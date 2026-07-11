1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdi

·27·Texno
1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdi

Robototexnika olamida ulkan burilish yasashga qodir yangilik yuz berdi: Norvegiyaning 1X kompaniyasi oʻzining NEO gumanoid roboti uchun yangi avlod robotlashtirilgan kistlarini namoyish etdi. Ushbu texnologiya robotlarga nafaqat murakkab harakatlarni bajarish, balki atrof-muhitni inson kabi sezish imkonini beradi. Mazkur ishlanma robotlarning kundalik hayotimizga integratsiyalashuvida hal qiluvchi qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi kistlar 25 darajali erkinlikka ega boʻlib, ularning harakatlanish imkoniyatlari inson qoʻli imkoniyatlariga maksimal darajada yaqinlashtirilgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu tizimning oʻziga xosligi shundaki, u faqat buyruqlarni bajarmaydi, balki tashqi taʼsirni ham oʻlchay oladi. Kistning 22 ta erkinlik darajasi barmoqlar va kaftga, 3 tasi esa bilak qismiga toʻgʻri keladi. Bu esa robotga buyumlar bilan kontakt kuchini real vaqt rejimida his qilish va ushlash aniqligini korreksiya qilish imkonini beradi.

Texnologik mukammallik va sezgirlik

1X muhandislari kistlarni yaratishda "payli uzatma" (tendon-driven) tizimidan foydalanishgan. Bu yondashuvda harakatni yuzaga keltiruvchi motorlar boʻgʻinlardan tashqariga chiqariladi va kuch egiluvchan troslar orqali uzatiladi. Bunday konstruksiya biologik paylarning ishlash prinsipini takrorlaydi va tizimning inersiyasini kamaytiradi. Natijada robot kutilmagan toʻqnashuvlarda barmoqlarini xavfsiz egishi va atrofidagi insonlarga shikast yetkazmasligi taʼminlanadi.

Texnik koʻrsatkichlar ham hayratlanarli: barmoq uchlaridagi egilish kuchi 45 nyutonga yetadi, pozitsiyalash aniqligi esa 0,2 mm ni tashkil qiladi. Barmoqlar yuzasiga oʻrnatilgan taktil sensorlar bosimni, kontakt nuqtasini va hatto buyumning sirpanib ketish lahzasini aniqlashga qodir. Bu darajadagi aniqlik robotga zargarlik darajasidagi nozik ishlarni bajarish imkonini beradi.

  • LEGO konstruktorlarini yigʻish va mayda tangalarni koʻtarish;
  • USB-C konnektorlarini ulash va lampochkalarni burab oʻrnatish;
  • Choy quyish, uzumlarni saralash va nozik shisha idishlarni ushlash;
  • Imo-ishora tilida muloqot qilish va sirtlarni artish.
NEO robotining yangi qoʻllari nafaqat nozik, balki chidamli hamdir. Ular IP68 standarti boʻyicha namlikdan himoyalangan va oziq-ovqat mahsulotlari bilan ishlash uchun xavfsiz materiallardan tayyorlangan. Bu robotni oshxonada ishlatish yoki ifloslanganidan soʻng oddiy suv ostida yuvish mumkinligini anglatadi. Bilak qismi 17,75 N·m momentga ega boʻlib, u ogʻirroq asboblardan foydalanish, eshiklarni ochish va aravachalarni surish uchun yetarlidir.

Ommaviy ishlab chiqarish va kelajak istiqbollari

1X kompaniyasi allaqachon ushbu kistlarni ishlab chiqarish uchun alohida liniyani ishga tushirgan boʻlib, yiliga 10 mingta qoʻl tayyorlashni rejalashtirmoqda. Eng muhimi, barcha butlovchi qismlar — motorlardan tortib polimer qoplamalargacha — kompaniyaning oʻzida ishlab chiqariladi. Bu gumanoid robotlarni keng miqyosda ishlab chiqarishni tezlashtiradi va sunʼiy intellekt tizimlarini oʻqitish uchun zarur maʼlumotlar bazasini toʻplashga yordam beradi.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun bunday texnologiyalar kelajakda xizmat koʻrsatish sohasi va uy xoʻjaligida inqilob qilishi mumkin. Agar robotlar haqiqatan ham inson qoʻli kabi nozik harakatlarni bajara olsa, ular keksalar parvarishi yoki murakkab texnik xizmat koʻrsatish jarayonlarida ajralmas yordamchiga aylanadi. 1X kompaniyasining ushbu yutugʻi robotlar shunchaki temir boʻlaklari emas, balki aqlli va sezgir hamkorlarga aylanayotganidan dalolat beradi.

Робототехника1XNEOТехнологияSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaAQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaBugun, 18:50Gumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiGumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiBugun, 18:40Motorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldiMotorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldiBugun, 17:55Xiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlikXiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlikBugun, 16:27Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiBugun, 15:54Apple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiApple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi