlarni ham oson bartaraf etadi.

Aqlli dozalash va resurslarni tejash

Mijia Washing and Drying Set Pro intellektual dozalash tizimi bilan jihozlangan. Qurilma barabandagi kirlarning ogʻirligini mustaqil ravishda aniqlaydi va yuvish vositasi hamda konditsionerni 0,75 ml aniqlikda hisoblab chiqaradi. Bir marta toʻldirilgan idishlar oʻrtacha bir oylik foydalanishga yetadi. Shuningdek, foydalanuvchilar konditsioner oʻrniga dezinfeksiyalovchi suyuqliklardan ham foydalanishlari mumkin.

Vaqt va resurslarni tejash masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Kundalik yuvish uchun moʻljallangan tezkor rejim atigi 36 daqiqa davom etadi. Ishlab chiqaruvchining hisob-kitoblariga koʻra, bu rejim ish vaqtini 45 foizga, suv sarfini 33 foizga va elektr energiyasi isteʼmolini 40 foizga qisqartiradi, bu esa bugungi kunda energiya samaradorligi muhim boʻlgan Oʻzbekiston bozori uchun ham juda dolzarbdir.

Matolarga nozik yondashuv va quritish texnologiyasi

Toʻplam tarkibidagi quritish mashinasi issiqlik nasosi (heat pump) bilan jihozlangan boʻlib, u taxminan 36 °C haroratda nozik quritish rejimini taklif etadi. Tizim mato turiga qarab parametrlarni avtomatik tanlaydi, bu esa hatto junli kiyimlarning ham shikastlanmasligini taʼminlaydi. Uy hayvonlari egalari uchun esa maxsus toʻrt bosqichli filtratsiya tizimi ishlab chiqilgan boʻlib, u kiyimlardagi jun va mayda tolalarni samarali tozalaydi.

Qurilmalarning dizayni ham eʼtiborga loyiq — ixcham korpus tufayli ularni mebel ichiga toʻliq joylashtirish mumkin. Foydalanuvchining xohishiga koʻra, mashinalarni yonma-yon yoki ustma-ust (kolonna shaklida) oʻrnatish imkoniyati mavjud. Vertikal holatda umumiy balandlik 1720 mm ni tashkil etadi, bu esa xonadondagi joyni sezilarli darajada tejaydi.

Xiaomi ekotizimining bir qismi sifatida, ushbu toʻplam Mi Home ilovasi orqali masofadan boshqariladi. Shuningdek, Xiao AI ovozli yordamchisi va dasturiy taʼminotni masofadan yangilash (OTA) funksiyalari ham mavjud. Barabanning ichki yoritilishi va yuvish jarayonida qoʻshimcha kirlarni solish imkoniyati kabi kichik, ammo muhim qulayliklar foydalanish jarayonini yanada yoqimli qiladi.

XiaomiMijiaТехнологияМаиший ТехникаSmart Home
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiMeta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiBugun, 04:51Redmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqdaRedmi Note 17 turkumi qimmatlashadi: Xiaomi yangi flagman darajasidagi sifatni vaʼda qilmoqdaBugun, 04:283 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildi3 daqiqada toʻliq quvvat: Xitoyda rekord darajadagi qattiq tanali akkumulyator yaratildiBugun, 03:53Tibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiTibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdiBugun, 03:25ASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiBugun, 02:56Bluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBugun, 02:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi