1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdi
Robototexnika olamida ulkan burilish yasashga qodir yangilik yuz berdi: Norvegiyaning 1X kompaniyasi oʻzining NEO gumanoid roboti uchun yangi avlod robotlashtirilgan kistlarini namoyish etdi. Ushbu texnologiya robotlarga nafaqat murakkab harakatlarni bajarish, balki atrof-muhitni inson kabi sezish imkonini beradi. Mazkur ishlanma robotlarning kundalik hayotimizga integratsiyalashuvida hal qiluvchi qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi kistlar 25 darajali erkinlikka ega boʻlib, ularning harakatlanish imkoniyatlari inson qoʻli imkoniyatlariga maksimal darajada yaqinlashtirilgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tizimning oʻziga xosligi shundaki, u faqat buyruqlarni bajarmaydi, balki tashqi taʼsirni ham oʻlchay oladi. Kistning 22 ta erkinlik darajasi barmoqlar va kaftga, 3 tasi esa bilak qismiga toʻgʻri keladi. Bu esa robotga buyumlar bilan kontakt kuchini real vaqt rejimida his qilish va ushlash aniqligini korreksiya qilish imkonini beradi.
Texnologik mukammallik va sezgirlik1X muhandislari kistlarni yaratishda "payli uzatma" (tendon-driven) tizimidan foydalanishgan. Bu yondashuvda harakatni yuzaga keltiruvchi motorlar boʻgʻinlardan tashqariga chiqariladi va kuch egiluvchan troslar orqali uzatiladi. Bunday konstruksiya biologik paylarning ishlash prinsipini takrorlaydi va tizimning inersiyasini kamaytiradi. Natijada robot kutilmagan toʻqnashuvlarda barmoqlarini xavfsiz egishi va atrofidagi insonlarga shikast yetkazmasligi taʼminlanadi.
Texnik koʻrsatkichlar ham hayratlanarli: barmoq uchlaridagi egilish kuchi 45 nyutonga yetadi, pozitsiyalash aniqligi esa 0,2 mm ni tashkil qiladi. Barmoqlar yuzasiga oʻrnatilgan taktil sensorlar bosimni, kontakt nuqtasini va hatto buyumning sirpanib ketish lahzasini aniqlashga qodir. Bu darajadagi aniqlik robotga zargarlik darajasidagi nozik ishlarni bajarish imkonini beradi.
- LEGO konstruktorlarini yigʻish va mayda tangalarni koʻtarish;
- USB-C konnektorlarini ulash va lampochkalarni burab oʻrnatish;
- Choy quyish, uzumlarni saralash va nozik shisha idishlarni ushlash;
- Imo-ishora tilida muloqot qilish va sirtlarni artish.
Ommaviy ishlab chiqarish va kelajak istiqbollari1X kompaniyasi allaqachon ushbu kistlarni ishlab chiqarish uchun alohida liniyani ishga tushirgan boʻlib, yiliga 10 mingta qoʻl tayyorlashni rejalashtirmoqda. Eng muhimi, barcha butlovchi qismlar — motorlardan tortib polimer qoplamalargacha — kompaniyaning oʻzida ishlab chiqariladi. Bu gumanoid robotlarni keng miqyosda ishlab chiqarishni tezlashtiradi va sunʼiy intellekt tizimlarini oʻqitish uchun zarur maʼlumotlar bazasini toʻplashga yordam beradi.
Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun bunday texnologiyalar kelajakda xizmat koʻrsatish sohasi va uy xoʻjaligida inqilob qilishi mumkin. Agar robotlar haqiqatan ham inson qoʻli kabi nozik harakatlarni bajara olsa, ular keksalar parvarishi yoki murakkab texnik xizmat koʻrsatish jarayonlarida ajralmas yordamchiga aylanadi. 1X kompaniyasining ushbu yutugʻi robotlar shunchaki temir boʻlaklari emas, balki aqlli va sezgir hamkorlarga aylanayotganidan dalolat beradi.
…